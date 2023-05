El futuro de Lionel Messi: cuáles son sus cuatro grandes opciones

Con su salida del PSG en este próximo mercado de pases ya confirmada, se destacan cuatro posibles destinos para el astro rosarino. Conocé cuales pueden ser los destinos del mejor jugador del mundo.

Lionel Messi no seguirá en PSG una vez finalizado su contrato este próximo 30 de junio y su futuro está completamente en el aire a menos de dos meses de ser jugador libre por primera vez en dos años.

Los clubes que podrían aparecer como una verdadera opción para el astro rosarino son muy pocos y los mismo surgen por distintos motivos. Ya sea por lo económico o por su lazo sentimental para con el capitán de la Selección Argentina.

Volver a Barcelona, la primera opción para Messi

El club blaugrana inició su gesta para concretar el retorno de Messi hace muchos meses atrás pero su principal inconveniente para poder hacerlo una realidad es el factor económico, motivo que también significó su salida dos años atrás.

La institución debe ahorrar por lo menos 200 millones de euros para cumplir con el Fair Play Financiero y se encuentran por encima de su límite salarial por un amplio margen. Es por ello que se esperan grandes recortes en muchas áreas de la institución.

Se espera el cierre de Barça TV (el cual finalizará el próximo 30 de junio), baja en el presupuesto en otras áreas y también la llegada de nuevos ingresos producto de la financiación del Espai Barça. Todo esto se da para que el club pueda cumplir con la famosa regla del 40%: la cantidad que se podrán gastar en reforzar la plantilla de lo ahorrado con la venta de jugadores, beneficio por ventas y cesiones.

En términos deportivos, sería la opción más tentadora ya que el elenco blaugrana se encuentra a las puertas de un nuevo título en La Liga, a catorce puntos del Real Madrid con quince unidades en juegos y tendría su chance de jugar en la Champions League nuevamente.

Al Hilal ya hizo una oferta por Messi y espera

El elenco de Ramón Díaz sueña con Messi desde una insólita campaña que empezaron en el mes de enero, cuando se confirmó que Cristiano Ronaldo firmaría por Al Nassr, su clásico rival. En ese entonces, en la tienda del club empezaron a vender su camiseta con el nombre del astro rosarino y su mítico dorsal número 10.

De todas formas, el interés no solo fue una herramienta de marketing, sino que en los últimos meses se tornó una gran realidad con un ofrecimiento histórico y multimillonario.

Está claro que la liga de Arabia Saudita busca empezar a llevar la mayor cantidad de figuras para elevar no solo la vara del torneo sino también el interés de todo el mundo del fútbol. El primer gran paso lo dieron con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr, uno de los grandes rivales de Al Hilal, y ahora quieren a Messi. La tentación va por el lado de lo económico: la oferta para Leo es de 400 millones de euros por temporada.

Actualmente, se ubica en la cuarta posición de la liga de Arabia Saudita a diez puntos de distancia de lider Al Ittihad aunque también viene de ser subcampeón de la última edición del Mundial de Clubes, donde derrotó en semifinales al Flamengo antes de caer ante Real Madrid en la gran final.

Tal vez te interese leer: China e Indonesia, los posibles rivales de la Selección Argentina en junio

Messi, el sueño de Beckham en el Inter Miami

El interés de la MLS para quedar con Lionel Messi es un rumor que circula hace muchos años, aunque este podría ser el momento en el que se haga una realidad. La intención es usar una estrategia que dieciséis años atrás ayudó para concretar el arribo de David Beckham.

Inter Miami (cuyo presidente es justamente el ex-jugador de la Selección de Inglaterra) está dispuesto a realizar un gran esfuerzo económico para cumplir con los pedidos de La Pulga y quieren sumarle también para promocionar el próximo Mundial que se desarrollará en el país norteamericano junto a México y Canadá. La MLS -en tanto- intentará darle a Messi lo que se supone un contrato astronómico con una gran particularidad: permitirle crear su propia franquicia.

En su momento, Beckham ganaba más de 30 millones de dólares por temporada y la chance de tener su propia franquicia que en 2018 se convertiría en Inter Miami; por la cual desembolsó 25 millones y es la gran candidata a quedarse con el astro rosarino.

Además, Jerome Meary, un reconocido agente de jugadores en Europa y la MLS, al ser consultado por L´Equipé le explicó que Messi no solamente “se ha convertido la prioridad de Jorge Más, dueño del Inter de Miami”, sino que también “las negociaciones se intensificaron durante el Mundial de Qatar 2022” con Jorge Messi, padre del futbolista y representante.

En términos deportivos, no están atravesando su mejor momento, en la conferencia este de la MLS se encuentran en la duodécima colocación, con tres partidos ganados y nueve perdidos en nueve jornadas, afuera de la zona de Playoffs.

Y Newell’s siempre está…

El regreso del hijo prodigo parece muy lejano pero las llamas que encienden ese sueño no se apagaran nunca. Ignacio Astore, el presidente de la Lepra, habló en TyC Sports en la previa del sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023 (donde se encuentra el elenco rosarino) y mostró que la ilusión persiste intacta.

«Seguramente el pueblo nuestro si (sueñe con tener a Messi)… Es un jugador, llámese Messi u otro jugador, es un jugador que tiene contrato, es un jugador que seguramente el tiempo lo dirá…», dijo Ignacio Astore. Al ser repreguntado, volvió a ser muy cauto: «Uno se puede llegar a ilusionar, pero para mí es muy distante y solamente se tiene que esperar».

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de llamarlo en caso de quedar libre en junio no dudó: «Yo ese espacio no me lo doy, es una pregunta que sinceramente no tiene respuesta. Yo si te doy una respuesta te estaría mintiendo. No depende de nosotros, ni del jugador, depende de las cosas de la vida que se den o no».

Al imaginárselo jugando en el fútbol argentino dijo: «Yo creo que este tipo de jugadores, llámense como se llame, realzan las figuras a nivel nacional y eso es lo importante, que el fútbol argentino siga teniendo esta calidad de jugadores».

En la Liga Profesional 2023, la Lepra se encuentra en la duodécima posición después de catorce jornadas con 19 unidades y en la Copa Sudamericana lidera con puntaje ideal el grupo E, el cual comparte con Santos, Blooming y Audax Italiano.

Fórmula 1 | El Red Bull para el GP de Miami que fue diseñado por una argentina https://t.co/5FlAhBUSRc — misionesonline.net (@misionesonline) May 4, 2023



Fuente: TyC Sports