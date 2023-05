Día Mundial del Asma | ¿Cómo prevenir el asma y qué medidas tomar ante una crisis? según neumonólogo

El asma es una enfermedad crónica que afecta a personas de todas las edades. Martin Maillo, director del Comité de Asma y Vías Aéreas Inferiores en la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, afirmó que con un tratamiento adecuado, el asma es una enfermedad controlable que permite llevar una vida normal a todas las personas que lo padezcan.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-03-SantaMariadelasMisiones-Martin-Semana-del-Asma-9.50.mp3

Martín Maillo – FM Santa María de las Misiones

¿Qué debemos saber acerca del asma?

Martín Maillo: Es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en todos los grupos de edad, que afecta a niños, adultos y ancianos, y que en Argentina, aproximadamente 4 millones de personas la padecen, de las cuales la mitad aún no tienen diagnóstico del problema. Los síntomas más comunes son la tos, la opresión en el pecho, la sensación de pecho apretado, la dificultad para respirar y la producción de catarro.

¿Se puede llevar una vida normal con asma?

MM: Sí, el asma es una enfermedad completamente controlada y la persona puede llevar una vida normal si se trata adecuadamente. Muchos deportistas tienen asma bronquial y lograron tener una actuación física sin inconvenientes, como Juan Martín del Potro, que perfeccionó ser uno de los principales tenistas del mundo siendo asmático. Por lo tanto, si se considera seriamente y se trata adecuadamente, el asma no debería generar problemas a nadie.

¿Cuál es el clima más adecuado para una persona con asma?

MM: No hay un clima ideal para las personas con asma. La mayoría de los pacientes con asma son alérgicos, y se hacen alérgicos en el lugar donde viven. Por lo tanto, cuando uno se muda a otro lugar, empieza a hacerse alérgico a los problemas de las causas de ese lugar. Además, los pacientes asmáticos pueden migrar a lugares donde el clima les convenga más, pero eso solo es un beneficio transitorio, ya que con el tiempo se producirán alergias a los problemas del nuevo lugar.

¿Existe una ley que ampare a los asmáticos en Argentina?

MM: Actualmente no hay una ley nacional del asma en Argentina. Las sociedades nacionales están buscando la aprobación de una ley que permita que toda la población tenga la oportunidad de recibir su tratamiento de manera adecuada, incluyendo aquellos que hoy tienen coberturas sociales y que no les están cubriendo los medicamentos por razones que se desconocen.

¿Cómo se debe actuar en caso de un ataque de asma?

MM: Es importante recordar que las crisis de asma no se producen de golpe, sino que es un proceso evolutivo que se da a lo largo del día. La persona asmática debe saber cómo manejar su enfermedad, tener la medicación de rescate y saber qué es lo que tiene que hacer para no entrar en una crisis o para poder manejar esa crisis. El broncodilatador mas común es el salbutamol que mejora la respiracion en la persona que esta por sufrir una crisis o ya la esta padeciendo, por lo que se debe tener siempre al alcance de las manos. Si no posee este medicamento deberia acercarse al centro de salud mas cercano.