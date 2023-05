La garrafa aumentó un 20% en Misiones: la provincia busca mitigar el impacto a través del Ahora Gas

En Misiones, el precio del gas en garrafa aumentó un 20%, según confirmó José Tomaselli, director de Gas de la provincia. La región está trabajando activamente para mitigar el impacto del incremento a través del Plan Ahora Gas.

José María Tomaselli- Santa María de las Misiones

En una entrevista realizada hoy, José María Tomaselli, director de Gas de la provincia de Misiones, confirmó y explicó el aumento reciente en el precio del gas en garrafas en la provincia, detallando los factores detrás del alza y cómo se espera que evolucione en el futuro.

Se trata de «una nueva suba que tenemos en nuestra provincia, que va a tener un impacto en el consumidor», comenzó Tomaselli, quien sin embargo enfatizó que el ajuste «está dentro de lo previsto» porque forma parte del proceso inflacionario que atravesamos. Asimismo, explicó que la garrafa sigue siendo un elemento no solo indispensable, sino también asequible gracias a un fuerte subsidio a nivel nacional.

«Creo que está en el orden del 20% el último ajuste», indicó Tomaselli cuando se le preguntó sobre el porcentaje de aumento. Sin embargo, aclaró que estos ajustes no son sorprendentes, ya que «este año tuvo un ajuste hace un tiempito». Además, el director dijo que, aunque el costo del gas en sí no aumentó significativamente, los costos de las empresas fraccionadoras sí se incrementaron, en particular los de transporte y fraccionamiento.

A pesar de la suba, el entrevistado señaló que el precio del gas en garrafa en Argentina sigue siendo considerablemente más bajo que en países vecinos como Paraguay y Brasil, donde la carga de gas cuesta 5.000 y 8.000 pesos respectivamente. Luego anticipó que los futuros aumentos dependerán de cómo se desarrolle la inflación.

Por otra parte, el director de gas de la provincia de Misiones detalló las dificultades que enfrentan las empresas fraccionadoras en el mercado del gas envasado, especialmente en provincias como Misiones. Ahora bien, destacó los esfuerzos de empresas locales como la Cooperativa de Cooperativas de Gas, Servicios Públicos y Vivienda Misiones Ltda. (MisCoopGas), una cooperativa que a pesar de enfrentar desafíos logísticos y de contrabando, sigue satisfaciendo las necesidades de los misioneros.

En este sentido, reconoció que el Plan Ahora Gas, una iniciativa que involucra a la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Hacienda de la provincia y las distribuidoras, trabajan haciendo un esfuerzo compartido para ayudar a mitigar el costo del gas en garrafa.

«Es muy complejo el mercado del gas envasado y sobre todo en provincias como la nuestra», concluyó Tomaselli, dejando claro que, aunque hay desafíos y ajustes de precios, el gas en garrafa sigue siendo un producto esencial para millones de hogares en Argentina.

