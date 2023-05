Elecciones en San Juan: votó el 50% del padrón y los comicios avanzan con lentitud por la cantidad de boletas

Los ciudadanos de la provincia cuyana no eligen gobernador y vicegobernador debido a que la Corte suspendió los comicios para esos cargos, pero sí votan legisladores provinciales y autoridades municipales.

La elección de diputados y autoridades municipales de San Juan avanzaba lentamente en las mesas de votación, en unos comicios en los que al mediodía había votado el 50% del padrón.

Las demoras en el cuarto oscuro, producto de la gran cantidad de boletas, generaban una postal de largas colas frente a las mesas de los establecimientos educativos destinados a los comicios.

El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, votó cerca del mediodía en el Colegio Froilan Ferrero de su natal Villa Aberastain, cabecera del departamento Pocito, unos 18 kilómetros al sur de la capital, y desde allí fustigó a la Corte Suprema por hacer lugar a una medida cautelar que impidió su postulación a la reelección.

«A mí, como ciudadano que se presenta como candidato, no me han notificado de nada», dijo y añadió que «pareciera que para el máximo tribunal del país el derecho a la defensa no es nada, y que lo que creíamos que es un derecho constitucional parece que no es así».

Sostuvo que «es un poco extraño que este ciudadano nunca fue notificado y me quieren proscribir, o me van a eliminar, porque por ahora estoy suspendido por un tiempo, pero no sabemos qué va a pasar».

Al plantear la situación en términos deportivos, dijo estar «suspendido por fecha sin habérmelo notificado y hay que ver si me sacan del campeonato».

Reiteró que «no comparte» la resolución de la Corte «pero la acatamos» y reiteró su posición de que «fue extemporáneo porque hacerlo tres días antes, con un proceso lanzado y una campaña culminada, podría conculcar los derechos de los ciudadanos» y que eso resulta «por lo menos suspicaz».

«Es muy raro que votemos hoy y con los resultados tengamos los intendentes, concejales y la Cámara de Diputados definida y que no tengamos definido el gobernador», dijo y señaló lo llamativo de que, una semana antes de conocerse la resolución, el dirigente opositor Michel Ángel Pichetto «estuvo en San Juan y anticipó lo que una semana después hizo la Corte».

En una jornada de clima agradable, con 22 grados de temperatura y sol a pleno, los sanjuaninos concurrieron masivamente a las urnas desde temprano, pero la gran cantidad de boletas, producto de la vigencia del SIPAD, similar a la Ley de Lemas, demoró el trámite en el cuarto oscuro.

El diputado nacional y exgobernador José Luis Gioja, que enfrentaba a Uñac en estos comicios, dijo al votar en la Escuela Cecilio Avila de Rawson que «es lamentable que no se pueda elegir gobernador este domingo».

«Creo que votar de esta manera no es constitucional, porque no puede separarse la elección de un gobernador de la elección de los diputados: los legisladores dependen de un proyecto político que preside el gobernador», subrayó.

Tal vez te interese leer: Elecciones en Tierra del Fuego: sin inconvenientes, votó más del 40% del padrón

En tanto, el dirigente Marcelo Orrego, que era el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) para estos comicios, sostuvo que «el fallo de la Suprema Corte sin dudas afectó el proceso electoral» y que «como ha sido muy reciente y sorpresivo, vamos a ver ahora cómo reacciona la gente».

Un total de 603.276 electores están habilitados para votar en 1975 mesas distribuidas en 234 escuelas de San Juan, en una jornada histórica e inédita donde no se elige gobernador por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió los comicios para esa categoría.

El máximo tribunal del país revisará si Uñac está habilitado por la Constitución para candidatearse por un nuevo mandato y por eso los comicios se llevan a cabo para intendentes y concejales, diputados departamentales y diputados por la proporcional.

Las nuevas autoridades serán elegidas mediante tres sistemas electorales distintos, ya que los intendentes se eligen por el Sistema de Participación Democrática (SIPAD), similar a la Ley de Lemas, mientras que los diputados departamentales, que son una suerte de senadores que representan a sus departamentos, son elegidos por simple mayoría y los diputados proporcionales y los concejales a través del sistema de representación proporcional de D’hont.

(Fuente: Télam)