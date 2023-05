Revista Caligrama: un proyecto estudiantil de la FHyCs que evoca a la cultura local

Creado por la consejería de la carrera de letras y por los mismos estudiantes, es un espacio de interacción, reflexión y contención a la hora de expresarse por escrito. De esta manera, buscan redescubrir sus proyectos de manera literaria, científica y profesional.

Originado en el año 2021, con 3 ediciones publicadas, con un trabajo colectivo ad honorem lleno de energía, pasión y autogestión.

Estudiantes del profesorado y la licenciatura en letras se reunían por los pasillos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCs) para planificar proyectos futuros y un espacio donde se sientan cómodos; de esta manera nació Revista Caligrama (sitio web virtual que se puede acceder de manera gratuita).

En conversación con Matias Espinosa, co-fundador de la revista, nos cuenta sobre las anécdotas y su forma de ver el trabajo de manera autogestiva con un grupo estudiantil. “Obvio no es fácil al no ser remunerado, pero no nos importa, la guita no importa… lo hacemos por amor y porque queremos este espacio para la carrera” destacó el entrevistado a la hora de mencionar esta cara de la moneda, el tener que hacer un proyecto sin remuneración.

“La puesta digital, es porque es mucho más volátil en cuestión de redes sociales, alcanza a mucho más gente y aparte se puede tener acceso de manera gratuita” Reflexiono Matias Espinosa al hablar sobre la puesta en escena del proyecto estudiantil.

Cabe destacar que hasta la fecha poseen 3 ediciones -edición 1: enfocado a los estudiantes, edición 2: enfocado en el caleidoscopio de múltiples miradas y la edición 3: enfocado en la memoria-, de esta manera están proyectando futuras ediciones para lo que resta del año.

Es importante mencionar, que al ser un proyecto estudiantil se requiere un trabajo en equipo, un ir y venir a la hora de crear el arte, las correcciones lleva un trabajo:

El equipo de caligrama es:

Nadya Mazur: Sección de ensayos y reseñas | Diseño web

Matías Espinosa: Sección de entrevistas | Sección de poesía

Gilda Fernández: Coordinación y logística | Sección de experiencias docentes

Valentina Fernández: Sección de tips de cursada | Sección efemérides

Marcos Hillebrand: Sección de narrativas | Maquetado

Karina Martínez: Sección de agenda cultural | Sección temática memoria

Horacio Nazaruk: Sección de lingüística y gramática | Sección de teatro | Responsable de redes sociales

Daniel Acosta: Sección de ensayos y reseñas

Ludmila Salomé: Coordinación y logística | Sección de narrativas Algunas de sus tapas son:

Por Lucas Fioravante