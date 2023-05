La cooperativa 7 Estrellas trabaja para ampliar su capacidad productiva

En diálogo con Misiones Online, Ariel Steffen, presidente de la Cooperativa 7 Estrellas ubicada en San Pedro, reveló que hoy en día el panorama cambió, ya no es tan oscuro como meses atrás por la sequía o plagas como los ácaros. “En estos momentos está empezando a llover en San Pedro. Con esta humedad de los últimos días, la yerba al igual que todas las plantaciones, se van recuperando”, aseguró.

Y adelantó que su cooperativa tiene previsto seguir creciendo y mejorar su capacidad de producción. 7 Estrellas avanza lentamente pero con mucha confianza en la creación y puesta en marcha de un secadero y molino.

“El gobernador nos dio su palabra de que se va a construir un molino en San Pedro y que vamos a contar con una empaquetadora. De esta forma los pequeños productores podremos llegar al mercado con un paquete y contar con ese valor agregado”, señaló.

Hasta ahora no pudieron avanzar tan rápido como les gustaría, no por falta de iniciativa o acompañamiento, sino porque la crisis inflacionaria y el complicado escenario económico nacional no les permitió.

“El compromiso del Gobierno provincial está y estuvo siempre, solamente hay que ejecutarlo, ya tuvimos varias reuniones, todo está encaminado”, aseguró finalmente Steffen.

DC