Eldorado | Estudiante ganador de la Poceada millonaria evalúa la compra de inmuebles 

Se trata de un estudiante de Eldorado que se hizo acreedor de 36.277.654 pesos tras realizar su jugada en la Agencia N°352, y que aún no sale del asombro. El Sorteo Número 3042 fue el evento que le cambió la vida a este afortunado apostador.

Admitió que no es un jugador frecuente. Es más, “creo que esta es la tercera jugada en mucho tiempo”, dijo, mientras se frotaba las manos.

Contó que acude a la subagencia porque allí también se realizan cobros de facturas. “El día de la jugada –el martes 25 de abril- había ido a realizar un pago y le pregunté al vendedor si tenía un cupón de la Poceada, de esos que imprime la máquina, y me pasó el último que le quedaba para el Sorteo N° 3042.

Obvio que me fui a casa y no toque el ticket hasta que volví al negocio para hacer otro trámite, tres días después, y pedí que me lo revisen. La persona que me atendió tardaba en devolvérmelo, y cuando me dijo que tenía premio, quedé anonadado, y no podía reaccionar”, manifestó.

Es que “es un monto bastante grande, jamás imaginé tener esa cantidad de dinero, más aún, siendo estudiante. Enseguida me puse a pensar cómo iba a hacer los trámites, en qué iba a invertir, y eso me puso muy ansioso, me generó un estrés importante”, confesó.

A medida que pasaban los días, iba pensando, reconsiderando, y “llegué a la conclusión que invertir en algún inmueble, asegurar la casa propia, es lo mejor que puedo hacer”.

Dijo que, si bien “el juego no me llama la atención, tengo familiares que sí apuestan, y me aconsejan que haga alguna boleta cuando los pozos son interesantes”. El pozo estimado para el sorteo de esta siesta de viernes (5 de mayo) es de 13.110.000 pesos.