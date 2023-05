Manolo Romero, el nuevo Defensor del Pueblo de San Javier aseguró que está comprometido con el crecimiento de la ciudad

Manolo Romero es el nuevo defensor del pueblo de San Javier, una figura que busca ser sensible a las necesidades de los vecinos y estar abierto a cualquier problema que se le presente. Su gestión se centrará en establecer una nueva institución, ya que por primera vez se elige un defensor del pueblo de acuerdo con la Carta Orgánica.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-12-LT4-Manolo-Romero-Defensor-del-Pueblo-San-Javier-8.48.mp3

LT4 – Manolo Romero

¿Cómo va a ser el eje de su gestión? ¿Cómo está planeando por lo menos esa estructuración del trabajo ahí para San Javier?

Manolo Romero: Esto va a ser una cosa nueva para San Javier porque va a ser una nueva institución, por primera vez de acuerdo a la Carta Orgánica se elige defensor del pueblo. Creo que va a ser un desafío importante, lindo, pero va a haber muchas cosas para hacer porque San Javier es un pueblo que hay muchas proyecciones a extenderse, ha crecido mucho. Estamos en la actualidad con casi 23 mil habitantes, dentro de los 17 departamentos de la provincia de Misiones estamos en el 16, es importante.

Yo conozco San Javier de 700 habitantes, llegué a San Javier en un 4 de junio del año 56, empecé a trabajar en la municipalidad como cadete de limpieza y subrogación el 2 de agosto del año 63, estuve hasta el año 72, pasé a ser secretario del cubano de paz de San Javier hasta el 2015.

En el 72 le tocó vivir momentos claves políticos con mucha historia.

MR: Sí, sí, conozco mucho la historia de San Javier, inclusive fui secretario tesorero del abuelo de Martín Arjol.

Manolo, la particularidad por ahí que llamó la atención, bueno, la historia política la tiene, el conocimiento del pueblo lo tiene, pero también tiene ese amor por San Javier que hace que usted hoy decida que va a hacer un trabajo totalmente ad honorem, ¿no?

MR: Sí, sí, totalmente ad honorem, fue lo que había hablado con el doctor Martín Avilce que me propuso y yo le dije que, qué por los años que tengo, 64 años ya, pero si era con tal de devolverle algo de lo que San Javier me dio y si había una remuneración económica por eso, que el 50% del que me correspondiera era para el asilo anciano y el otro 50 para los bomberos voluntarios de San Javier, que tanto necesitan.

Manolo, usted está jubilado en este momento, ¿se desempeña en otro tiempo?

MR: Yo estoy jubilado de la justicia y mi señora también es jubilada, somos los dos nomás, y gracias a Dios podemos vivir y si esto sirve para devolverle algo a San Javier de lo mucho que me dio, bienvenido sea.

¿Cómo lo toma a esta altura de su vida un desafío de estas características?

MR: Y es un nuevo desafío, un desafío que me voy a poner a ver cuales son, porque hay que organizar todo, cómo va a ser, de acuerdo a las reglamentaciones, es primera vez que tenemos defensor del pueblo por eso hay que hacer todo, y respetando la Constitución provincial, la Constitución nacional, hay que ver cómo se va a manejar eso, hay que hacer una reglamentación, a ver cómo se va a trabajar.

¿Y qué le dicen los vecinos?

MR: No, los vecinos están contentos, me felicitan, porque va a ser una novedad, es que la gente no sabe ni para qué es.

Claro, pero va a ser clave porque San Javier tiene proyecciones, muchas proyecciones de crecimiento, va a estar el puente.

MR: Si se concreta la unión física con Brasil, o sea, el puente, yo creo que eso va a venir un crecimiento muy grande, que la gente no piensa, y le digo a la gente joven, la oportunidad que tuve de hablar, que tienen que prepararse porque esto se viene, y va a haber un crecimiento muy importante, hay perspectiva de asfaltado y reubicación de la gente por donde va a ir el puente, para la salida de los vehículos, camiones, aparte de eso se está trabajando con la energía solar, con un 50% de lo que se consume en electricidad en San Javier, que está siendo un problema de los últimos tiempos.

