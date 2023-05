El amor propio: la clave para una vida plena y feliz

El amor propio es la capacidad de amarte y respetarte a vos mismo, reconociendo tus cualidades y limitaciones, aceptándote y valorizándote independientemente de las opiniones de los otros.

¿Cómo saber si tu amor propio está bien? Preguntándote a vos mismo como te sentís. Si estás confiado, alegre, seguro/a y satisfecho/a con vos mismo, entonces ¡felicitaciones! Tener amor propio es una de las mejores cosas que podés hacer por vos.

De lo contrario si te sentís inseguro, inadecuado, triste o insatisfecho es probable que tengas que trabajar para desarrollarlo.

Es importante reconocer que una autoestima baja puede ser una experiencia difícil y hablarlo con un profesional de la salud mental puede ser de gran ayuda. También hay otras cosas que podés hacer para mejorarla y practicar el autocuidado.

El primer paso es la autoaceptación, que es un proceso que implica reconocer nuestros defectos y virtudes, aceptando que somos dignos de amor y de respeto a pesar de los errores cometidos.

Para verte de una manera más realista, es necesario que seas honesto con vos mismo y no trates de ocultar tus sentimientos, es importante que seas consciente de tus pensamientos y emociones. A partir de ahí, cuando son negativos, poder aceptarlos y reemplazarlos por otros positivos, más amorosos con vos mismo son un gran paso hacia tu objetivo.

¿Por dónde comienzo?

Reconocé tus logros aunque por el momento sean pequeños y celebralos.

Establece metas realistas y alcanzables para vos misma/o. Premiate por los resultados.

Aprende a decir que no cuando algo no te gusta o no te sentís cómodo.

Establece límites saludables con vos mismo.

Practicá la gratitud y la autocompasión.

Se amable con vos misma/o y evitá las críticas severas o cualquier otra manera de castigarte,

Aprendé a aceptarte tal y como sos, ¡no se trata de ser alguien diferente!

Algunas veces lleva tiempo y compromiso con nosotros mismos, pero que se convierte en la herramienta más poderosa que tenemos para tener una vida plena y feliz.

¿Cuánto amor propio sentís hoy? ¿Crees que tenés que desarrollarlo?

Si por el momento no estás pudiendo solo/a y crees que precisás un acompañamiento, contáctame y conversamos. Pedí posibilidad, pedí coaching!

Ester Inglese

Coach Ontológico Profesional

Coach de Prosperidad en formación

WhatsApp 3751 660207 / IG @ester.inglese