Del golazo para ganarle a River en el futsal a una dramática confesión: “Hace dos semanas me quise quitar la vida”

Agustín Ibáñez, una de las figuras del club Almafuerte del partido bonarense de San Martín, convirtió el tanto del triunfo 2 a 1 sobre el Millonario pero relató la situación que le tocó atravesar hace dos semanas. Mirá el video.

Hacerle un golazo a River con la camiseta de tu club de barrio, sobre la hora, para ganar un partido clave por la fecha 6 del torneo de Primera B del Futsal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Hasta ahí, un momento soñado. Pero para Agustín Ibáñez, un habilidoso ala de Almafuerte de San Martín, significó muchísimo más. Cuando este fin de semana definió de emboquillada por encima del arquero millonario y la pelota ingresó en el arco, su llanto escondía una dramática historia detrás.

«Hace dos semanas, antes del partido contra Camioneros, me tocó pasar por un duro momento familiar, en el que lamentablemente me quise sacar la vida, me quise suicidar», confesó en plena entrevista post partido en el streaming de Red Audiovisual, que transmitió el encuentro.

El deporte está lleno de historias. La de Agustín Ibáñez, jugador de @Alma_futsal. pic.twitter.com/3JGTqH2JiP — Roberto Parrottino (@rparrottino) May 2, 2023

La rápida reacción de uno de sus compañeros a un extraño mensaje que envió al grupo de WhatsApp del plantel le permitió evitar la drástica decisión que estaba a punto de tomar Ibáñez. También el acompañamiento del club, que inmediatamente puso todos sus medios a disposición.

De hecho, la institución del partido bonaerense de San Martín le dedicó un emotivo posteo al jugador. «El club es tu casa y tu refugio. Recordemos siempre que la salud mental en el deporte importa. Hay mucho todavía por aprender, pero estamos en el camino», escribió en su cuenta oficial de Instagram.

«La emoción fue por eso. Yo vengo acá y me olvido de todo lo que pasa. Para mí esto es lo mejor, la gente te pide fotos, el cariño del club, es hermoso», confió Ibáñez, quien juega en Almafuerte desde los 5 años, más allá de algún tiempo en el que estuvo en otros equipos.

«No sé qué decir, siempre veía a River por la tele, por los partidos, hoy pudimos jugar contra ellos y ganar el partido, no tiene explicación. Sí, sabía que le iba a amagar y la iba a picar», cerró sobre la importancia de la victoria y el gol que terminó haciendo explotar a la gran cantidad de público que se acercó a la cancha.

Tal vez te interese leer: Confirmado: Dario Herrera será el árbitro para el Superclásico entre River y Boca

Con el triunfo, Almafuerte -subcampeón en marzo pasado de la Supercopa, el primer torneo de la temporada del Futsal al perder por penales contra Boca- alcanzó a River en la tabla de posiciones con 12 puntos. El único líder de la Primera B es Glorias de Tigre, que este fin de semana se quedó con el duelo de invictos frente a Pacífico de Villa del Parque, al ganarle 3-2 como visitante.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte al 0800- 345 1435 o el 135, con atención y asesoramiento las 24 horas los 365 días del año.

Confirmado: Dario Herrera será el árbitro para el Superclásico entre River y Bocahttps://t.co/35Bop79r59 @BocaJrsOficial @RiverPlate — misionesonline.net (@misionesonline) May 2, 2023

Fuente: Clarín