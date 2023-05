Fórmula 1 | El Red Bull para el GP de Miami que fue diseñado por una argentina

Martina Adriano fue la encargada de crear la imagen que tendrá el auto de Verstappen y Checo Pérez este fin de semana. Los pilotos de Red Bull lideran con comodidad el campeonato y se espera que sean nuevamente los dominadores de la pista.

El equipo Red Bull le dio la posibilidad a los fanáticos de presentar sus diseños para que se apliquen en la imagen de sus autos en las tres carreras que se correrán en Estados Unidos en esta temporada de Fórmula 1: Miami, Austin y Las Vegas. Para el fin de semana, el «dibujo» estuvo a cargo de una argentina.

Martina Andriano se llama quien fue elegida entre miles de participantes mediante un concurso que la escudería presentó en verano, antes del comienzo del torneo, y para esta fecha dispuso del primer ganador.

«Dar a nuestros aficionados la oportunidad de influir en nuestro diseño en las tres carreras de Estados Unidos es algo que otros equipos no hacen. Es importante para el equipo poder involucrar a nuestros fans en lo que hacemos y darles oportunidades únicas como ésta. Creo que Martina ha hecho un gran trabajo y la decoración es increíble cuando la ves en la vida real», expresó Christian Horner, jefe de Red Bull.

Designed by you, the fans 💪 Unveiling our livery for the #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/44zHvTj0o0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023

Por su parte, Martina, dijo: «En el momento en que me enteré de que había ganado me quedé en shock y sin palabras, no me lo podía creer; parece un sueño loco»

En cuanto a la elección del diseño, la argentina explicó: «Lo primero en lo que pensé cuando empecé mi diseño fue en cómo fluye el aire a través y sobre el coche, luego cómo se mueve y lo rápido que es, y de ahí me vino la inspiración. Luego, por supuesto, quise representar a Miami y la carrera, así que todo eso fue la inspiración. Desde que empecé a estudiar diseño gráfico quería diseñar algo para un coche, como una decoración, un traje o un casco, e incluso antes de eso sabía que algún día quería trabajar en la Fórmula 1, así que recibir esta oportunidad es algo enorme».

Los actuales campeones del mundo anunciaron en febrero, durante el lanzamiento de su RB19, que ejecutarían tres diseños creados por fanáticos durante la campaña, en Miami, Austin y Las Vegas.

Y ahora, antes de la segunda edición del Gran Premio de Miami, se ha revelado al mundo el primero de los diseños especiales ‘Make Your Mark’ que adornarán los autos de Max Verstappen, puntero del campeonato, y Sergio Pérez, su escolta.

Después de miles de posibilidades, la estudiante de diseño gráfico argentina fue elegida como ganadora. En su creación se agregan destellos de rosa, azul y púrpura al esquema de color tradicional de Red Bull.

El panel de jueces estuvo encabezado por Horner, e incluyó representantes del socio principal del equipo, Oracle, otro socio principal, Bybit, y el socio tecnológico Mobil 1.

“Definitivamente vamos a destacar cuando veas ese auto en la pista», agregó Horner. “Esta será mi primera carrera, el auto tendrá mi diseño y estaré en el box. Va a ser una semana increíble”, completó Andriano, quien, además, cumplirá el sueño de millones de fans: presenciar en el lugar una carrera de Fórmula 1.

Tal vez te interese leer: Vuelve el “chapa-chapa” a la tierra colorada: luego de 5 años, el Turismo Nacional regresará a Posadas

La agenda del fin de semana

El Gran Premio tendrá el inicio de la actividad este viernes a las 15 con la primera práctica libre, la segunda sesión será a las 18.30. El sábado, a las 13.30 será la última chance de probar la pista con el tercer ensayo; a las 17 es la clasificación. La carrera del domingo es a las 16.30. Todo irá a través de Star+. Esta vez no hay carrera Sprint.

Las posiciones

1° Max Verstappen (Red Bull) 93

2° Sergio Pérez (Red Bull) 87

3° Fernando Alonso (Aston Martin) 60

4° Lewis Hamilton (Mercedes) 48

5° Carlos Sainz (Ferrari) 34

6° Charles Leclerc (Ferrari) 2

7° George Russell (Mercedes) 28

8° Lance Stroll (Aston Martin) 27

9° Lando Norris (McLaren) 10

10° Nico Hulkenberg (Haas) 6

11° Oscar Piastri (McLaren) 4

12° Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

13° Esteban Ocon (Alpine) 4

14° Pierre Gasly (Alpine) 4

15° Guanyu. Zhou (Alfa Romeo) 2

16° Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 2

17° Alex Albon (Williams) 1

18° Kevin Magnussen (Haas) 1

19° Laurent Sargeant (Williams) 0

20° Nick de Vries (Alpha Tauri) 0