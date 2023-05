La Renovación Neo se alzó con un resonante triunfo que erige a la fórmula Passalacqua-Romero Spinelli como nuevo gobernador y vice de Misiones. “La gran suma” para seguir creciendo se convirtió en un slogan de campaña que prendió muy fuerte en un electorado que legitima con su voto una vez más al Proyecto Misionerista.

Fuerte llamado de atención para Juntos por el Cambio y el Frente de Todos que siguen inmersos en fuertes disputas internas.

El politólogo irlandés Peter Mair realizó una radiografía formidable de las democracias actuales en su libro “Gobernando el vacío”. Hoy los partidos políticos tradicionales han perdido legitimidad y se fueron convirtiendo gradualmente en estructuras cerradas donde muchas personas viven de la política y están adosadas a las instituciones.

Una mirada panorámica de la política en general nos permite vislumbrar la proliferación de falsos liderazgos que utilizan a los espacios políticos como medios para alcanzar el poder y así satisfacer necesidades personales.

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo por los dirigentes provenientes de los partidos tradicionales convirtieron a la política en un evento de características tragicómicas. Han generado un nivel de polarización y de crispación en la sociedad de manera irresponsable que arroja como resultado un difícil presente en donde cada vez es más difícil desarrollar un buen gobierno.

En estos tiempos, es muy común oír hablar de la amenaza “posfactual” contra la democracia y de la “era de la posverdad” como distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el único fin de influir en la opinión pública y en los comportamientos sociales.

Podemos ver a diario cómo la circulación de afirmaciones totalmente falsas y debidamente difundidas a través de las redes sociales pueden manipular opiniones públicas y desviar el curso de los votos en los procesos electorales. Ese es el verdadero fraude contemporáneo.

El rol de la política en las sociedades es claro, apunta a la búsqueda y generación de espacios de encuentro, de compromiso. No hay lugar para los planteamientos binarios, los discursos polarizantes y las visiones maniqueas que han degradado a la política a tan bajos niveles de calidad y con pésimos resultados a la vista. Observamos cotidianamente como los políticos que responden a los partidos tradicionales piensan mucho en cómo hacerse del poder y muy poco en qué hacer con él cuando gobiernan. Los dos espacios políticos que gobernaron el país en los últimos años dan fe de ello. Esto llevó a un divorcio de la política con gran parte de la sociedad. La agenda de los políticos luce un nivel de disociación alarmante respecto a los verdaderos intereses y necesidades de la ciudadanía.

Ante este sombrío diagnóstico de la política actual, cabe la pregunta: ¿La “buena política” es posible? Podemos afirmar con total contundencia que sí.

El brillante filósofo Baruch Spinoza, en su “Tratado Político” sostiene que “para que un Estado pueda mantenerse, sus asuntos públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían por la razón como por la pasión, no puedan sentirse inducidos a ser desleales o actuar de mala fe”.

En estos tiempos, en donde la apatía, el hartazgo y la desesperanza generada por gran parte de la clase dirigente, la buena política reviste vital importancia.

La primera responsabilidad que tienen los dirigentes de todas las latitudes es proveer de certidumbre a la sociedad. Poner en práctica la buena política permite forjar acuerdos con todos los sectores de la sociedad y generar la sinergia necesaria para dinamizar transformaciones con una perspectiva estratégica y de futuro. También permite la conformación de sociedades más abiertas, pluralistas y tolerantes. Ese es el principal antídoto para la grieta. Es con la buena política que surgen y se consolidan los “Estados inteligentes”, aquellos que lucen resultados tangibles y mejoran la vida de la ciudadanía.

En un mundo invadido por el desencanto, sólo la buena política nos salvará.

Contundente mensaje al país central

El pasado domingo se llevó a cabo el acto más supremo de la democracia: el pueblo misionero eligió mediante el voto a sus representantes. Pese a las inclemencias del tiempo, en casi todo el territorio provincial hubo un alto nivel de participación que da cuenta de la excelente jornada democrática que se vivió en Misiones, más de un 70% de misioneros acudieron a los centros de votación a sufragar.

En el día de ayer finalizó el escrutinio definitivo, mediante el cual quedaron oficialmente consagrados como nuevo gobernador y vice-gobernador de la provincia la fórmula de la Renovación Neo compuesta por Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli, respectivamente. Además, fueron confirmados los 20 nuevos legisladores provinciales, los intendentes de los 78 municipios y sus respectivos concejales.

El binomio renovador obtuvo una amplia ventaja respecto de sus adversarios. Cerca del 65% de los misioneros votaron por Passalacqua–Romero Spinelli, unos 40 puntos de diferencia sobre los candidatos de Juntos por el Cambio y 60 respecto del Frente de Todos. De cada 100 misioneros, sólo 20 decidieron acompañar a Martín Arjol, números que reflejan una caída de más 20% puntos porcentuales entre 2021 y 2023. En el caso de Isaac Lenguaza, el candidato a gobernador del Frente de Todos, lo votaron apenas 5 de cada 100 misioneros.

Este contundente resultado confirma una tendencia que se viene sucediendo en Misiones y tiene que ver con el voto a favor, con alegría, armonía y tranquilidad. Los misioneros votan acompañando un modelo de provincia inclusivo, integrado e innovador. La ciudadanía convalidó un modelo de gestión que puso al tope de la agenda la búsqueda de soluciones y el reclamo permanente de beneficios para la provincia ante la Nación. Alejada de la grieta nacional, la Renovación Neo generó un poderoso anticuerpo que permitió superar satisfactoriamente el clima de desesperanza, hartazgo e incertidumbre que se vive a nivel nacional.

Hasta el momento, la victoria obtenida el domingo pasado por el espacio que conduce el Ing. Carlos Rovira es la de mayor diferencia en todo el país.

El voto de confianza depositado por los misioneros en la fórmula Passalacqua-Romero Spinelli es un reconocimiento muy nítido a favor de un proyecto político que acompañó al pueblo en momentos de gran incertidumbre a nivel global. Con la visión estratégica del conductor del espacio, Ing. Carlos Rovira, y la incansable tarea del gobernador Herrera Ahuad, el Modelo Misionerista pudo sortear satisfactoriamente la pandemia del Covid-19, gracias a una estrategia binaria que consistió en robustecer el sistema de salud y al mismo tiempo no descuidar la economía. Esta denodada tarea también permitió sostener, fortalecer y potenciar a todos los sectores de la economía provincial que no sufrieron los graves efectos de crisis nacional, como sí padecieron los sectores productivos de otras latitudes. La proactividad y la capacidad de resiliencia del modelo político enarbolado por la Renovación Neo fue clave en un escenario de gran incertidumbre en el país central.

Rovira manifestó con orgullo que “la Renovación no tiene dueños, porque es de todos” y que el apoyo que dieron los misioneros con sus votos “se van a devolver con la pasión del trabajo y la recorrida diaria”.

La sociedad misionera eligió inteligentemente alejarse de las tensiones irradiadas desde el país central y ha apostado por los sueños y el futuro. Se trata de un fuerte llamado de atención hacia quienes promueven la grieta, el odio y las denuncias falsas mediante campañas orquestadas desde las redes sociales. La improvisación y la distancia con la ciudadanía fue un elemento determinante que condicionó fuertemente a los dos partidos nacionales en Misiones. Sumado a ello, los misioneros demostraron no conocer a la mayoría de los candidatos porque no llevaron propuestas ni se dedicaron a recorrer los pueblos para demostrar cercanía con la gente.

En una “Casa del Militante” inmersa en una atmósfera de gran algarabía y satisfacción de la militancia, Rovira destacó que en la histórica jornada se dio “un voto positivo, acá no se votó contra nadie”, dejando en claro una vez más que el Proyecto Misionerista aporta una mirada superadora por encima de la grieta que tanto daño ha hecho en todos los niveles del entramado social de la Argentina.

La gran suma que sintetiza los intereses del pueblo

Son pocas las veces que un slogan de campaña tiene la capacidad de sintetizar de manera efectiva una idea. “La gran suma” se trata de una frase con una potencia extraordinaria que permitió definir a medida el espíritu y la razón de ser de la Renovación Neo. Una versión actualizada del espacio político que permitió a Misiones experimentar una transformación sin precedentes y que se prepara para una nueva era: la era de los Estados Inteligentes. El modelo misionero pensado con visión estratégica por el Ing. Rovira ya comenzó a mostrar las bases que servirán como plataforma de despegue para el crecimiento exponencial. La incorporación de caras nuevas a la política que ha permitido un aporte de frescura y nuevas ideas al proyecto misionerista. Los jóvenes, empresarios, emprendedores, deportistas y demás personas destacadas de la sociedad que han decidido abrazar a la Renovación Neo se convertirán en verdaderos agentes transformadores y hacedores del mejor futuro posible.

Con contundencia, Rovira afirmó que “la Renovación Neo levanta en alto la idea y la praxis de una Misiones innovadora y creativa. Abrió las puertas a la juventud sin echar a los viejos”.

Uno de los elementos más sobresalientes de esta maravillosa jornada democrática fue la altísima participación de los jóvenes que vieron en la figura de Lucas Romero Spinelli la materialización de todos sus sueños y al mejor embajador para defender sus intereses.

El joven vice-gobernador electo, con visible emoción manifestó que se considera “un nativo renovador” y que su único y gran objetivo será “trabajar por la felicidad del pueblo”.

Romero Spinelli compartió la experiencia de sus recorridas por la provincia en donde contó que “Siempre cuando llego a una colonia, a un barrio les digo si no me conocen, ya nos vamos a conocer, pero trabajando con hechos, no con promesas y con palabras”.

El actual legislador provincial agradeció a la militancia y en especial al conductor Carlos Rovira, quien “desde sus comienzos abrió las puertas para que los jóvenes seamos protagonistas. Y eso hace que en el lugar de los jóvenes yo esté sentado acá representando a esa gran juventud de la provincia”.

A su turno, el gobernador electo Hugo Passalacqua expresó que “La Renovación siempre fue NEO. Hay buenas vibras. Nace como una cosa nueva. Algo que rompió con una vieja forma de hacer política”.

Destacó la figura de Lucas Romero Spinelli a quien consideró “una persona que quiero mucho, siempre trabajador, inteligente, una persona de bien”.

Posteriormente, en otro tramo de su alocución, subrayó con efusividad que “Nosotros somos un espacio misionerista, propio, validado por el pueblo de Misiones. El pensamiento nuestro está validado por el pueblo de Misiones, no por un 011 que llama de Buenos Aires. Misiones solo da felicidad”.

Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral.

