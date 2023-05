Carlos Macchi, nuevo DT de Crucero del Norte: “El equipo tiene que recuperar el protagonismo y la mística”

El flamante DT del Colectivero estuvo presente en la firma del convenio de cooperación entre la entidad misionera y el INADI contra prácticas discriminatorias en el deporte. Allí, dio su primera entrevista como entrenador de Crucero del Norte en exclusiva a Misiones Online.

Crucero del Norte atravesó nuevamente aguas turbulentas en su travesía por el Federal A. Luego de tres derrotas consecutivas, la última ante Gimnasia y Tiro de Salta el pasado día sábado, Pedro Dechat dejó su cargo como entrenador.

Rápidamente, la dirigencia del Colectivero se puso en contacto con su sucesor: Carlos Macchi. El nacido en La Plata, de pasado en otros clubes del ascenso argentino, ya tuvo su primer contacto con el plantel.

Esta tarde, en el marco de la firma del convenio de cooperación entre Crucero del Norte y el INADI contra prácticas discriminatorias en el deporte, Macchi dijo presente y brindó su primera entrevista a la prensa, de manera exclusiva con Misiones Online.

“Se dio todo muy rápido. Me vine y ya hoy nos pusimos en contacto con el plantel, que es lo que más me interesaba, y empezamos a entrenar”, comentó Macchi.

El DT platense indicó que la primera impresión con el plantel fue “muy positiva”. “Hablé con todo el plantel y estoy muy contento porque veo que es un grupo que tiene ganas, que se entrega a los conceptos y a las actividades que uno plantea. Entre todos lo vamos a ir acomodando, estoy convencido”, aseguró.

Por otro lado, Macchi aseguró que “el Federal A es muy difícil, es un torneo que conozco mucho, con el condimento este año de que se juega a dos vueltas, por lo que necesitamos tener un plantel con muchas variantes, o al menos que el plantel pueda ser versátil para tener las modificaciones necesarias como para poder ganar”.

Según comentó Macchi, uno de los aspectos a trabajar y mejorar es lo anímico para que los jugadores vuelvan a tener confianza: “veo un plantel que está para ser protagonista y no para mirar desde abajo a la zona”, manifestó.

Como principal objetivo, Macchi señaló que buscarán meterse entre los cuatro primeros: “vamos a hacer todo lo posible y trabajar fuerte para lograrlo. Lamentablemente está avanzado el campeonato, tenemos que descontar los puntos perdidos y vamos por eso”, dijo el flamante DT.

“Fundamentalmente, quiero potenciar la localía. Considero que Crucero tiene que ser el protagonista, porque estuvo en Primera División y tiene una estructura que le sobra para el Federal. Necesitamos ser protagonistas, ser fuerte acá en Garupá y poder aspirar, primero, a clasificar”, afirmó Macchi.

El Crucero del Norte que se viene

“Primero tenemos que recuperar a los jugadores expulsados, a los jugadores que están con cinco amarillas que son importantes, o al menos considero que son importantes en la estructura”, explicó Macchi, consultado por la impronta que buscará darle al equipo.

“Tenemos que acomodarnos. Al menos hasta el partido que tenemos el domingo vamos a ir viendo, pero a mí me gustan los equipos dinámicos, me gusta que la pelota se juegue por abajo, intentar jugar por derecha, por izquierda, depende cómo esté la opción de salida y meter mucha gente en ataque para poder generar situaciones”, indicó.

“En el caso de perder la pelota, estar cerca para recuperarla y otra vez estar en ataque. Esa la idea y que seamos intensos. Yo recuerdo cuando venía a jugar a Crucero que era una cancha difícil, por el calor y otros factores. Hay que recuperar eso. Que los equipos que vengan sientan que Crucero no te regala nada”, aseguró Macchi.

En tanto, resaltó que “afuera (de visitante) también hay que tener esa misma mentalidad, esa misma intensidad y pelear los partidos porque es la zona más difícil del Federal”.

La primera presentación de Macchi al frente de Crucero deberá aguardar, por lo menos, una semana más puesto que este fin de semana el Colectivero tendrá fecha libre.

“Es una semana larga, pero tampoco es mucho. Me hubiese gustado tener 15 días, pero vamos a hacer todo lo posible para rápidamente acomodar esto”, dijo Macchi.

Por último, envió un mensaje de paciencia a los hinchas:

“Yo sé cuáles son las ganas del hincha: acompañen y confíen, porque este cuerpo técnico no vino de vacaciones, vino a trabajar. Queremos volver a tener esa mística que tuvo el club, el equipo que logró tantas cosas importantes, para que la gente se sienta identificada con el equipo, que vaya a la cancha y que disfrute de un equipo que, si no puede al menos jugar bien, que la entrega sea plena y que la gente que va y paga la entrada se vaya conforme”.

“Ese es el objetivo y estamos todos alineados por eso. Ojalá que nos vaya muy bien y que la pelota entre porque en definitiva tiene que entrar”, sentenció.

Macchi estará al frente del mismo cuerpo técnico que estaba en funciones con Dechat, tanto el preparador físico, asistente de PF, video analista, kinesiólogo, médico y entrenador de arqueros. La novedad, es la llegada de Augusto Spandre, quien será asistente principal, y que lleva trabajando con Macchi desde el año 2011.

“Estoy muy contento con el cuerpo técnico, muy conforme. Los conocí a todos y ya tenía referencias. Me gusta trabajar en equipo y cuando me refiero equipos no solamente de los que están en campo, sino a todos, tratar de que los dirigentes con el cuerpo técnico y la gente estén alineados al proyecto Crucero, que es tratar de que recupere su lugar”, completó.