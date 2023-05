Augusto Quintana, asesor comercial de González Automóviles, se complace en presentar el sistema de financiación de fábrica disponible para todos aquellos interesados en adquirir un vehículo.

En respuesta a las consultas surgidas a raíz de una nota anterior, el asesor de González Automóviles -el concesionario oficial de Chevrolet en Misiones- brinda información detallada sobre este innovador sistema y compara sus ventajas con los sistemas de crédito tradicionales.

El sistema de plan de financiación de fábrica difiere significativamente de los sistemas de crédito convencionales que se obtienen a través de financieras o bancos, principalmente en cuanto a la tasa de interés. Mientras que los créditos tradicionales implican el pago de intereses, el sistema de plan de financiación de fábrica no tiene interés alguno, lo cual representa una gran ventaja para quienes desean adquirir un vehículo.

Dentro de los planes actuales ofrecidos por González Automóviles se destacan productos como la Tracker, el Onix, el Joy Plus y la versión de entrada de la S10. Sin embargo, Quintana se centra en dos productos en particular: la nueva Tracker 1.2 Turbo y el Onix Joy Plus.

Los clientes que opten por adquirir alguno de estos dos productos se beneficiarán con las cuotas puras fijas durante el primer año. Esta característica brinda estabilidad y previsibilidad financiera, permitiendo a los compradores planificar sus pagos de manera más eficiente.

Una de las principales ventajas del sistema de plan de financiación de fábrica es la posibilidad de amortizar cuotas de forma anticipada o cancelarlas por completo, capitalizando así un precio accesible en el mercado. Esta flexibilidad brinda a los compradores una mayor libertad y la oportunidad de reducir el tiempo de financiamiento.

Si estás interesado en obtener más información sobre los productos de González Automóviles o si tienes alguna pregunta, podes ponerte en contacto con los asesores a través de sus redes sociales o visitar sus agencias oficiales, ubicadas en las ciudades de Posadas y Oberá.

Con el sistema de financiación de fábrica de González Automóviles, comprar un vehículo se vuelve más accesible y conveniente. Aprovecha esta oportunidad y adquirí tu próximo automóvil con todas las ventajas que ofrece la empresa misionera, líder en el mercado regional desde hace más de 27 años.