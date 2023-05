Elecciones 2023: Oscar Herrera Ahuad destacó la participación ciudadana y consideró que los resultados fortalecen su gestión

El gobernador Oscar Herrera Ahuad destacó la alta participación ciudadana en las elecciones y la madurez política que permitió un clima de tranquilidad y sana convivencia durante la campaña electoral. Interpretó los resultados como un respaldo a la gestión del Gobierno provincial y analizó los resultados en los municipios.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-08-SantaMariadelasMisiones-Oscar-Herrera-Ahuad-Analisis-Elecciones-temas-varios-Programas-Parte2-18.40.mp3

Santa María de las Misiones – Oscar Herrera Ahuad

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, hizo un balance de los resultados electorales del pasado domingo, destacando la importancia de la jornada democrática y el respaldo que recibió su gestión. Con un tono de agradecimiento y satisfacción, Herrera Ahuad expresó su gratitud hacia los misioneros por ejercer su derecho al voto en un clima adverso y resaltar la madurez política que caracterizó el proceso electoral.

En una entrevista con la emisora Santa María de las Misiones, el mandatario resaltó que los resultados obtenidos fortalecen su gestión y el trabajo realizado durante los tres años y medio de su mandato. Consideró que la elección fue prácticamente un plebiscito de su gestión del que salió con el respaldo de más del 60% de los votantes misioneros.

Herrera Ahuad enfatizó la importancia de mantener la cercanía con la gente, resolver los problemas urgentes y trabajar en aspectos fundamentales como la defensa del sector productivo, la búsqueda de alternativas para abaratar costos y generar valor agregado, la educación disruptiva, la política sanitaria y la protección del medio ambiente.

Bueno, felicitaciones por la elección que han hecho en democracia, siempre que alguien impone sus ideas y consigue el aval de la mayoría, hay que felicitarlo. ¿Qué nos puede contar de esta jornada del día domingo?

Oscar Herrera Ahuad: Quiero agradecer a todos los misioneros por la jornada que vivimos ayer, muy ejemplar, teniendo en cuenta las características del clima que vivimos, llovió 60 milímetros en un tiempo muy corto que es casi lo que llueve durante un mes. El pueblo misionero ha demostrado que custodia su patrimonio más importante que es el poder elegir quién rige los destinos de su provincia y quién los convence para seguir gobernando los próximos cuatro años, ese poder del voto en total y absoluta libertad y con una asistencia muy importante, la cual no parecía que iba a exceder o a superar el 70%, pudimos lograr eso y sobre todo fortalecer el tiempo democrático de estos 40 años que es muy importante, así que todo eso en un contexto de tranquilidad, en un contexto de sana convivencia democrática, política y yo siempre destaco la madurez que se da en los diferentes ambientes de la política por el respeto del oficialismo, del sector opositor, más allá de las dificultades lógicas que puede ocurrir en una provincia en un momento electoral, pero cuando uno hace la suma del debe y el haber, seguramente da muy positivo en el haber de lo que fue la jornada democrática en el día de ayer en la provincia.

¿Qué significado político tiene el resultado de este domingo?

OHA: Entiendo que ha fortalecido la gestión y el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos tres años y medio, porque no hay ninguna duda de que es prácticamente un plebiscito de una gestión, de un gobernador, de un equipo de trabajo y hasta de un esquema político en las realizaciones, pero también proyectado hacia las expectativas que genera quien va a ser el nuevo gobernador de la provincia.

En ese contexto en general, uno siente que ha dejado un camino interesante, que la gente lo ha aprobado, en su mayoría, más del 60% de los electores misioneros han aprobado o por lo menos dijeron «bueno, hasta acá vinimos de esta manera, pero queremos continuar con otros nombres, con otras expectativas dentro de lo que es el mismo espacio político». Eso es muy importante y es la lectura que uno hace a partir de los resultados ya con el diario el día lunes.

¿Tiene algún significado especial que la oposición, el principal sector de oposición, terminó segundo, juntos por el cambio en la provincia, haya traído en su campaña a todos sus tres candidatos presidenciales como forma o intento de nacionalizar esta elección?

OHA: Y creo que la respuesta del pueblo ha sido justamente, nosotros discutimos nuestros problemas dentro del territorio de Misiones. No sé si fue con un intento de nacionalizar una elección, me parece más bien de fortalecer su propio espacio, sabiendo que es un espacio que responde a mandatos partidarios de otros sectores de la Argentina, lisa y llanamente. Es más, cuando esos candidatos nacionales vinieron acá, se reunieron con determinado espacio político dentro de lo que es la oposición y dentro de lo que es la fragmentación de esa misma oposición. Bueno, son características que tienen, uno en esto debe ser muy respetuoso porque también forma parte de la estrategia política, la estrategia política de la renovación es fortalecer su espíritu provincialista sobre todas las cosas y confiar en la fuerza de quienes son los responsables de llevar adelante la política pública y la estrategia de campaña. Así que el máximo de los respetos a esta estrategia política y bueno, seguramente en las próximas elecciones seguirá ocurriendo lo mismo.

¿Qué políticas le gustaría que Passalacqua continúe?

OHA: Bueno, no, la verdad que no soy quien para dar consejos, mucho menos, pero Hugo tiene mucha experiencia. Yo entiendo que lo primero es seguir con la cercanía a la gente para poder escuchar los problemas y resolverlos urgente y seguir trabajando en lo importante. Lo importante tiene que ver en un tiempo difícil que vamos a seguir viviendo en la Argentina porque después del 10 de diciembre, más allá de quien gobierne en la Argentina, los problemas no se terminan, al contrario, podemos tener un escenario complejo.

Seguir con los programas ahora que son muy importantes, seguir con la política de defensa al sector productivo, seguir buscando y buceando en las alternativas para abaratar los costos a la producción y generar mayor valor agregado. La política de educación disruptiva es muy importante, seguir generando un cambio cultural. La política sanitaria debe seguir afianzándose en nuestra provincia y la política ambiental que es, digamos, uno de los estandartes que llevamos adelante en el cuidado y la protección del medio ambiente de una provincia sostenible o sustentable. Creo que son ejes muy importantes a continuar o justamente a hacer mucho mejor de lo que uno por ahí pudo haberlo hecho a lo largo de este tiempo.

Después de la elección, en diputados hay algunos votos más que en la categoría del Ejecutivo y ahí le preguntó, ¿qué cantidad de diputados van a tener en el Frente Renovador en la próxima composición legislativa con usted a la cabeza en esa lista?

OHA: La verdad es que vi muy poco de lo que son las cifras repartidoras porque sinceramente no las entiendo mucho. Me guío por, cuando entras a la computadora, miras la cantidad de votos, pones reparto de bancas y en este momento, antes del conteo final, da un reparto de bancas 14-5-1. Entiendo que es así, pero la verdad que no soy un experto en sacar esos números. Te digo lo que me dio mirar la pantalla y poner cuánto quedaría. Ahora después está toda la ingeniería del recuento de votos y todo lo que hace a los votos recurridos, impugnados y todo esto. Pero no sé si eso generará grandes modificaciones. A primera vista sería más o menos esa posibilidad.

El único municipio donde ganó, juntos por el cambio, fue Concepción de la Sierra. ¿Le sorprendió el resultado?

OHA: No, no. Uno no puede sorprenderse de los resultados que se dan porque también la oposición juega, tiene su desarrollo territorial importante, tiene su gente y a veces uno quizás no trabaja lo que tendría que trabajar o nuestra oferta no ha sido una de las ofertas que haya seducido al electorado y de allí podrían haber venido las mejores propuestas. No, en realidad no me sorprende. Sí, claro, tendríamos que revisar, como lo tenemos que revisar, qué nos pasó y por qué se dio ese resultado cuando prácticamente en el resto de la provincia hemos tenido un resultado mucho más amplio en favor de nuestro espacio político.

Y usted que estuvo en los armados de cada municipio seguramente veía, incluso a través de las encuestas, dónde había municipios donde el movimiento iba a ser muy diferente al que por ahí los oficialismos locales se iban imponiendo. ¿Cuáles fueron de esos que te dijo, ah, mira, este sí que no lo esperaba, aún siendo de la propia renovación?

OHA: No, mirando, yo conozco muchísimo el movimiento de la mayoría de los municipios, mirándolo bien creo que fueron hacia adentro, fueron muchos, la mayoría, casi en su totalidad, resultados mucho más previsibles de que algo haya sorprendido, alguien te haya ganado, en Wanda era previsible porque Romina Faccio es una mujer con una enorme capacidad que ya venía trabajando dentro del espacio y había generado un consenso muy importante, no en las encuestas, pero te das cuenta, cuando uno tiene abierto el teléfono las 24 horas hay partidarios de esa persona que te van a escribir y te van diciendo cómo va la cosa.

Lo mismo que pasó en Puerto Esperanza, Horacio Zarza, una persona que venía trabajando hace muchos años, en las últimas elecciones había estado ahí, no tan cerca, pero había estado ahí en la discusión de la intendencia, inclusive había ingresado como concejales desde su espacio político, por lo tanto no es una sorpresa, hay un cambio, pero no es una sorpresa.

En Eldorado el doctor Durán ya había sido candidato a concejal en su momento con un buen caudal de votos y con una gestión en lo que es el Hospital Samic Eldorado, que es un emblema dentro de la ciudad y con mucho sentido de pertenencia por parte del pueblo de Eldorado, más su visión empresarial muy importante, era un candidato muy, pero muy competitivo y podría discutirle tranquilamente la intendencia de Eldorado como ha ocurrido. También hubo otros municipios donde tuvimos candidatos muy, pero muy competitivos y quedaron muy cerca.

¿Alem?

OHA: Sí, Alem también, un municipio que estaba dentro de las posibilidades de la discusión entre Matías Sebely y Waldemar Wolenberg. Me fui prácticamente casi con todos los candidatos de Alem y compartí ese momento, pero también uno sabía que iba a estar discutida esa cuestión, no es que alguien haya corrido de atrás desde muy lejos y ese día ganó la elección. Creo que quien tiene la responsabilidad de tener el termómetro de lo que ocurre en cada uno de los municipios.

Después en Alvear también, el intendente electo es una persona que viene trabajando también dentro del espacio, es conocido en esto, en Jardín América César Araujo cumplió su tercera campaña con buen perfil, allí también había tres candidatos, al no estar el intendente actual como oferta electoral, había tres candidatos con muy buen perfil que podía haberse dado para cualquiera de los tres porque eran con muy buena aceptación dentro de la comunidad.

En Azara también, el candidato que ganó no apareció del día a la noche sino también tiene todo un esquema político que lo fue respaldando a lo largo en el tiempo de su campaña, lo que sí, de muy bajo perfil, con mucha tranquilidad y con el trabajo mano a mano con su pueblo pero también sabíamos que iba a ser una de las alternativas allí como para tener un buen caudal de votos en Azara.

En definitiva no puedo decir que alguien haya sorprendido, ni pensaba que este candidato no podría ganar, fíjense lo que pasó en Garupá también, Garupá una elección muy reñida también, sabíamos del trabajo muy importante de los otros candidatos que podía discutirle el municipio al actual intendente.

Siempre Posadas y Oberá fueron dos lugares en los cuales el radicalismo en su momento, después Cambiemos, juntos por el cambio, hizo fuerza. Ahora, lo de Stelatto sacó 55 mil votos, el que le seguía a Fernando Mesa dentro del mismo espacio, 11 mil, y el opositor mejor ubicado, 9 mil. ¿Qué pasó en Posadas?

OHA: A ver, ¿y por qué no nos preguntamos cuánto fue la elección del 2019? ¿Cuántos votos? La misma candidatura, pero yo creo que ahí lo más importante de esto fue justamente la consolidación de un gobierno municipal que obtuvo un volumen de votos muy importante respecto al resto de la contienda, sin lograr una polarización como fue la última vez, cuando en el año 2019 hubo una polarización de dos candidatos.

Es decir, tuvo una atracción propia de la gestión. Y también en el caso del espacio político, dos o tres sumatorias que tuvimos, que son muy importantes porque sumar 10 puntos en Posadas, sumar 9 puntos en Posadas, con un intendente con las características de Leonardo Stelatto de contendiente, en ese sentido sumar 10 puntos en Posadas es un número muy interesante.

¿Y en Oberá?

OHA: En Oberá en todo momento teníamos la previsibilidad de una elección interesante entre el actual intendente y el director del hospital. Siempre vimos que el crecimiento se iba dando en esa línea y con una base muy importante de sublemas que iban a aportar también otros porcentajes como para sostener una base de votos que podía darnos una diferencia.

A partir de conocer los resultados, ¿habló con alguien de la Casa Rosada, lo llamaron, recibió algún mensaje?

OHA: No, no, no, comunicación propia no tuve, generalmente se comunican con los electos. Pero sí tuve mensajes de varios de ellos, del Ministro de Economía, de muchos gobernadores sí también, de la mayoría de los gobernadores que componemos el Norte Grande.

Por ahí estuvo más o menos la charla que fue una ida y vuelta, que recién hoy a la tarde pudimos terminar de leer los mensajes, pero sí, fue una comunicación con ellos, pero fue de saludo y de felicitación por la elección que hicimos en la provincia.

Ayer vimos un tweet de Wado de Pedro, donde no solo lo felicitaba a Passalacqua, sino también a usted.

OHA: Sí, sí, nos envió mensajes también, sí, sí. Gobernador Capitanich, la mayoría de los gobernadores, gobernador Quintela, que fue reelecto en La Rioja, el gobernador de Catamarca, y varios de ellos.

¿Y de la oposición alguien escribe para felicitar?

OHA: Sí, sí, sí, tuve posibilidad de, con varios de ellos de comunicarme y de, bueno, de agradecerles el gesto de recibir un mensaje en el tiempo electoral, sí, con varios.

¿Por ejemplo?

OHA: De Pedro Puerta, por ejemplo, recibí mensaje de Pedro, recibí mensaje de (Jorge) Ratier, de Martín Goerling, de (Javier) Mela, de Miguel Ángel López Vedoya, de varios, una buena relación en este sentido de mucha madurez, por eso destaco la madurez política.

Hablando de diálogo, después que terminó el acto de ayer en la Casa del Militante, ¿hablaron cara a cara con Carlos Rovira de la elección, él como titular del Frente, usted como jefe de campaña?

OHA: Sí, siempre se hace un balance de por lo menos lo que es las primeras horas del resultado electoral y del impacto que puede generar, pero fue un relevamiento de lo que ocurrió en todos los municipios y bueno, creo que eso es importante también porque uno puede comunicar lo que vio y puede escuchar también cómo vamos a proyectar de un lado más la cuestión política, todavía sin grandes definiciones hacia más adelante, pero ya con una definición clara de la candidatura por parte del Frente Renovador.

¿Significa menos peso tener una elección como la que tuvimos anticipada en el sentido de desdoblada de la nacional o significa, bueno, tenemos más tiempo para yo decirle a Hugo cómo le entrego el gobierno, Hugo que me diga cuáles son sus puntos de interés con los cuales se puede empezar a trabajar en conjunto?

OHA: Para mí es muy importante, es muy importante porque más allá de que en el resultado uno tiene a un compañero de trabajo como Hugo, la transición se hace prácticamente de entendimiento, una transición donde Hugo conoce muy bien cuál es la política que venimos llevando adelante, muchas de esas políticas las pusimos en marcha cuando fui vicegobernador y Hugo fue gobernador de la provincia, así que en eso es mucho más llevadero si se quiere esta transición y saber que ya el día 10 de diciembre entrega el mando a otro gobernador del mismo espacio político y que entiende la situación, es mucho más sencillo.

¿Cómo sigue la gestión hasta diciembre? ¿Y si acaso está pensando o analiza un refresh en el gobierno?

OHA: No, no. Nosotros seguimos en la gestión porque este día domingo no se terminaron los problemas, ni se resolvieron nada, hay que seguir gestionando, hay que seguir trabajando.

Estamos en gestión permanente. Tenemos planteados objetivos de inauguraciones, como un centro de adicciones de la ciudad de Posadas, para terminar las otras obras en el resto de la provincia. Seguimos con los diferentes programas. Así que vamos a continuar con la misma línea, con la misma intensidad, o aún más, porque, quiera uno tiene que decirlo, a veces estos resultados son como que te cargan las pilas un poco más.

Uno venía con la gestión a full y a veces decía, bueno, vamos a parar un poquito, pero esto te da aún más responsabilidad y queda mucho tiempo todavía. En ese tiempo hay muchos objetivos que cumplir. Es muy dinámica la gestión, pero a su vez también es muy dinámica la realidad del mundo, es muy dinámica la realidad de la Argentina y de la provincia.

Estamos terminando la elección de Misiones. En agosto se supone que son las PASO, y no hay mucho tiempo ahí de descanso. Pero ayer terminó la conferencia, Rovira miró para atrás y dijo, acá están los que vienen, aunque de eso vamos a hablar después. ¿Cuánto va a esperar la renovación antes de ponerse a trabajar con Arce y con los demás candidatos pensando en las PASO?

OHA: Es una elección que tiene sí connotación nacional, porque se eligen diputados y senadores nacionales. Nosotros desde nuestro espacio político, la conducción, el ingeniero Carlos Rovira, ya se ha determinado quiénes van a ser los que van a encabezar esas listas a Senador nacional, a Diputado nacional.

Yo como les dije desde un primer momento, ya estoy a disposición de ellos para lo que es el trabajo político, y bueno, como siempre digo, tengo que ofrecerles la gestión institucional para que sea también una carta de presentación importante para cada uno de ellos.

¿Le preocupa lo que está pasando en el país, la economía, la cuestión política? ¿Cómo ve esa situación del frente de todos en el gobierno?

OHA: Me preocupa, claro, la economía es fundamental porque uno no vive en una isla, uno vive en una provincia que por más ordenada que esté, el día a día de los precios, el día a día de lo que es la pérdida del poder adquisitivo, lo vive la gente, lo vivimos nosotros todos los días.

Lógicamente que uno más allá de que abrace un proyecto provincialista quiere que le vaya bien. Quiere que a la Argentina le vaya bien porque nos va a ir bien a todos. Que se acomode un poco esta cuestión de volatilidad cambiaria, de tanto diferencial cambiario, que bueno, pudimos conseguir la posibilidad de tener un dólar diferenciado para las economías regionales, pero hay mucho más para seguir peleando.

Sin dudas que bregamos todos para que la macroeconomía en la Argentina se acomode más allá de los indicadores que hoy podemos tener.

¿Y sigue la tensión política dentro del Gobierno nacional o trata de separarlo para no terminar envuelto en lo que puede ser la interna del frente de todos?

OHA: No, no, en absoluto. Nunca he tenido participación, tampoco la busco. En el caso mío en particular tengo muy claro que somos un espacio político provincial donde nosotros debemos defender lo nuestro, debemos afirmar los valores de nuestro espacio, pero no por ello quienes estamos en la política, es como decir a un periodista no leas el diario para saber si esto está o no está.

Obviamente que uno lo mira, puede preocupar o no, pero también ve como todos los espacios políticos se debaten en cuestiones internas para poder lograr algún consenso. Bueno, ese consenso en la mayoría de los espacios políticos nacionales está tardando, estábamos viendo que recién terminan reuniones clave de espacios políticos nacionales definiendo cuestiones que hacen a la convivencia política intrapartidaria, pero también a la oferta electoral que van a tener cada uno de ellos en el mes de agosto o en el mes de junio cuando tengan que cerrar las listas.

Claro, porque una cosa es ser oposición y otra es encima estar en el gobierno. ¿Cómo se hace para apuntalar sobre todo a Alberto Fernández o a ese espacio para que llegue hasta diciembre que falta un montón, con el impacto que suelen tener las PASO para cualquier gobierno?

OHA: Sí, sin duda, pero entiendo que hay otras cuestiones que son importantes en la gobernabilidad que hacen a las representaciones democráticas en los parlamentos. Creo que ahí está gran parte de la clave para sostener un gobierno y lógicamente para poder tener o no chances en alguno de esos niveles en que se pueda dar.

Desde acá es muy difícil poder predecir cuáles son esas cuestiones. Me parece que no hay ninguna discusión de la gobernabilidad para que el sistema democrático siga siendo muy fuerte y que justamente las elecciones como las PASO o las elecciones generales son un fortalecimiento a la democracia, no una democracia debilitada.

¿Lo ve a Massa candidato?

OHA: La verdad es que vemos a candidatos todos los días, tenemos a alguien que puede ser candidato. Es muy difícil decirlo desde acá. Entiendo que está dentro de los esquemas que uno lee y lo mira de los espacios políticos nacionales. Hay varios de ellos que pueden llegar a ser candidatos, pero de ahí en más es una cuestión de definición pura y exclusivamente de los espacios nacionales.

¿En el mano a mano no larga nada, no dice nada de que le gustaría?

OHA: No, no, porque no hablamos de cuestiones partidarias que no hagan a la cuestión institucional cada vez que tenemos que firmar algunos convenios que son convenientes para la provincia, no se habla absolutamente de la cuestión institucional.

¿Cómo ve la interna de Juntos por el Cambio?

OHA: La verdad que, soy sincero, la verdad que no estoy empapado en las internas. Veo que hay varios candidatos, veo que uno dice que ya no va a ser, que otro dice que no va a ser, y la verdad que no.

Más allá de que uno viene de la política y lo lee, no tengo un diagnóstico de ese tipo de internas que puedan generarse, justamente porque uno no quiere tener un preconcepto de estas cuestiones. Digamos, en el caso nuestro, tratamos de fortalecer nuestro espacio y, y que, que bueno, cada uno tiene su metodología de dirimir las, las internas y hay que respetarlas, ¿no?

A mí me sorprendió que a lo largo de toda la campaña provincial se fue midiendo la imagen de dirigentes nacionales y Milei aparece siempre arriba, ¿no? ¿Qué opina de este fenómeno Milei?

OHA: Siempre ha estado arriba, creo que es un fenómeno que ingresó a la política como un fenómeno disruptivo, diferente a lo que es la política tradicional, tiene que ver también con lo desacertado de la política tradicional y también con una rebeldía de gran parte de la sociedad hacia algunas determinaciones que toma la política.

Me parece que ahí emergen este tipo de figuras que, con propuestas que a veces pueden gustar o no, llegan al oído de lo que quieren escuchar gran parte de los argentinos. Uno tiene que abrir los ojos y sobre todo reafirmar que la política es el elemento transformador.

No se puede, no podés, ser candidato sin estar en la política. De alguna manera estás en la política, porque si no parece como que nace de un repollo y que nunca ha tocado la política. Este es un hombre de la política, una política distinta, diferente, pero es un hombre de la política, porque está en la política y porque tiene jugadores de la política.

Los candidatos en algunas provincias más allá de que después haya detonado eso, son candidatos que vienen de la política. Es diputado nacional porque hizo política, hizo una campaña política para ser diputado, ¿o no? Entonces, muchas veces se reniega de la política. Yo entiendo de que vos podés renegar de la política cuando estás totalmente afuera pero cuando vos sos, un funcionario electo por el pueblo es porque estuviste en una oferta política, estuviste en una oferta electoral, tuviste que hacer campaña. Bueno, entonces, este es un fenómeno que se presenta de esa manera. Ahora después la gente deberá ir tomándolo y la misma política es la que tendrá que ver la viabilidad de esas ideas.

¿Le preocupa o le parece que tiene las herramientas suficientes como para gobernar el país? Digo porque con la rebeldía no estaría alcanzando, ¿no? para manejar todo lo que tiene como problemática un país que encima a diciembre va a dejar una situación bastante compleja.

OHA: Si, de las cuatro o cinco cuestiones que pude escuchar propuestas, bueno, tampoco me detuve a analizarlas, es muy discutida su viabilidad. No así algunas otras cosas que tienen que ver con el gasto público, que todos coincidimos en que no se puede gastar más de lo que se tiene.

Pero después hay otras cuestiones como la dolarización, que es una cuestión muy técnica, no es dolarizar por dolarizar, sino que hay una cuestión técnica que puede llevar a cuestiones muy complejas dentro de la economía en la Argentina que impacta directamente en la gente, directamente en el consumidor diario y en el que vive en este país.

Y bueno, otra cuestión que por ahí uno la entiende un poco más, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los órganos. Uno no sabe si es una cuestión de campaña en sí para captar atención o si realmente es eso lo que quiere llevar a la práctica, porque uno lo ve prácticamente inviable. Porque hay cosas que también se necesitan del acompañamiento del Parlamento, y no va a ser un Parlamento único, va a ser un Parlamento también dividido en tres tercios y hasta cuatro también, entonces va a ser muy difícil. Va a ser una cuestión compleja para la institucionalidad de la Argentina.

¿Hubo acercamiento con ese sector docente que sigue de paro?

OHA: Siempre hay acercamiento, hemos dado la mesa de diálogo cuando nos han pedido, no logramos el consenso, pero seguramente a lo largo de estos días, con una nueva discusión que se van dando, van a ser convocados como son convocados todos los trabajadores.

¿A veces es difícil llegar a un acuerdo entre las pretensiones y lo que usted tiene disponible?

OHA: Sí, claro, no es lo que uno dice «tengo disponible», sino que es lo que uno fue pautando de acuerdo a lo que acordamos en una primera instancia, vamos a ir moviéndonos de acuerdo a lo que se va moviendo en la inflación en la Argentina, es decir el salario del empleado público misionero con respecto al proceso inflacionario que ha tenido la Argentina en este último tiempo, hemos dado exactamente lo mismo, inclusive un punto más de lo que fue la corrida inflacionaria que va teniendo Argentina en los primeros cinco meses del año.

¿Qué expectativas tiene con la puesta en marcha de este Ahora Viajá por Misiones, sobre todo teniendo en cuenta las ventas de vacaciones de julio, una temporada importante para Misiones?

OHA: Muy buenas porque las plataformas se mueven, este, se mueven muy bien, hemos logrado acuerdo con algunas plataformas nacionales también que nos están ayudando y acompañando en esto.

El misionero recorre Misiones y eso es muy bueno, después de la salida de la pandemia hemos tenido un flujo turístico local y regional muy importante que ha fortalecido otros destinos turísticos diferentes a los destinos tradicionales. Bueno, el Ahora Viajá por Misiones significa «andá a conocer la provincia y te vas a sorprender y muchos misioneros vienen sorprendidos de ir por primera vez a un lugar».

Este «Viajá por Misiones» da la oportunidad también de conocer otros lugares que muchas veces el misionero con la cuestión del poder adquisitivo no lo podía hacer, como Puerto Iguazú, donde tenemos ahora ya las mejoras de lo que es la infraestructura para un turismo receptivo regional y local. Eso también entra dentro de lo que es este programa, o El Soberbio mismo, el Moconá y el resto de las localidades de la provincia, hoy hablaba con el intendente electo de San Ignacio y charlábamos justamente de la oferta que puede tener San Ignacio en lo que hace a la parte turística, no solamente con el área jesuítica, sino también las bellezas de la zona del Teyú Cuaré, un parador turístico importante que podamos tener en esa región. Bueno, hay que seguir innovando y hay que seguir potenciando el turismo local y que el misionero pueda tener esa oferta en el momento de elegirlo.