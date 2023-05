2 de mayo Día Internacional de Lucha Contra el Bullying: “No naturalicemos ningún tipo de práctica que haga sufrir a alguien” dijo la experta Maria Zysman

Hoy, 2 de mayo, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Bullying, una problemática que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. En este marco, María Zysman, licenciada en psicopedagogía y fundadora de la Asociación Civil Libres de Bullying, explicó cómo podemos prevenirlo.

«Es un tema que arrasa a las familias cuando son parte», comenzó diciendo Zysman. El bullying es una forma de violencia entre niños, niñas y adolescentes, que se caracteriza por buscar humillar y menospreciar a una persona para enaltecer el propio poder. Según Zysman, es importante tener en cuenta que, «tiene una incidencia muy grande, pero no será en todos los grupos de las escuelas. Hay grupos que conviven bien y otros que cuando esto empieza a aparecer se pueden hacer un montón de cosas y el gran problema es no darle la entidad que tiene y naturalizarlo”.

Es fundamental que como sociedad “no naturalicemos ningún tipo de práctica que haga sufrir a alguien” y añadió Zysman. “Es un sufrimiento que se puede evitar, que no es inherente a la vida, no es necesario para crecer», afirmó la experta.

Si bien se han logrado avances en la concientización sobre el bullying, todavía queda mucho por hacer. «Veo avances respecto a esto, también veo que la escuela no es una isla, que a nivel humano, social, general, no estamos mejor que antes. Estamos a nivel vincular muy complicados, en la calle, en el trabajo, en todas partes», aseguró Zysman.

Además, la experta destacó que es importante no estigmatizar a los niños que se alejan un poco de la norma. «Hay chicos que están como muy orgullosos de pertenecer al grupo de los malos, por decirlo claramente y tenemos que ayudarlos a salir de esos lugares, a mostrarles que se puede ser tierno, que se puede no ir con la masa, que se puede decidir hacer otras cosas, que se puede tener a veces pocos amigos y no muchísimos amigos. Está mal visto estar solo, entonces esas cosas nos van dañando los chicos», explicó.

Zysman también hizo hincapié en la importancia de la alianza entre la familia y la escuela para prevenir y combatir el bullying. «Lo que creo es que estamos más complicados también es que la familia y la escuela no están muy aliadas. Entonces ahí necesitamos más alianzas y menos batallas. Menos acusaciones mutuas y más trabajo, porque yo estoy segura de que tanto las familias como la escuela o los clubes o esas asociaciones barriales quieren que los chicos estén bien», sostuvo.

Para detectar a los niños que están sufriendo bullying, Zysman indicó que es importante y crucial estar atentos a cambios de conducta y estados de ánimo. Estos pueden incluir aislamiento, llanto sin motivo aparente, cambios en la manera de estudiar, dormir o comer, y terrores nocturnos. “Todos los cambios de conducta y el estado de ánimo de nuestros hijos nos tienen que abrir un interrogante, ¿qué le puede estar pasando? Puede ser bullying o pueden ser otras cosas” destacó Zysman.