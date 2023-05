Inclusión laboral: cuáles son las empresas que generan trabajo para personas que están o estuvieron privadas de la libertad

Belclau S.A., Cook Master, Axion y Juaga brindan empleo a quienes están o estuvieron en contextos de encierro. La iniciativa es en el marco de la Red Creer, un espacio multiactoral que genera oportunidades de capacitación y acompañamiento para que las personas accedan al derecho de un trabajo digno, pilar para sus proyectos de vida.

En Argentina, hay empresas que contratan a personas que están o estuvieron privadas de su libertad, de forma real y sostenida, y lo hacen a través de la Red Creer. Así, reconocen los derechos laborales de las personas que están o estuvieron en contexto de encierro y les ofrece aprendizajes que, en muchos casos, no habían podido acceder anteriormente: responder a un horario y responsabilidades, trabajar en equipo, administrar sus ingresos. A su vez, las empresas encuentran personal con compromiso y con ganas de crecer.

“Acá No hay techo. Ingresan como peones de cocina si no saben el oficio y son supervisados hasta que crecen. Tenemos un caso que llegó a ser jefe de servicio. Le damos un acompañamiento integral, tanto laboral como humano”, describió Claudia Harriet, que es abogada y apoderada de Belclau S.A., que ofrece servicios de gastronomía en hospitales, alcaldías y escuelas de policía y es una de las llamadas “empresas inclusivas” que integran la Red Creer.

La Red es un espacio multiactoral que reúne a más de 120 organizaciones públicas, privadas y del sector social unidas por el compromiso de brindar oportunidades laborales a una población sobre la que pesan prejuicios y que probablemente atravesó situaciones de vulneración de derechos. El trabajo o el apoyo para que monten emprendimientos llega junto al acompañamiento de tutores o referentes y luego de un entrenamiento en habilidades socioemocionales y técnicas.

Esa experiencia la vivió en primera persona Erick Esquivel, que conoció a la ONG Deportistas por la Paz cuando estaba en contexto de encierro. A través de ella accedió a una beca laboral cuando recuperó la libertad y tras tres meses de prueba quedó quedó efectivo en LFS Combustibles, por lo que empezó a trabajar en una de las estaciones de servicio de Axion ubicada en Don Torcuato, a pasos de la autopista Panamericana.

“El trabajo está bueno. Tiene mucha responsabilidad porque hay que cuidar la seguridad, tanto la del cliente como la mía”, aseguró. El mayor desafío fue manejar correctamente el sistema informático de cobranza. “Mi encargado siempre me dijo ‘si hay un problema lo arreglamos, cualquier cosa consultá’. Sentí una gran ayuda por parte de él y mis compañeros”, aseguró. El proceso cumplió sus expectativas: “Fue tal como me dijeron, que iban a estar conmigo y acompañarme para que aprenda”.

Un futuro de oportunidades

“Nadie tiene su pasado como su destino” es una frase que Leandro Caamaño leyó hace años pintada en una pared del penal de Olmos, provincia de Buenos Aires, y desde entonces definió el norte de Juaga, la empresa textil de triple impacto que dirige y que también integra la Red Creer. En la Unidad 26 de La Plata ofrece talleres de costura y manejo de herramientas para el oficio, y contrata a quienes están alojados allí para la confección de prendas con productos sustentables o reciclados.

«Para muchas personas el primer contacto con el Estado es la cárcel, porque no fueron a la escuela o no trabajaron antes», explicó. «Si nunca fuiste a la escuela o trabajaste, no tenés una rutina o la idea de qué tenés ciertas responsabilidades. Cambiar eso es lo que tratamos de lograr», definió. Como el resto de las empresas inclusivas de la Red Creer, entiende que el trabajo es un derecho pero también un ordenador fundamental para la vida de las personas.

Esa idea es compartida por Cook Mater, otra de las organizaciones de la Red que cuenta con escuelas de gastronomía dentro de las unidades penitenciarias y que solo en 2022 otorgó un título profesional a 730 personas que finalizaron su carrera. La capacitación es una herramienta sólida para el futuro laboral, tanto que algunos egresados o egresadas se incorporan como personal dentro de la compañía.

“Hay una idea muy marcada sobre que la persona merece estar en la cárcel, que se pudra ahí. Según el caso, sucede que sale y, si no conoció una forma de vida diferente o no tiene acompañamiento, hay posibilidades de que vuelva a cometer un delito”, reflexionó Samanta Sacaba, líder de Cultura, Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de la empresa. “También para evitar eso es importante llevar adelante este tipo de acciones, y que se multipliquen”, convocó.