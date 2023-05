Debate viral | ¿Si vivís cerca del supermercado podés ir de “entre casa”?

El usuario de Twitter @rafagonzalez_ok encendió el debate luego de un posteo donde se plantea la pregunta: “Si vivís cerca del súper (a 500 metros?) sos vecino y tenés permiso de venir “croto”. ¿Si o no?”. El posteo tuvo millones de interacciones.

Luego de la pandemia y el auge del teletrabajo, las normas de etiqueta y vestimenta han sufrido una revolución sin precedentes. Pero, ¿hasta dónde llega la permisividad en este nuevo mundo que se nos presenta? Un debate que ha tomado las redes sociales en los últimos días gira en torno a la siguiente pregunta: ¿si vivís cerca del supermercado, estás autorizado a presentarse en él vestido de forma informal, o como se dice en el lenguaje popular, «croto»?

La respuesta parece simple para algunos, pero no tanto para otros. Hay quienes sostienen que si se vive a menos de 500 metros del supermercado, se es considerado vecino y, por tanto, se puede ir en ropa cómoda sin problemas. Otros, en cambio, argumentan que la distancia no es lo único que cuenta y que hay que respetar ciertas normas sociales.

En medio de este debate, han surgido algunas voces que han querido aportar un poco de humor a la discusión. Algunos sugieren que la norma debería ser más flexible y que, en lugar de medir la distancia, se debería considerar la cantidad de veces que se va al supermercado. «Si vas todos los días, puedes ir en pijama si quieres«, bromea uno de los usuarios de Twitter.

Pero no todo es risa y diversión en este asunto. Algunos comerciantes han manifestado su preocupación por la imagen que se da al permitir que los clientes vayan vestidos de manera descuidada. «Yo entiendo que la gente quiera estar cómoda, pero creo que eso no es excusa para no respetar a los demás», afirma uno de ellos.

En cualquier caso, lo cierto es que el debate seguirá abierto por un buen tiempo. Quizá sea cuestión de cada uno decidir si quiere ir al supermercado con su mejor atuendo o si prefiere quedarse en casa y hacer la compra por internet. Sea cual sea la elección, lo importante es mantener siempre el respeto y la educación hacia los demás.