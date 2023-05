El rock independiente llena de cultura under a Posadas

Varios artistas y bandas se presentarán en vivo este 13 de Mayo en la ciudad de Posadas, serán eventos que se realizarán en simultáneo en diferentes barrios y bares de la ciudad. Así, personas de diversas edades apostarán al movimiento under expresado a través de la música.

Survival, Aramides de Cajanea, Verde Salvia y Deadly son algunas de las bandas que se presentarán el día de hoy en la ciudad. Varios géneros como el rock n roll, metal, Reggae,

punk rock, grindcore y melodic rock. Los espacios que brindarán lugar para los recitales son: La Bionda (para Aramides de Cajanea), Universal Club (para Survival), una casita ubicada por la av. López Torres para el más pesado rock de Deadly y finalmente un recital en Villa Cabello de la mano de Verde Salvia.

De esta manera se demuestra que el rock local

sigue vivo y que se mueve de manera autogestiva, sin importar donde se toque el rock seguira en pie.

Noche de Reggae en Universal Club: Con horario de cita a las 21 hs, el proyecto de reggae Survival busca brindar un show lleno de magia y con artistas invitados tales como Lin Sista.

En conversación con Misiones Online Hernan Delgado (guitarrista y vocalista) opina sobre la escena de rock local: “La veo muy activa ya que existen muchas bandas y diversidad de estilos musicales, lo que enriquece a la cultura de Misiones.

Cada vez hay más espacios para que los artistas puedan trabajar” Old School night: De la mano de Aramides de Cajanea, Algunos Tre y Alvaro Martin Guitar player, además de tener entrada gratuita con acceso a todo público, promete ser una noche llena de rock más puro desde las 23 hs en La Bionda el templo del rock. Joaquin Rodriguez (integrante fundador de Aramides de Cajanea) confiesa sobre el under misionero: “La cultura del rock en Posadas y Garupá existe… Ahora bien, los lugares donde pueden

mostrarse las bandas y artistas (hablando de lugares cerrados, seguros y accesibles) escasean”, expresó el artista sin tener miedo a señalar la problemática principal de la

cultura posadeña.

Casas y grindcore: Algo que destaca de la escena del punk, del hardcore y del grindcore es realizar sus shows en casas, el día de hoy Sr Grey y Deadly darán un show lleno de ruido y distorsión que hará temblar las paredes. Adrian Coveran (guitarrista de Deadly) expresó al medio: “Esta ciudad siempre se movió en ciclos, hubo momentos de mucha actividad y otros no tanto, veo mucha más actividad ahora y propuestas diversas que hace muchos años, lo

importante es activar espacios y seguir construyendo”Peste Under en Villa Cabello: Siendo un matiné de punk, metal y melodic-rock con bandas tales como: Verde Salvia, Desollador y Punto Ciego. Prometiendo resurgir el under desde lo más puro y duro.

Verde Salvia (proyecto emergente) expresó ante el medio dando su primera impresión sobre la movida cultural: “Me sorprendí gratamente cuando me enteré de la cantidad de bandas diversas que hay en nuestra ciudad, es todo un mundo que no tenía ni idea y del que tengo muchas ganas de explorar, y estoy contento de formar parte de esta

movida”.

Por Lucas Fioravante