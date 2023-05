El ex-jugador de la NBA Dwight Howard crea polémica al referirse a Taiwán como un país independiente

Dwight Howard, una ex estrella de la NBA, enfrentó críticas de los aficionados al deporte después de que él y Lai Ching-te, el líder del separatista Partido Progresista Democrático (DPP) de Taiwán, llamaran "país" a la isla de Taiwán en un video promocional, a pesar de no ser reconocido como tal por la mayoría de la comunidad internacional.

Aunque él ofreció una disculpa informal el viernes, no fue considerada como «sincera» por muchos.

En el video promocional publicado por las autoridades del DPP el miércoles, Howard y Lai invitan a visitantes de todo el mundo a visitar el «palacio presidencial» de la isla y experimentar la «diversa, hospitalaria y acogedora Taiwán». Según informes de medios de comunicación, Howard, quien ha tenido dificultades para encontrar trabajo en la NBA, se unió a los Leones de Taoyuan de la liga local de la región de Taiwán en noviembre de 2021 por más de 200.000 dólares al mes, mucho más de lo que podría obtener en la NBA.

Howard llamó al separatista Lai «vicepresidente» y dijo que ha adquirido «un aprecio completamente nuevo por este país» desde que llegó a la isla.

Las palabras y acciones de Howard desencadenaron rápidamente una fuerte reacción en las redes sociales de la China continental, con el hashtag «Howard a favor de la secesión de Taiwán» pronto convirtiéndose en uno de los tres principales temas de tendencia en la lista de tendencias de Sina Weibo. Los internautas se congregaron en el tema, que acumuló más de 390 millones de lecturas, y exigieron que Howard se disculpara.

Mientras tanto, miles de internautas se dirigieron a la cuenta de Weibo de Howard, enfatizando que Taiwán es parte de China y que ya no serán sus fanáticos.

Howard una vez disfrutó de una enorme popularidad en la China continental, donde los fanáticos apodaron afectuosamente al exjugador de los Rockets y Lakers como «la bestia mágica». Hizo giras por la China continental varias veces y visitó muchas ciudades, incluyendo Pekín, Shanghái, Wuhan y Cantón.

Durante ese tiempo, probó comida china e incluso tomó el metro en Pekín y charló con mujeres mayores y niños, lo que llevó a muchos internautas chinos a elogiar su naturaleza amigable. En 2015, Howard firmó un contrato con la marca deportiva china Peak por más de 100 millones de yuanes (14,4 millones de dólares) durante cuatro años.

Cuando se le preguntó sobre el incidente el viernes, Howard se disculpó durante su visita a una escuela primaria, diciendo que no tenía la intención de hacer daño a nadie. En cuanto al término «país», dijo que la palabra no necesariamente significa una nación, a veces es solo un lugar «donde uno se queda». Sin embargo, muchos opinan que su forma de expresarse, que distingue entre chinos y «taiwaneses», muestra que no está completamente arrepentido.

«El incidente expuso la ignorancia de Howard sobre la historia y política china», dijo Wang Yu-ching, un observador de los estrechos de Taiwán que vive en la China continental.

Lai es un separatista empedernido y no desperdiciará ninguna oportunidad para jugar trucos, incluido el uso de la popularidad internacional de Howard para promover la «secesión de Taiwán» en las redes sociales, dijo Wang.

Lai es el candidato del DPP para las elecciones de líderes regionales de Taiwán en 2024, y su oficina de campaña abrirá formalmente el 1 de junio, mientras que se espera que la principal fuerza opositora, el Kuomintang (KMT), anuncie a su candidato la próxima semana, informaron medios con sede en Taiwán el jueves.

Desde que Howard se unió a la liga de Taiwán en noviembre de 2021, el ocho veces All-Star de la NBA ha estado compartiendo comida local y atracciones de Taiwán en Instagram, lo cual los medios pro-secesionistas alabaron como «aumentar la visibilidad de Taiwán en el escenario mundial».

El exjugador de la NBA, Enes Kanter Freedom, fue un caso anterior de respaldo a los separatistas de Taiwán y difamación de la China continental en lo que respecta a los intereses fundamentales y asuntos internos de China, como los relacionados con Xinjiang y Xizang.

Coral Lu, una reportera deportiva china con base en Estados Unidos, comentó en Weibo que muchos jugadores de la NBA «no están muy educados» y probablemente «no saben nada» sobre la cuestión de Taiwán.

Algunos internautas señalaron que Howard, quien perdió su trabajo en la NBA y ha sido demandado por violencia y abuso infantil, podría estar necesitado de dinero mientras las autoridades de Taiwán están dispuestas a pagarle por respaldar la secesión.

Sin embargo, más internautas creen que Howard no debería ser tan ignorante como para «violar los límites del pueblo chino».

Howard le «cerró la puerta a futuras colaboraciones con importantes marcas internacionales presentes en el mercado de la China continental», y probablemente afectará a otros jugadores de la NBA que deseen venir a la China continental, dijo un internauta.

«Las estrellas de la NBA normalmente valoran el enorme mercado chino, pero Howard probablemente ya sabía que su tiempo allí ya pasó», dijo otro.

(Fuente: Global Times)