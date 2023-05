50º Aniversario de Villa Cabello: la misión de los vecinos que buscan extender el legado del padre Juan Markievicz

El padre Juan Markievicz y su preocupación por las poblaciones periféricas de la ciudad de Posadas, llevaron a concretar un ambicioso proyecto que este 13 de mayo cumple 50 años. Villa Cabello es un sueño hecho realidad como lo describen sus residentes, los mismos que hoy buscan extender el legado del sacerdote fundador.

Villa Cabello cuenta con un Hospital, varios colegios e institutos, plazas, tiendas, supermercados, centros de atención, y una fundación. El sacerdote Gilberto Cabrera Salares, es el presidente de la Fundación Villa Cabello, organización que atiende y vela por las necesidades de diferentes sectores del barrio.

En un nuevo aniversario, en diálogo con Misiones Online, el padre Gilberto recordó al fundador Juan Markievicz y destacó las características de la fundación de un barrio que se forjó por el trabajo de los misioneros que acompañaron al sacerdote: “Nos enorgullece que nosotros este año podamos celebrar los 50 años de la creación de este hermoso pueblo. A mí me emociona eso. Recordando, haciendo memoria de cómo se creó este pueblo. Yo sé que en la ciudad se crearon muchas viviendas, se aumentó a los habitantes, pero la diferencia se da porque fue otro contexto”.

Sobre Markievicz, agregó que “Él nos dejó un ejemplo, un ejemplo concreto de qué significa un discípulo misionero”. Asimismo, sostuvo que fue un hombre visionario que creó más que un barrio: “él decía que este pueblo en el futuro iba a ser una gran ciudad y nadie lo creía”.

El padre Markievicz tendrá una autobiografía

Por su parte, Mabel Lorenzo, integrante de la Fundación Villa Cabello y ex docente del Instituto Santa María de las Misiones contó que se esta trabajando con la publicación de un libro con escritos por parte del sacerdote.

Los mismos fueron obtenidos directamente de su computadora, que luego de su fallecimiento, fueron encontrados y se realizó un trabajo de recuperación de archivos. La idea en principio era poder publicarlo para este nuevo aniversario, pero por diferentes cuestiones no se pudo llegar.

“Estamos en el proceso de recopilación de una autobiografía, porque en realidad el libro lo comenzó a escribir el padre y dadas las circunstancias de la vida, no llegó a terminar. Entonces es como que tengo esa misión de completar el libro”. Recordemos que ya existe un libro que cuenta todas las obras del padre Juan.

Mabel agregó que este trabajo se trata de “mantener viva la memoria del fundador de Villa Cabello”. Por último agregó: “Actualmente estamos en realidad recopilando todo lo que él escribió. Ya estábamos para la última revisión, porque la idea es que para el 8 de septiembre, cuando es la fiesta de nuestra parroquia y la fiesta de la Congregación del Verbo Divino, a la cual Él pertenecía, nosotros podamos presentar el libro con la autobiografía y las obras del Padre Juan”, indicó.

Un poco de historia

Junto al padre Juan Markievicz también hubo una importante figura, la de Ruth Ingrid Schmidt, una mujer colaboradora y también fundadora de Villa Cabello que ayudó y marcó la vida y trabajo de muchos en el barrio.

Susana Laczeski, docente jubilada y ex vicedirectora del Instituto Santa María de las Misiones, vive en el barrio hace muchos años. Como docente, le tocó ser parte de la formación de muchos jóvenes que hasta hoy en día le agradecen.



En sus primeros tiempos como docente, le tocó estar al frente de chicos de primer grado, donde se encontró con problemas a la hora de tener los materiales necesarios para la enseñanza. Allí conoció a Ruth Ingrid Schmidt, y así lo contó:

“La conocí en una circunstancia bastante fea, mis niños, yo tenía 48 chicos en primer grado y no tenía la suficiente mesitas y sillitas para todos ellos. Y ella llega de una manera improvisada y se me acerca, yo sin saber quién era. Yo estaba enojada porque le dije que no podía tener calidad de trabajo con estos niños, porque no tenía donde sentarlos”, explicó Susana.

Asimismo, agregó: “Luego de eso, al otro día ya tenía las mesitas de islas chiquitas que necesitaba. No sé que pasaba en el medio, la cuestión es que ella me escuchó directamente”. Una partecita de lo que fue el aporte de la recordada colaboradora y una de las fundadoras del barrio.

Por otro lado, la ex docente, afirmó que la consolidación de Villa Cabello como uno de los barrios más populares de Posadas generó un impacto en todos y en cada una de las personas que allí vivían. “Las calles fueron ampliadas, los barrios también se fueron poblando, la gente que llegó acá no se fue. Si emigraron los chicos que eran nuestros alumnos, se fueron, fueron creciendo, se casaron y ellos ahora son la sucursal nuestra en otros lugares”.

Por el 50 aniversario del barrio, Susana dejó un mensaje: “Que sigamos teniendo las bendiciones de la Virgen de Fátima y que el Padre Juan y las señoritas de Ruth, desde donde están, nos acompañen a todos. Los que quieran asentarse acá y venir a vivir, formar su familia, siempre serán bienvenidos. Seguimos aquí, tenemos todo”.

Angelica Dominguez es docente hace 20 años en el jardín del Instituto Santa María de las Misiones y también se animó a dialogar con Misiones Online para contar parte de su historia.

“Villa Cabello fue pensado por el padre Juan bajo la mirada de María. Cuando vinimos a este lugar solamente existía la chacra 150”, comenzó diciendo.

Asimismo agregó: “Fue creciendo y su primera escuela, la primera escuela que él pensó es ésta, donde estamos hoy. Fue una escuela pensada, soñada donde todos los docentes que comenzaron a trabajar aquí lo hicieron con mucho esfuerzo. Villa Cabello no es ni la sombra de lo que era en aquellos comienzos”.

Como docente, se encarga de pasar el legado de los padres fundadores a los alumnos: “Día a día les transmitimos nuestras vivencias, especialmente les transmitimos lo que sucedió en aquellas épocas, intentamos hacerlo con frecuencia”.

En tanto, catalogó a Villa Cabello como una ciudad en la que podés encontrar todo “Encontrás lo que busques. Su gente es amable, es mi visión. Los vecinos aquí son personas muy amables. Hay personas que están desde hace muchísimos años aquí, como mi familia, pero también hay mucha gente que se ha ido y se ha renovado la cantidad de habitantes que tenemos”.

Un 13 de mayo del año 1973, es decir hace 50 años, nacía uno de los más grandes proyectos de la ciudad de Posadas: Villa Cabello, que gracias a la visión de sus fundadores y el correr del tiempo, se convirtió en uno de los barrios más populares de la capital provincial.