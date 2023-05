Elecciones en Misiones

Tras más de 13 horas de trabajo, finalizó la segunda jornada del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales que se llevaron a cabo el pasado 7 de mayo. Este proceso, que tiene como objetivo contar y verificar cada uno de los votos emitidos, confirmó los triunfos de varios candidatos.

En particular, se reafirmó el triunfo de Mabel Pezoa en Santa Ana, así como la reelección de Luis “Lucho” Ripoll en Garupá y de Carlos Flores en Candelaria. Estos resultados fueron ratificados tras el conteo exhaustivo de cada uno de los votos, garantizando así la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.

Cabe destacar que el escrutinio definitivo es un proceso clave para la democracia, ya que permite verificar que cada voto haya sido contado correctamente y que el resultado final sea el reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas.

Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen, Comandante Andresito, Colonia Wanda, San Antonio, Puerto Iguazú, Libertad, Puerto Esperanza y San Pedro son los municipios que aún faltan ser escrutados.

Este proceso es un paso fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones, y para asegurar que los candidatos electos cuenten con el respaldo de la ciudadanía en su gestión de gobierno.

De acuerdo a lo que informaron fuentes consultadas, durante la última jornada se realizará el conteo de 450 meses que aún falta ser escrutados. Además, también este sábado, se escrutaron los votos de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Por otro lado, también confirmaron que el Tribunal Eelctoral de la Provincia de Misiones el día lunes, en horas de la mañana, dará lectura al acta de resultados definitivos de los candidatos que fueron electos para ocupar distintos cargos.

Cómo justificar que no voté en las elecciones de Misiones 2023 y evitar la multa

Tras las elecciones celebradas en Misiones el pasado domingo 7 de mayo, aquellos que no pudieron asistir a las urnas por diversas razones tienen la posibilidad de justificar por qué no votaron y evitar así posibles sanciones.

De acuerdo con la Ley XI N°6, artículo 13, todo elector tiene el deber de votar en todas las elecciones provinciales o municipales. Sin embargo, esta misma ley establece una serie de excepciones que permiten a ciertos electores no cumplir con esta obligación.

En primer lugar, aquellos mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, así como los mayores de setenta (70) años de edad, están exentos de la obligación de votar. Asimismo, los jueces y sus auxiliares que deben asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas del comicio también están exentos.

Otra excepción se aplica a aquellos electores que se encuentran a más de doscientos (200) kilómetros del lugar del comicio. En este caso, el elector debe presentarse ante la autoridad policial más cercana y obtener una certificación escrita que acredite su comparecencia.

Los enfermos o personas imposibilitadas físicamente o por fuerza mayor debidamente comprobada, que les impide concurrir al comicio, también están exentos de la obligación de votar. Finalmente, aquellos que prestan servicios en organismos y empresas de servicios públicos, que por razones de su prestación, deben realizar tareas que les impiden asistir al comicio durante su desarrollo, deben obtener una certificación de su empleador o su representante legal.

Es importante destacar que aquellos electores que no cumplan con su deber de votar y no justifiquen su ausencia en el plazo establecido pueden ser sancionados con multas económicas y otras restricciones legales. Por lo tanto, es fundamental que los electores que no hayan podido asistir a las urnas y cumplan con alguna de las excepciones establecidas por la ley, justifiquen su no-voto a través del sitio habilitado para tal fin, engrando en: https://padron.electoralmisiones.gov.ar/justificacion-no-voto/

Para justificar el no voto hay que completar el siguiente formulario: