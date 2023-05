Posadas | Fanáticos de Star Wars celebran hoy con evento a beneficio en el auditorio de los Grillitos Sinfónicos

Este jueves se celebra el Star Wars Day y la Base Echo Misiones está lista para celebrar en grande. En una entrevista con Diego Jacquier, fundador de la base, se reveló que la organización va a estar en el local de los Grillitos Sinfónicos a partir de las 19:30, donde éstos van a tocar la música de las películas, mientras los miembros de la Base se visten como los personajes de la saga.

Diego Jacquier- Radio República

La Base Echo Misiones, junto con la Legión Rebelde y la Legión 501, siempre tienen como finalidad la beneficencia y estarán colaborando con comedores, merenderos y otros lugares para llevar su pequeño granito de arena. Por eso, las entradas para el evento son libres y gratuitas, lo único que se pide a la gente es que lleven un alimento no perecedero.

¿Por qué se celebra el Star Wars Day el 4 de mayo? Según Jacquier, en el año 1979, el partido de Margaret Thatcher en el Reino Unido publicó una felicitación en el London Evening News que decía «Congratulations Maggie, May the 4th be with you» en honor al día en que Thatcher fue elegida como primera ministra. Los fans de Star Wars notaron que sonaba muy parecido al leitmotiv de la saga y desde entonces, el 4 de mayo se convirtió en el día de Star Wars.

Jacquier también compartió que su personaje favorito de la saga es el Maestro Yoda, ya que en él radica toda la filosofía de Star Wars que es muy rica. Él mismo es un Jedi de la Antigua República, el Maestro Hashiro Doi, y pertenece a la Legión Rebelde.

La primera película de Star Wars se estrenó el 25 de mayo de 1977, lo que significa que la saga tiene casi 50 años. Pero para los fans, el 4 de mayo es el día especial en el que pueden celebrar su amor por la saga.

