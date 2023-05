Fin de la sanción: Messi fue confirmado como titular en el partido de PSG ante Ajaccio

El duelo de Paris Saint-Germain ante Ajaccio será una de las últimas funciones de Lionel Messi con el club, ya que el entrenador, Christophe Galtier, confirmó que la Pulga será titular en el partido del sábado y regresará tras su sanción.

Messi -quien se había reintegrado a las prácticas el lunes tras perderse el partido ante Troyes-, había sido sancionado por el club con un partido de suspensión. Desde la institución argumentaron que la sanción respondía a un viaje relámpago de la Pulga a Arabia Saudita tras le derrota por 3-1 ante Lorient. Sin embargo, la decisión respondería más a una reprimenda de parte del club por la postura del rosarino de no renovar su contrato, que termina el 30 de junio.

Si bien se especuló con que la sanción sería de dos partidos, Messi grabó un video pidiendo disculpas al club y a sus compañeros. Ahora, Galtier finalmente confirmó que será titular en el anteúltimo partido de local del conjunto parisino, sobre el final de la Ligue 1. «Mañana va a ser titular. Leo es Leo. Sus cifras son interesantes. Hablé con él el martes para saber cómo estaba y le encontré tranquilo, motivado y con ganas de volver a ganar. Le hemos acogido otra vez con mucha ilusión. Ha entrenado bien y quiere jugar. De la sanción no tengo nada que decir», explicó el director técnico en conferencia de prensa.

Mientras PSG se encamina al título, los ultras arden en las protestas

Más allá de que el conjunto parisino está a punto de volver a coronarse en la liga francesa, los ultras del club están furiosos con la situación que viven y los flojos resultados deportivos a nivel continental.

Al respecto, Galtier se refirió a las protestas y, si bien no las condenó, confesó que le gustaría otro tipo de trato: «Preferiría tener mejores noticias porque su apoyo es importante. La atmósfera en el Parque de los Príncipes es totalmente distinta con ellos. De todos modos, habrá más aficionados y espero que nos ayuden».

El duelo ante Ajaccio será clave para las aspiraciones de PSG de ganar el título, aunque todavía les falta un poco más para ser campeones. Al respecto, Galtier marcó que no quieren sorpresas ante un rival que, a priori, muchos marcan como accesible: «Es un partido importante, pero no decisivo. Mañana no vamos a ser campeones aún. Ha sido una temporada con muchos altibajos, peor ahora toca rematarlo. Hemos perdido tres de los últimos cuatro partidos en casa. Creo que el Ajaccio llega sin presión. No está descendido, pero llegar en esta situación puede permitirle expresarse sin sentirse amenazado».

