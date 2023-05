Villa Cabello cumple 50 años: la historia de “Prepedigna” una de las residentes más antiguas y parte de la fundación del popular barrio posadeño

Prepedigna es una de las residentes más antiguas del Barrio Villa Cabello, que incluso, vivía mucho tiempo antes de la construcción de las viviendas y monoblocks históricos del lugar. Fue una de las personas que trabajó por la construcción del barrio, siendo muy cercana al padre Juan Markievicz, fundador de la barriada.

Prepedigna Natividad Buzios, también conocida como “Chocha”, tiene 89 años y reside desde antes de la década del 70 en lo que hoy es el poblado barrio de Villa Cabello. Previo a las construcciones del IPRODHA, vivía en una casa pequeña y luego del regreso del padre Juan Markievicz de Alemania, comenzaron a trabajar juntos por el crecimiento del lugar.

En principio, contó quienes iniciaron con los primeros trabajos en la zona y dieron lugar a las primeras ideas, afirmando que “Un grupo de Villa Urquiza fue el que inició, vinieron e hicieron un relevamiento acá”.

Asimismo, contó parte del origen del nombre “Villa Cabello”: “El padre Juan estuvo 12 años en Alemania, allá se contactó con la hermana Franziska Hohenwieser y siempre preocupado por la parte social y por la parte educativa, él vino con ese dinero que la hermana hacia allá cortando el cabello para vender pelucas”.

Asimismo, agregó que se comenzó a realizar la práctica de corte y venta de cabello aquí en Posadas, donde había una determinada cantidad de requisitos: “También se mandaba cabello a Alemania para ayudar a hacer pelucas, muchas de las mujeres de acá se cortaron y lo hicieron”.

Tiempo después, se comenzó a forjar la idea y el proyecto que Markievicz tenía en mente. Por ello, Prepedigna, se sumó a la causa y fue clave junto a otras mujeres y el sacerdote, para construir la villa. “En el año 74 dejé de tener mi negocio y me aboqué a Villa Cabello”.

En tanto, cabe destacar que otra de las grandes personas que participó el crecimiento del barrio, fue Ruth Ingrid Schmidt.

Ruth junto a otras mujeres, donde también estaba Prepedigna, se encargaban de juntar fondos para solventar gastos del barrio: “Éramos una comisión de damas, de las cuales ya partieron y quedó yo sola. En esa comisión donamos nuestro tiempo, en el Colegio Roque González teníamos ropa que nos mandaban de Alemania y vendíamos. Así hicimos muchas de las cosas que hoy se ven en villa cabello”, contó.

Según detalló la señora Buzios, la Comisión de Damas estaba integrada por la señora Ana Suárez, cuyo hermano fue intendente de acá de Posadas, Devota Castelli, Blanca Gilardone de Bellone, Ruth Schmidt y Prepedigna Natividad Buzios.

“No teníamos domingos a veces porque juntábamos la ropa, mi marido ponía la ‘estanciera’, íbamos a vender en capillas, escuelas y todo lo recaudado era para Villa Cabello. Es fácil decir ir a vender, pero había que seleccionar por el precio todo antes, o sea, tres o cuatro días antes, trabajando para poder hacerlo”, explica “Chocha”

Recordando al Padre fundador, trajo al recuerdo algunas palabras, previo a la construcción de los primeros edificios: “Madre, yo te pido que en este lugar se llene de casas para personas que no la tienen”, habría dicho Markievicz.

El popular Villa Cabello, comenzó a gestarse un día como hoy, 13 de mayo de 1973, mismo día que se conmemora a la Virgen de Fátima. “El padre Juan hizo el plan con el IPRODHA, son 432 viviendas, de ese total, 32 fueron para la gente que trabajó con él, que todos vivíamos en casitas de madera”, sostuvo Prepedigna.

Fiel a sus raíces, “Chocha” no se mueve del barrio: “Hoy a mí nadie me saca de Villa Cabello, mis hijos me quisieron llevar muchas veces a un lugar más cercano a ellos, le dije no, yo soy Villa Cabello. Fue tanto lo que pasamos, vivimos, sufrimos, gozamos, alegrías, tristezas, muchas veces injusticias con el padre Juan, pero salimos adelante. Dios quería esto”, sentenció.

Recordó también que en el barrio funcionaba una fábrica de premoldeados, donde se hacían bloques, y trabajaba como secretaría en una fábrica de 49 obreros, era la única mujer: “Con lo cual se hizo la chacra 149, cuyo terreno también compró el padre Juan y lo donó”

De las casas precarias a los monoblocks

“No todos aceptaron venir a los departamentos”, contó Prepedigna ante la pregunta de cómo fue ese cambio rotundo en la forma de vivir de todos los residentes que ya vivían en la zona.

“Fue difícil convivir, primero porque no estábamos acostumbrados a vivir pegados con vecinos adelante, atrás, arriba, abajo, ja, pero todo eso fue acomodando. Hoy puedo decir que estamos todos acomodados. A mí me tocó un lugar hermoso, tengo vecinos maravillosos. Yo creo que también depende de la actitud de uno, visita corta, amistad larga, jaja”, comentó Chocha.

Tal vez te interese leer: La agenda del fin de semana en Posadas: el teatro y la música invaden la ciudad

En el intento de definir al Padre Juan, expuso: “Un visionario, un santo que está en el cielo y que sé que en este momento está presente entre nosotros”

Por último, Sobre los 50 años de Villa Cabello, dejó un claro mensaje: “Que no se olviden del Padre, del Creador de esto y felicidades para todos y para mí también”

Prepedigna, es la madre del vigente vicegobernador de la provincia de Misiones, el Dr. Carlos Arce, quien en reiteradas ocasiones a participado de los actos conmemorativos por el aniversario de Villa Cabello.