Comenzó el rodaje de “El Eternauta,” con Ricardo Darín

La dirección es de Bruno Stagnaro y el elenco también incluye a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto, entre otros. Hacé clic y mirá las primeras imágenes.

El Eternauta, la serie que adapta la emblemática historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, inició ya su rodaje en Buenos Aires, informó Netflix a través de un comunicado acompañado de las primeras imágenes de Ricardo Darín como su protagonista, Juan Salvo.

Con dirección del realizador Bruno Stagnaro, y coguionada entre él y el también actor Ariel Staltari, se supo hoy que la serie tendrá seis episodios y que, junto a Darín -cuyo protagónico reconoció la plataforma hace unos días luego de que el propio actor lo filtrara-, estarán en pantalla Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, entre otros actores y actrices.

Producida por K&S, la adaptación del icónico título será “una versión contemporánea” que retoma la trama clásica. La sinopsis oficial es la siguiente: “Después de una nevada mortal que mata a millones, Juan Salvo junto a un grupo de sobrevivientes lucha contra una amenaza alienígena, controlada por una fuerza invisible”.

Justamente, en el pequeño adelanto que publicó Netflix en sus redes y su canal de YouTube, pueden verse las primeras imágenes de Darín, caminando en una desolado paraje porteño nevado postapocalíptico, con una escopeta en las manos y envuelto en el reconocible traje casero que cubre cada centímetro de su piel de las sustancias letales de los invasores. Sobre el inicio del rodaje, que tiene lugar desde hoy en diversas locaciones y sets de Buenos Aires, el director de “Pizza, birra, faso”, “Okupas” y “Un gallo para Esculapio” compartió su visión para la serie.

El Eternauta según Stagnaro

“La sensación que me dejó esa primera lectura -continuó- me acompañó toda la vida y, de alguna manera, tuvo una gran influencia en lo que hice después… en donde la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más”. Además, dijo creer que “parte del encanto” de hacer esta producción es “entender cómo atravesar la dificultad técnica que implica construir el mundo en que sucede”: “Esto será un reto inusual para nuestra industria y eso es algo que personalmente me motiva mucho porque siento que puede establecer un precedente para que luego ya no sea tan difícil encarar este tipo de proyectos en nuestro país”.

Stagnaro aseguró que su acercamiento a la adaptación de El Eternauta será la de “serle fiel a ese niño lector que se asomó a la historia por primera vez, tratar de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina de tu barrio y la construcción de ese gran héroe argentino que es Juan Salvo”.

Por su parte, Matías Mosteirin, productor ejecutivo de K&S Films, agregó: “Producir El Eternauta es un enorme desafío, técnico y artístico, y conlleva una gran responsabilidad, por eso estamos trabajando con los mejores, con profesionales argentinos de enorme talento y con un gran autor y director como lo es Bruno. Hace años trabajamos en el desarrollo de este proyecto para asegurarnos que estuviera a la altura de la calidad de la obra”.

También se explayó Martín M. Oesterheld, nieto del autor de la obra original, quien participa como consultor creativo de esta serie, y habló del “verdadero desafío para todo el medio audiovisual argentino” que implica la propuesta: “Ciencia ficción con mirada local, desde este ‘Hemisferio Austral que también forma parte del planeta’, diría mi queridísimo abuelo”, sostuvo.

Origen del proyecto

El proyecto de convertir a El Eternauta, la gran obra de Germán Oesterheld y Francisco Solano López, en una serie había sido anunciado por Reed Hastings, el director ejecutivo de Netflix, a comienzos de 2020. La información daba cuenta de que se encontraban trabajando con la familia del escritor, desaparecido durante la última dictadura, y que estaba previsto que se estrene para fines de 2021 o comienzos del 2022. El proyecto estaría a cargo de Bruno Stagnaro, creador de series como Okupas y Un gallo para Esculapio y de la película Pizza, birra y Faso, entre otras. Finalmente la pandemia retrasó todo.

En aquel entonces, durante una rueda de prensa realizada en la Usina del Arte, se anunció que además la serie tendría producción de KyS Films, que integra el Grupo Insud y que en cine generó títulos como “Relatos salvajes”, “El clan” y “El ángel”. Además, contaría con el cineasta y nieto del autor de la novela, Martín Oesterheld, como consultor.

Hasting adelantó en aquel momento que buscaban comenzar a producir en Argentina, donde en poco tiempo tiempo después tenían pensado lanzar una filial. El CEO señaló que Argentina era uno de los 10 países con más suscriptores del mundo, muy cerca de México y Brasil, y creían que existe un mercado para superar a esos países, potenciando y dando un abanico más grande de producciones locales.

(Fuente: Tiempo Argentino)