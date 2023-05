A pesar de haberse probado durante el proceso la existencia de un abuso sexual, Juan Darthés fue absuelto hoy por la Justicia de Brasil en el caso Thelma Fardin, bajo el argumento de que las leyes vigentes en 2009 no reconocían el abuso sexual agravado sin penetración. En respuesta, Actrices Argentinas brindó una conferencia de prensa donde Fardin se mostró desilusionada.

Fardin apuntó que la Justicia de Brasil “no tiene perspectiva de género”. “Solamente el 1% de los casos de abusos sexual obtienen condena”, remarcó. En esa línea, se refirió a su caso: “Fue absolutamente único en muchos sentidos. El fallo dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué le están pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas? Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcazaba”.