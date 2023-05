Hermano de la candidata que recibió un solo voto, desmintió estar vinculado a maniobras fraudulentas: “Tengo fotos que prueban que todo lo que ella dice es mentira, fue todo legal”

Patricia Irene Robi, candidata del Frente de Todos en Tres Capones, recibió un único voto en las elecciones y denuncia una maniobra fraudulenta por parte de su hermano Roque Robi, quien también dio su versión del hecho refutando a la mujer. No obstante, la sorpresa y la polémica dominan la escena política desatando reacciones a nivel nacional.

En lo últimos días se conoció que la candidata Patricia Irene Robi por el Frente de Todos en Tres Capones, recibió un solo voto en las últimas elecciones, y ella misma denuncia que fue el resultado de una maniobra orquestada por su propio hermano.

Patricia Robi, quien parece haber sido la única en votar por sí misma, relató su confusión ante la situación. «Mi hermano y mi cuñado, me llaman un domingo, me dicen, ‘Patricia, ¿será que salís para nosotros en una lista de suplentes? , tenemos la lista, nos faltaría un solo suplente’ y ahí le digo, ‘pero no me van a molestar por eso, porque yo no entiendo nada», explicó la mujer.

La candidata aseveró que se sentía engañada, indicando que firmó para una cosa y luego apareció con otro cargo, sin entender completamente el proceso. Sin embargo, su hermano Roque, también en una entrevista con los medios, refutó estas afirmaciones.

Según Roque, el conflicto surgió cuando su esposa Alicia, la candidata original, no pudo continuar y Patricia Robi fue llevada rápidamente a la lista. «Yo le pregunté si se animaba, le dije, te ponemos en la lista y ella dijo bueno, dale. Entonces se organizó rápido, afirmó asegurando que su hermana habría aceptado la propuesta inmediatamente antes de que se cierre la lista.

Roque también alegó que tiene evidencia que desacredita las afirmaciones de su hermana: «Tengo fotos para mostrar que todo lo que está diciendo, blasfemando a toda la lista de una forma tan fea, eso fue todo legal hasta tenemos foto cuando ella estaba firmando los papeles, las caminatas en los barrios, fotos con el candidato», argumentó el militante del Frente de Todos para defenderse.

A pesar de estas afirmaciones, la realidad es que Patricia Robi solo obtuvo un voto. La justificación de su familiar y compañero de partido es que ellos no pudieron votar por ella debido a un conflicto con el domicilio y acusó a su hermana de no hacer el esfuerzo suficiente. «Porque ella nunca se presentó, ella tenía el derecho de entrar en las aulas y mirar los votos si estaba bien o no estaba bien», dijo describiendo la dificultad que se les habría presentado como espacio político al momento de corroborar si sus boletas estaban disponibles con regularidad para que los ciudadanos los elijan.

El acontecimiento generó una enorme repercusión a nivel nacional, con un sinfín de especulaciones y comentarios. Aunque las declaraciones de ambos lados se contradicen, lo que es indiscutible es que Patricia Robi solo consiguió un voto en las elecciones. El asunto sigue siendo un tema de debate y análisis, ya que se intenta desentrañar la verdadera historia detrás de este insólito episodio electoral.

