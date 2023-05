Virasoro | Ya opera el camión de bomberos adquirido con fondos de la colecta que realizó Santiago Maratea

Miguel Zaluzqui, comunicador, habló sobre la llegada de un camión de bomberos totalmente equipado a Virasoro, Corrientes. La unidad fue adquirida con los fondos de la colecta del inflúencer Santiago Maratea para combatir los incendios forestales.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-05-Rep-Miguel-Saluski-llegada-camion-colecta-Maratea-bomberos-Virasoro-9.09.mp3

Miguel Zaluski – Radio República

¿Podría dar más detalles sobre la llegada del camión de bomberos que se compró con la colecta de Santi Maratea?

Miguel Zaluski: El camión se compró con el dinero recaudado durante la colecta para Corrientes. Se adquirió un Ford Cargo 1723 cero kilómetros del año 2018 que estaba guardado en un galpón de una concesionaria en Posadas. Se equipó en la ciudad de Córdoba y luego se envió a Virasoro para apoyar las forestaciones y la lucha contra incendios en la ciudad.

¿Quiénes contribuyeron con el financiamiento del equipamiento del camión?

MZ: Se hicieron recaudaciones con dinero de la comunidad y se juntaron unos 15 mil dólares a través de Patricia Ramos, una virasoreña que trabaja en Buenos Aires, que contactó a distintos famosos que pidieron plata para los bomberos en ese momento.

¿Cómo fue la respuesta de la comunidad ante las necesidades de los bomberos voluntarios de Virasoro?

MZ: La comunidad siempre demostró un gran apoyo a los bomberos voluntarios de Virasoro. Gracias a las donaciones y la colaboración de distintos actores, se pudo adquirir el equipamiento necesario para combatir incendios y apoyar la forestación en la ciudad.

¿Cómo es la situación del tránsito en la ruta 14?

MZ: La ruta 14 es la columna principal del eje del MERCOSUR, pero actualmente está en condiciones deplorables. Los camiones de soja que entran a Misiones cargan mucho más peso de lo que están autorizados, lo que destruyó la ruta.

¿Cuál es la necesidad más urgente en términos de seguridad vial?

MZ: La solución más urgente es la construcción de una autovía, ya que los accidentes no se van a solucionar ni con educación ni nada que no sea hacer una autovía. Los bomberos también salen a tránsito a la ruta, pero la situación es muy complicada debido a que el camino no se está en buenas condiciones.

¿Qué medidas se tomaron para mejorar la seguridad vial en la ruta 14 y qué soluciones podrían ser más efectivas?

MZ: Se implementaron radares y fotomultas, pero estas medidas no son efectivas. Lo que se necesita es una buena ruta, libre, despejada, en buenas condiciones y que sea doble mano.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/2nouTZVxPV — misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023