La concejal electa de Posadas por JxC Valeria Gómez de Oliveira, afirmó que continuará con iniciativa para lograr la construcción de un hospital veterinario para la ciudad. Y por otra parte impulsará la creación de una secretaría de seguridad, que sea el nexo entre los vecinos, la comuna y el Ministerio de Gobierno.

Valeria Gómez de Oliveira, abogada y concejal electa por el Frente JXC en Posadas, contó sus planes para implementar una Secretaría de Seguridad en el municipio y crear un hospital veterinario que brinde atención médica adecuada a los animales de la ciudad.

De profesión abogada, y actual asesora legislativa en el Concejo Deliberante, tiene una amplia experiencia en la atención de casos de sucesión en familia, lo que le ha permitido establecer un contacto cercano con sus clientes y conocer de primera mano las necesidades de la población.

Valeria Gómez de Oliveira destacó la importancia de trabajar en la seguridad de Posadas y de dar impulso desde el Concejo a la creación de una Secretaría de Seguridad en el municipio para gestionar la presencia policial en los barrios y prevenir delitos.

«La gente pide mucha presencia policial en los barrios porque eso ya disminuye la comisión de delitos. Los malhechores se sienten intimidados y en muchos casos desisten de su cometido”, explicó.

En otro orden de temas la concejala electa subrayó la necesidad de mejorar la atención veterinaria en la ciudad y adelantó que insistirán en la creación de un hospital veterinario que brinde un servicio más completo y adecuado a los animales.

«Venimos a solamente hacer vacunaciones y castraciones, pero hoy son 9 veterinarios que, por supuesto no dan abasto para toda la ciudad. No hay un servicio de atención veterinaria para los animales, lo cual no nos dificulta mucho el tratamiento y el cuidado a la salud animal, que también es parte de la salud de las personas», señaló.

Entre las ideas respecto a este tema mencionó la necesidad de ampliar el espacio actual de atención en el IMUSA, además de hacer convenios con universidades de veterinaria cercanas a la ciudad para que los estudiantes realicen prácticas médicas.