Hugo Passalacqua, candidato a gobernador de Misiones, habló en una entrevista sobre sus proyectos en caso de que resulte electo gobernador, destacó la situación de estabilidad que se vive en la provincia frente a la incertidumbre que hay a nivel nacional y llamó a votar este domingo: "Votá por quien quieras, pero votá"

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-04-FMS-Hugo-Passalacqua-Cierre-Campana-Expectativas-parte2-10.20.mp3

Hugo Passalacqua – FM Show

¿Cuál es la forma de solucionar los distintos problemas que tenemos en Misiones?

Hugo Passalacqua: Para solucionar los problemas primero tenemos que conocerlos, no hay que negarlos porque la gente se da cuenta de lo que está sucediendo. Desde Misiones seguimos trabajando y hacemos los reclamos a la Nación, como la creación de los gasoductos y las autovías, entre otros.

¿Quién cree que será el próximo presidente de Argentina?

HP: Yo no veo a nadie como presidente, no siento que alguien tenga un peso antes de las elecciones como lo fue Alfonsín o Menem en su tiempo. El que asuma va a ser bastante débil, lo cual puede ser malo o bueno, porque las provincias van a mostrar mejores condiciones ante ese presidente. Puede ser un poco fuerte mi palabra pero es lo que siento en estos momentos.

¿Qué piensa acerca del misionerismo?

HP: Uno busca y aprende. En este tiempo creo que hemos madurado un montón. La salida por la puerta que uno fabrica tiene que ser tu propia salida hacia el futuro, un futuro digno, con justicia, etcétera. Y pasa por nuestra propia identidad. Yo estoy convencido de que hay que encarnar nuestras raíces, pero no por una cuestión de folclorismo, porque eso nos hace ser quienes somos, un pueblo emprendedor, un pueblo aguerrido, rebelde, con ganas de hacer, de luchar, de pelearla.

¿Y qué significa para vos el misionerismo?

HP: Salir con tu propia energía, con tu propio pensamiento y pararte delante de la Nación desde un lugar que no dependas del poder central, sino que seas independiente del poder central. Que lo puedas plantear desde tu propia posición, de acuerdo a lo que te diga la gente todos los días. Yo no encuentro otra salida.

¿En qué medida la cercanía con la gente ha sido clave para el crecimiento y éxito del misionerismo?

HP: Nosotros nunca nos alejamos de la gente. Eso importa. Tenemos dimensión de lo que hemos crecido porque es comprobable en el número de lo que hemos crecido todo este tiempo, aún con las cosas que faltan, porque falta muchísimo por hacer y vamos a trabajar sobre eso. Pero esto que hemos conseguido, hay que cuidarlo.

¿Por qué es importante votar, teme que haya ausentismo electoral?

HP: Sería una picardía que el misionero y la misionera por una hora que se le pide que vaya a votar, no lo haga. Es una hora cada cuatro años, y además, el voto no es solamente para vos, el voto impacta en tu vida, impacta en la vida de un millón y medio. Es un acto de solidaridad colectivo. Votá a quien quieras pero andá a hacerlo porque el que sea consagrado intendente, gobernador, va con la espalda más ancha porque su pueblo, tu pueblo en Misiones, lo respalda. El hecho de que muchos misioneros vayan a votar por quien quieran le significa mucho también a quien va a ir a tocar puertas en Buenos Aires, que no es fácil, yo lo sé. No importa por quién, estoy diciendo que vayan y voten, eso se ve en el candidato cuando lo bancan de otra manera, lo pone en otro lugar y te responsabiliza desde otro lugar. Te empodera, porque vos tenés un pueblo que se interesa por su futuro.

La democracia está en deuda con los argentinos, la seguimos eligiendo como nuestro sistema, nuestra forma de vida, pero está en deuda, y a lo mejor por ahí se ve la deserción. ¿Qué pensás sobre eso?

HP: Uno también siente eso en lo macro, pero yo me concentro en Misiones. Hacen falta cosas, hay una especie de decepción de los cráneos de Buenos Aires y del daño que nos hicieron., pero acá en Misiones nos va bien; a pesar de todas las deudas que hay, pudimos avanzar.

¿Qué hiciste como Gobernador en tu primer mandato que no harías ahora, y qué no hiciste como gobernador en tu primer mandato que sí harías ahora?

HP: Haría mucho más esfuerzo con la Nación, porque es una política que la Nación nos tiene que ayudar con el tema de las viviendas. Es una enorme deuda que tenemos con la sociedad. Tenemos un déficit de 90.000 viviendas, y aquí vamos entre 10.000 por año, y siempre queda un 90 por ciento, porque se incorpora muchísima gente, porque somos un pueblo joven. Acá necesitamos una política especial de vivienda. Eso es en lo que se le pondría muchísimo más enfoque, por ejemplo.

¿Y qué continuaría de lo que has hecho hasta ahora?

HP: Oscar Herrera Ahuad ha hecho un gobierno excepcional, cosas que me había tocado hacer a mí, no solo las tomó sino que las mejoró. Y si ahora el pueblo me honra con el voto dentro de horas, la idea es continuar y siempre hay lugar para mejorar. La realidad es trabajar con humildad.

¿Por qué es importante el gas como fuente de energía y crees que este problema debe ser abordado a corto plazo?

HP: La falta de gas es un problema energético importante que estrangula a la región. Misiones es la única provincia que no tiene gas como fuente energética, lo que genera un déficit importante de vivienda y un problema para la industria. Creo que este tema debe ser abordado para asegurar el futuro crecimiento y desarrollo de la provincia.

¿Cómo es la distribución de los recursos en todas las provincias del país?

HP: Es injusta la distribución de recursos por parte de la Administración Nacional hacia las provincias. Las provincias poderosas tienen fuentes energéticas de gas y si les sacan, se van a fundir en una semana, mientras que Misiones no tiene gas y a pesar de eso logró un salto enorme desde el punto de vista económico y social. Misiones es la provincia que mayor porcentaje en el presupuesto tiene con recursos propios, producto del esfuerzo misionero.

¿Qué pensás de Javier Milei?

HP: Si llega a ser presidente siempre hay que respetar lo institucional. Nuestra posición siempre es la misma, trabajar en función de la agenda que nos dicen los misioneros, el poder de la gente, lo que me diga. Por eso es importante, pero lo digo con toda honestidad intelectual y con el corazón, que este esfuerzo que tiene que hacer el país, que espero que lo haga al momento de votar. La provincia tiene que reclamar lo suyo. Necesita espalda, por eso hay que ir a votar.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/2nouTZVxPV — misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023