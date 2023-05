En un clima de mucha emoción, fuerte compromiso y marcado optimismo, cerró la campaña electoral de cara a los comicios del domingo 7 de mayo el sublema Nativos Renovadores de Misiones.

En un clima de mucha emoción, fuerte compromiso y marcado optimismo, cerró la campaña electoral de cara a los comicios del domingo 7 de mayo el sublema Nativos Renovadores. “Dimos todo”, resumió el candidato a intendente de Posadas, Martín Recamán, quien agradeció al equipo que lo acompaña, a los militantes y a los referentes del Frente Renovador de la Concordia (FRC) que lo apoyaron todo el tiempo.

La cita fue el martes 2 en el hotel Julio César de la capital provincial, donde se destacó la calidez humana del encuentro, amenizada por la música y la presencia de invitados especiales.

El arquitecto Recamán aseguró que se trataba de “un día especial, veo muchas caras conocidas y eso me emociona muchísimo. Estamos aquí reunidos luego de tres meses y medio de una campaña intensa, donde trabajamos mucho, hicimos un gran esfuerzo y mostramos total compromiso”.

“Ahora faltan días para votar, pero es inevitable para mí recordar lo sucedido a principios de año, cuando me enteré que había llegado el momento, que iba a encabezar una lista, algo soñado por cualquier político. Fue una mezcla de emociones, felicidad, compromiso, responsabilidad y, por qué no, algo de ansiedad”, evocó y compartió más de ese momento tan íntimo: “Pero con el correr de las horas muchísima gente, que hoy está acá presente, me manifestó su alegría. Eso me fue dando cada vez más fuerzas. Recuerdo que fui a la chacra 145, donde hablé con Irma y Gabriel, personas que siempre me han acompañado. Les conté que iba a ser candidato y se emocionaron. Eso me fortaleció. Luego se sumó la militancia”.

Recamán agradeció a su familia (sus padres, su esposa Cristina y sus hijos Lautaro y Valentina), a la arquitecta Viviana Rovira y al jefe de campaña Juan Solari. “También a todas las agrupaciones que trabajan con el sublema, a los coordinadores y demás integrantes del equipo, por el empeño que ponen, y pusieron, día a día”, agregó.

Puso especial énfasis en otros dos agradecimientos: “Al conductor de la Renovación, Carlos Rovira, por la confianza. Y al candidato a Gobernador Hugo Passalacqua, a quien admiro y respeto muchísimo”, completó.

“Un hombre de trabajo, muy serio”

Precisamente Passalacqua fue uno de los invitados especiales. “A Martín lo aprecio y admiro. Es una persona íntegra, que tiene una idea planificadora de la ciudad. Él tiene ideas innovadoras y realizables. Es un hombre de trabajo, serio”, lo describió.

El candidato a Gobernador ponderó “lo sólido que es el proyecto en el que estamos. Estoy orgulloso y enamorado de la Renovación. Esa pasión pasó de generación en generación. Y eso se refleja en Nativos Renovadores”.

“Partidos provincialistas se armaron un montón, pero algunos desaparecieron después de la primera elección. Hubo muchos intentos. Otros duraron más, sin embargo, no tuvieron éxito. En el caso del espacio ideado por Carlos Rovira, se logró que la sociedad se apropiara de la idea. Él tocó una fibra profunda, porque tenía la certeza de que los misioneros querían autogobernarse, expresar sus propias ideas, tener su propia agenda, independencia económica y alimentaria, no ser furgón de cola”, reflexionó.

Passalacqua diferenció la Renovación de aquellos frentes “que cambian de nombre y hacen sólo un maquillaje. Nosotros no hemos torcido el rumbo. Hicimos mutaciones porque las sociedades cambian. Por suerte tenemos una conducción única, especial, particular. Rovira siempre tiene una cosa nueva para decirnos”.

Volvió a instar a los funcionarios y dirigentes a que “sean sensibles con la gente, vean siempre el rostro humano de las cosas. Hay que conocer los problemas y Martín los conoce. El más humilde es el que más necesita del Estado. Hay que meterse en la piel de las personas. Ahí tienen que estar nuestras ganas, sensibilidad, garra, furia, empeño y esfuerzo. La política es un acto de servicio”.

Para cerrar, repitió la “tensión” que se vive hoy con Buenos Aires. “No queremos pelearnos, solo reclamar lo justo. Ya en 1813 decía Artigas que Buenos Aires daba solo amarguras y que había que sacar de allí la capital. Sigue siendo así. Piensa que es un Virreinato. Cada vez es más unitario. Es el momento que los partidos provincialistas hagan pata ancha”, consideró.

Teniendo en cuenta el escenario, afirmó: “Somos los que mejor representamos al pueblo de Misiones. No recibimos órdenes de Buenos Aires”.

Acompañaron el cierre de campaña de Nativos Renovadores la arquitecta Viviana Rovira; el Ministro de Ecología, Víctor Kreimer; el Ministro de Salud, Oscar Alarcón; el Presidente del Instituto de Previsión Social, Lisandro Benmaor; el Subsecretario de Seguridad, Ariel Marinoni; y las diputadas provinciales, Silvia Rojas, Yamila Ruiz, Sonia Rojas Decut, Adriana Bezus, entre otros.