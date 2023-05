El Gobierno Nacional volvió a mostrar interés en el proyecto hidroeléctrico Corpus, sobre el Río Paraná

El gobierno nacional envió una comitiva a Alemania para buscar inversiones en proyectos, incluyendo el sistema eléctrico. Se habló específicamente de la represa hidroeléctrica de Corpus. Se consultó a Joaquín Oliveira, ex Intendente de Panambí, sobre si el plebiscito realizado anteriormente sigue siendo vinculante y si la Nación debe consultar al pueblo misionero antes de avanzar.

Radio Republica – Joaquín Olivera

Estamos queriendo saber, el plebiscito de Corpus sigue siendo vinculante, ¿tiene que consultarnos la Nación si decide avanzar con el proyecto Corpus?

Joaquín Oliveira: No cabe la menor duda, la Nación debe efectivamente consultar al pueblo misionero, con respecto a estos grandes emprendimientos que van a venir a transformar, no solamente la provincia, sino toda la región.

¿La condición de vinculante del plebiscito no caduca aunque pasen los años?

JO: Yo creo que puede revertir, o sea, que el plebiscito oportunamente realizado, podría reconsiderar y llamar nuevamente a una consulta para ver qué es lo que dicen los misioneros. Nosotros hemos legislado al respecto y hay una normatividad claramente establecida con respecto a la provincia de Misiones, que es el derecho que nos confiere la reforma de la constitución del 94, que los recursos naturales son propiedad y dominio de los estados provincianos.

O sea, la Nación no puede avanzar, perdón que lo reitere, pero para que quede bien claro, la Nación no podría avanzar ignorando nuestra postura.

JO: Absolutamente, absolutamente, se está respaldado constitucionalmente, insisto, con esto de la reforma del 94 y de la normatividad de Estado por la legislatura de la provincia de Misiones.

Claro, lo que puede cambiar es el pensamiento de los misioneros, ¿no?

JO: Es lo que quería acotar. Yo creo que aquí hay una posición tomada en su momento con influencia de la coyuntura política de ese tiempo, estoy totalmente convencido que hoy no es la misma. Nosotros necesitamos indefinidamente energía para producir el desarrollo que pretendemos los misioneros. Sin energía, no hay desarrollo. Necesitamos, más allá de los inconvenientes que puede ya traer la constitución de una represa.

Habrá que ver porque hoy, a diferencia de aquel periodo en el que se hizo el plebiscito, hay una mayor militancia a favor del cuidado ambiental. ¿Usted cree que sería posible torcer la voluntad en contra de las represas?

JO: Pero esta militancia valió, hoy te digo con conocimiento de causa, la sociedad misionera ha incorporado todo un bagaje de lo que significa el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad que no existía en su momento, pero a la vez se entiende perfectamente que el avance del desarrollo va aparejado a la generación de energía. A mí me tocó en una oportunidad viajar a Alemania, y los alemanes, más allá de generar energía a partir del gas de los rusos, han convertido todos sus recursos químicos en generadores de energía. Nosotros, tenemos un potencial extraordinario a partir de los recursos naturales que tiene la provincia de Misiones, debemos aprovecharlo. Yo también insisto con esto, y todo el mundo debe decirlo, es que es muy claro que vamos a prestar en concreto al espacio específico para que estas gracias se consigan.

¿Hubo novedades con Garabí, Joaquín?

JO: Sí, yo he estado en su último tiempo en contacto, por ahí en forma permanente, no oficialmente, y todavía no se ha resuelto la interposición de una acción judicial con respecto a la represa, básicamente la de Panambí, que estaría inundando parte de la reserva de los saltos de Yacumá, en el sector brasileño, y poco es un problema se está teniendo, no pues yo, solo se estaban reconciliando y que estaría bajando un metro la cuota para que se pueda terminar con esto, que ya estaba prácticamente finalizado.