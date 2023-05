Lionel Messi y su situación contractual en PSG: ¿Continuidad o fin de un ciclo?

Actualmente Lionel Messi conforma la nómina de jugadores profesionales del plantel del primer equipo de PSG (Paris Saint Germain). Recordemos que llegó proveniente del Barcelona de España, y actualmente se posiciona entre los diez futbolistas con mejores salarios del 2023 (el que encabeza la lista es el portugués Cristiano Ronaldo).

El jugador argentino tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del 2023. Llegada esa fecha (y en el supuesto caso de que no firmara un nuevo contrato con el PSG u otro club) el deportista tendría la posibilidad de firmar un nuevo contrato profesional en calidad de agente “libre”, debido a que no estaría vinculado a ningún club deportivo.

Ahora bien, ¿Messi podría marcharse del club PSG antes de que expire su contrato profesional?, la pregunta tiene una respuesta categórica: sí, aunque dependiendo del caso, podría tener consecuencias jurídicas y en su caso económicas.

En el caso de que el deportista tuviera la voluntad de firmar con un nuevo club, debiera ejecutar la cláusula de rescisión o bien acordar su salida con el club de París.

Entre las propuestas laborales más destacadas para el deportista rosarino se encuentran la del club Saudí Al-Hilal, donde Messi tendría asegurado un salario de 400 millones de Euros anuales. Por otro lado se encuentra el Barcelona, club que se encuentra en una situación compleja en cuanto a las normas de Fair Play Financiero de La Liga de España, debido a que debe reducir en 200 millones de euros los gastos del presupuesto del próximo ejercicio económico. El club catalán elevó una propuesta de reducción de gastos y orden de recursos, la cual debe ser evaluada por La Liga de España, para que apruebe la incorporación de Messi.

Además, Messi ha sido tentado para emigrar a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, donde además podría cumplir funciones de embajador deportivo, situación que pareciera seducir al argentino.

Especial situación de los últimos seis meses de contrato

El contrato profesional de un futbolista, es protegido por el principio de estabilidad contractual y el cumplimiento efectivo de los compromisos contractuales.

El Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de FIFA establece un período en el cual un deportista puede avanzar en negociaciones laborales con un club diferente sin que ello implique consecuencias. Es así que en su artículo 18.3 que “Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses”. Esto significa que si el deportista se encuentra dentro del término de los últimos seis meses de contrato, puede firmar un nuevo contrato con otro club diferente, y ello no implicaría consecuencias jurídicas para el futbolista.

Como se observa, el contrato de Messi vence el 30 de Junio, lo que indica que puede recibir propuestas de otros clubes y buscar activamente nuevo empleador (inclusive firmar un nuevo contrato) sin que ello signifique un incumplimiento a los reglamentos FIFA.

Sanción de PSG a Messi

Recientemente Messi fue sancionado por su viaje relámpago a Arabia Saudita el 1º de Mayo. El viaje ocurrió luego de la derrota que sufrió el PSG ante Lorient por la fecha Nº 33 de la Liga Francesa. La sanción implicaba dos semanas sin goce de sueldo y sin poder asistir a los entrenamientos con el equipo.

Posteriormente, y ante la importancia que los medios dieron a los acontecimientos, Messi se disculpó públicamente con el club y sus fanáticos, afirmando que todo fue un mal entendido y que se encontraba a disposición del club. Finalmente, el PSG dejó sin efecto la sanción y el futbolista se encuentra nuevamente participando activamente en el club.

¿Puede un club sancionar a un deportista?, es una pregunta que necesariamente debe ser respondida de acuerdo a los reglamentos y disposiciones normativas de cada país o liga deportiva en particular. Sin embargo, no es posible negar que el club tiene poder disciplinario y sancionador para sancionar a aquellos deportistas que no cumplan (parcial o totalmente) con sus obligaciones laborales y/o contractuales. Este poder disciplinario no puede exceder a lo dispuesto por las normas laborales y los convenios colectivos específicos de cada Estado.

Palabras finales

Las condiciones en las que el futbolista Lionel Messi se encuentra actualmente son muy diferentes a las que tenía en el Barcelona (cuando el futbolista firmó con PSG). Ahora se encuentra transitando los últimos 60 días de contrato y la normativa FIFA sostiene la posibilidad de que avance en negociaciones con otros clubes.

Será prudente observar cuales son los resultados del orden financiero que logre el Barcelona, y es su caso, si puede hacerse con los servicios deportivos de Messi.

Carlos Adolfo Garcia

Abogado, UCSF

Magíster Derecho Empresario, Universidad Austral

Derecho del Deporte, Universidad Austral

[email protected]