Columna | Reflexión Pbro. Amaro Carlos René: “Jesús, el rostro humano de Dios”

Es importante contextualizar el diálogo que mantiene Jesús con sus discípulos para conocer con mayor profundidad lo que está pasando entre Jesús y sus apóstoles. Esta vez, un pasaje de la Última Cena. Jn 13, 1. “Conviene tenerlo en cuenta. En ese ambiente familiar de despedida, Jesús ha anunciado el futuro que le espera...”

Jesús, el rostro humano de Dios

El contexto de este pasaje es el de la Última Cena. Jn 13,1… Conviene tenerlo en cuenta. En ese ambiente familiar de despedida, Jesús ha anunciado el futuro que le espera. Para sus discípulos es un momento triste y, seguramente, desolador. Están atravesando una situación delicada. Jesús les asegura que seguirá con ellos. Pero las reacciones de sus discípulos son desconcertantes para Jesús. Después de días y días con Él, esos hombres parece que no han entendido mucho de su persona y su misión. Por todo ello se admira y le formula esta pregunta a uno de los suyos: tanto tiempo con vosotros, y ¿no me conoces Felipe?

El actuar de Jesús es el actuar de Dios. Las palabras que Felipe dirige a Jesús, son la oportunidad para que Jesús aclare, todavía más, la realidad de su persona: “Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre”, es su respuesta que, equivale a decir: si me conoces a mí, conocerás al Padre. Por consiguiente, Jesús no es solo lo que están viendo sus ojos. Jesús es el rostro humano de Dios. De ahí que conocerlo a Él, es conocer a Dios, conocer al Padre. El modo de actuar de Jesús, revela el modo de actuar de Dios. Cuando vemos sus obras de amor en el evangelio estamos descubriendo que de ese mismo modo actúa Dios. Pedro, muchos más años después, lo plasmará en una frase que define perfectamente a Jesús: Alguien “que pasó haciendo el bien”. Ese es Jesús, el rostro humano de Dios.

Si hay algo que, sin duda, todo cristiano espera es conocer, ver, comprender a Dios. ¡Qué bien lo expresa el salmo 41: Como busca la cierva sedienta busca corrientes de agua, así mi alma te busca a Tí, Dios mío… ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?

Un Jesús que no es otro que Dios hecho hombre. Poder seguirlo, ser capaces de imitarlo, es una gracia de la que todos podemos sentirnos agradecidos. Para ello, confiemos de verdad puesto que Él no la niega a nadie.

Uno de los personas me compartió está oración que articula muy bien en lo vamos diciendo: “Querido Dios, oro por tres cosas: verte más claramente, amarte más hondamente y seguirte más de cerca, día a día”.

Que la Virgen de Lujan, Patrona de Nuestra Querida Argentina; interceda por todos nosotros sus hijos.

Pbro. Amaro Carlos René, Párroco de la Parroquia Espíritu Santo Km 9 Eldorado, Diócesis de Puerto Iguazú.

