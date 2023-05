“En Misiones hay muy buena carne, hoy el productor misionero apuesta por la genética”, destacaron desde la Cooperativa Frigorífica Virgen de Fátima

Aumento en el precio de la carne vacuna y descenso en el precio del pollo han sido observados en algunas carnicerías, generando interrogantes sobre la situación actual. Gabriel Rodríguez, representante de la cooperativa frigorífica Virgen de Fátima, ha dado su opinión al respecto.

Gabriel Rodríguez- Santa María de las Misiones

Según él, a pesar de la inflación que afecta a la economía argentina, el precio de la carne no ha aumentado desde diciembre. Gabriel explicó: “La última suba la tuvimos en diciembre estadísticamente, después no aumentó nada. Yo siempre marco el valor de referencia, valor de mercado no aumentó, ahora los comercios trasladan el aumento por la energía, aumento de sueldo, aumento de los seguros, aumento del combustible, el flete. Entonces, todos los productos tienen una relación con esos aumentos. Pero si vos te referís específicamente al precio de la carne, en los últimos cuatro o cinco meses, no aumentó nada”.

Por otro lado, en cuanto al pollo, Gabriel mencionó que ha experimentado un aumento del treinta por ciento en los últimos cuarenta días debido a la gripe aviar, pero ahora está regresando a los valores anteriores. En relación a la venta, Gabriel reconoció que se ha notado una disminución en las carnicerías, incluyendo cooperativas como la suya. Él explicó: “Sí, hubo un descenso, pero por los cambios de hábito de la gente de consumo, la carne tiene un poco estacional el consumo, en fechas que son claves, por lo cual hay ciertos cortes puntuales. Me refiero a básicamente la costilla, el asado, que tienen un poco una fluctuación del precio, porque es un producto de consumo masivo y de oferta y demanda, entonces la costilla representa un 10% en la media red, y es lógico que haya que subir algún, en esta época, para bajar los otros cortes”.

Cuando se le preguntó si el precio del pollo también disminuiría en la misma proporción que había aumentado, Gabriel respondió: “Sí, yo calculo que, en esta semana, en el final de esta semana, va a volver a los valores normales”.

Luego, se abordó el tema de los cortes de carne populares y accesibles. Gabriel destacó que existen diferencias de calidad y precios entre cortes como la costilla de vaca, la costilla de novillo y la costilla de novillito. Los precios varían entre 1500 y 3000 pesos en diferentes establecimientos.

En cuanto a los precios cuidados en la carne, Gabriel indicó que no existen en la ciudad de Posadas, pero es posible que algunas grandes cadenas de supermercados los tengan en algunos cortes. Por otro lado, se mencionaron los cortes premium que son menos populares debido a su alto costo, como el Tibón, Prime Rib, Tomahawk y el Mustang, los cuales pueden superar los 3000 pesos.

También hizo referencia a las achuras, mencionando que están a precios bajos, pero que la gente ha dejado de consumirlas, especialmente las nuevas generaciones.

En cuanto a la disponibilidad de animales en la zona, comentó que se abastecen “en un 98% de un frigorífico de Apóstoles, de la firma El Porvenir, lo que era antiguamente Rosamonte. La verdad que consumimos una carne de excelentísimo nivel, no tenemos nada que envidiarle a la pampa húmeda. Tengo entendido, porque no manejo yo la cantidad en la producción de ellos, pero están trabajando muy bien, con un buen nivel de producción y de faena”.

“En Misiones hay muy buena carne, hoy el productor misionero apostó y viene trabajando muchísimo en la genética, complementando con un muy buen alimento, y eso hace que hoy por hoy en Misiones se consuma muy buena carne”.