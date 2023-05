Tras el fallo de la Corte, el gobernador de San Juan criticó a los porteños: “Creen que somos un apéndice de Chile”

Tras el fallo de la Corte Suprema que obligó a suspender las elecciones de este domingo en San Juan, el gobernador y candidato a la reelección Sergio Uñac criticó duramente a los porteños en una entrevista. “Creen que somos un apéndice de Chile y ellos solo cobran impuestos”, aseguró el mandatario.

Sobre el fallo de la Corte, Uñac dijo que “hay una malicia de hacer esto unos tres días antes, cuando no hay tiempo para hacer votos nuevos. Por eso, hay que expresarse masivamente en las urnas”.

Molesto por la situación, el gobernador que busca acceder a un cuarto mandato declaró en una entrevista con el canal local Zonda TV que “hay un desprecio manifiesto de los capitalinos para con el interior”.

“Lo veo acá, vienen, tocan la minería rápidamente y antes que le repregunten se volvieron a Buenos Aires. Pero allá nadie habla de minería porque no paga allá hablar de minería”, sostuvo.

También criticó directamente al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta -al que llamó “un intendente”- por haber sacado “una ordenanza donde prohibía las publicidades de vino en Capital Federal”. “La minería es nuestra primera actividad económica, la vitivinicultura es la segunda. Si nosotros ciframos expectativas en que un capitalino con esta mentalidad y visión de la economía nos tiene que conducir, la verdad bajemos la persiana”, dijo sobre el precandidato del PRO.

“Allá son anti mineros”, insistió en referencia a las posturas de referentes de la oposición que viven en la Capital Federal.

El gobernador también acusó a los ministros de la Corte Suprema de no respetar a los sanjuaninos y “denostar al interior”. También sostuvo que “todos no serán de Capital, pero actúan como si lo fueran”.

“Siento que no nos respetan. Siento que denuestan al interior. Creo que varios integrantes de la CSJN no saben lo que hacemos en San Juan, como somos y las actividades que desarrollamos. Les interesa como les va a ellos y no a nosotros. Cuando demostramos que nos puede ir bien, el tiro va a la unidad de flotación, que somos nosotros”, sostuvo.

Uñac dijo sentirse “fortalecido, un poco enojado” por el fallo, pero aseguro que “estas situaciones hay que darlas vueltas”. “Minería, soja, gas, petróleo, todo se hace en el interior. Ellos solo cobran impuestos, es lo único, si es una mole de cemento la Capital”, sostuvo Uñac.

El gobernador siguió con sus críticas a la gestión del PRO en CABA. “Cuando vos tomás el avión y pasás por la Villa 31, que es un cúmulo de departamentos de 10 metros cuadrados uno arriba del otro, eso es lo que se ha logrado hacer desde la Capital, que Pro la gobierna hace 12 o 15 años: nada. Van a llegar al cielo si siguen creciendo así”, ironizó.

Uñac, sobre el fallo

“Creo que el fallo ha sido tan grosero, extemporáneo y fuera de lugar que nos ha dejado sorprendido. El presidente ha hablado y los medios salen todo el día a defenderlo. Esto marca que al fallo no se lo está entendiendo y que limita la posibilidad de los sanjuaninos de elegir autoridades”, afirmó Uñac.

Uñac también apuntó a su competidor interno, José Luis Gioja, que pidió que renuncie a su candidatura a Gobernador para poder celebrar todos los comicios este domingo: “Eso es una intención manifiesta de proscribir algo. Ni siquiera la CSJN me ha suspendido. Que candidatos que compiten conmigo pidan que renuncie a mi candidatura, es inaceptable”. En este contexto disparó: “Gioja es más opositor que la posición”.

Uñac pidió asimismo a los sanjuaninos que vayan a votar este domingo por “todas las categorías, menos gobernador y vice” y no descartó que esas categorías se voten en coincidencia con alguna de las elecciones nacionales. “Es una posibilidad”, deslizó.