Lucas Romero Spinelli, vicegobernador electo de Misiones, agradeció a los misioneros por su participación en las elecciones y por votar por su espacio político en medio de las difíciles condiciones climáticas. En su discurso, también expresó su gratitud a su familia, compañeros de trabajo y militantes del Frente Renovador por apoyar su proyecto político hasta los lugares más lejanos de la provincia.

«Quiero agradecerle a la militancia, al Frente Renovador que llevó la propuesta de este proyecto político a lo más lejos, a la última colonia, la última picada defendiendo este proyecto con hechos justamente, también», afirmó Romero Spinelli.

El vicegobernador electo destacó la importancia del rol de los jóvenes en la política y su participación en su proyecto político. «Me considero un atisbo renovador. Cuando yo miré la política y dije quiero contribuir, quiero participar. Había una única opción que te abría la puerta y te decía propone metele, vamos para adelante. Y ese era el Frente Renovador y es gracias al ingeniero Carlos Rovira que permite y motoriza todo lo que venimos haciendo en cada rincón, en cada punto de la provincia», dijo.

Romero Spinelli también habló sobre la importancia de mantenerse cercanos a la gente y trabajar juntos para lograr “la felicidad del pueblo misionero”.

«El ingeniero bien nos ha enseñado en esta gran universidad política que siempre lejos de las mezquindades, lejos de los egos, de la soberbia. Y yo aprendí eso desde cero. Y es eso lo que nos permite estar juntos, trabajar juntos por un único objetivo que es la felicidad del pueblo misionero», afirmó.

Al finalizar sus palabras reiteró su compromiso de trabajar con hechos y no promesas. «Así que simplemente. Gracias. Gracias a todos. Como siempre les digo, cuando voy a un bar, a una colonia, si no me conocen, ya nos vamos a conocer. Trabajando. Con hechos, no con promesas ni con palabras», concluyó.