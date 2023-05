Yerba mate: “La cosecha se largó y esperamos terminar la temporada con cifras récord como el año pasado”, señaló Marcelo Hacklander

Marcelo Hacklander, director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se refirió a la actualidad de la cosecha, precio y la situación que se está viviendo en este momento con la yerba mate en la provincia.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-02-Ex-Movil-Marcelo-Hacklander-cosecha-dolar-diferencial-yerba-mate-precio-7.26.mp3

Marcelo Hacklander- FM Express

Periodista: ¿Comenzó la cosecha?

Marcelo Hacklander: La cosecha se largó y veremos cómo se va desarrollando. Tenemos que tener en cuenta que ya nos quedan pocos meses para poder levantar la cosecha. Ojalá suceda como el año pasado, que se terminó con una cosecha récord en un par de meses.

P: ¿Expectativa de volumen que se podría considerar en esta cosecha?

MH: Eso es difícil de poder calcular ahora sin que la cosecha vaya pasando. Parece ser, pero va a estar un poquito peor que el año pasado, pero eso lo veremos al final de la cosecha recién. Ahora tirar números sería muy arriesgado.

P: ¿Se está respetando el precio pactado considerando que la industria duró un volumen importante de reconocimiento en góndolas?

MH: Sí, por lo que tenemos entendido, los precios se están respetando. El tema de los plazos por ahí es un poco vidrioso todavía, pero como le dijimos a los productores, no nos apuremos en vender, esperemos a que los plazos sean lo más cortos posible.

Tal vez te interese leer: Se oficializó en el boletín oficial la incorporación de la yerba mate al dólar agro

P: ¿Se está pagando a contado, con cheque?

MH: Sí, en algunos lugares, un 50% efectivo de contado y los otros 50 a 30 días, así que estaríamos bien ahí.

P: Algunos se están demorando en entregar la yerba. ¿Con qué argumento? ¿Eso puede lentificar un poco la cosecha?

MH: Están esperando que crezcan un poco más para vender. Es una de las cuestiones que nosotros veníamos trabajando con los productores, de que tenemos que aguantar el máximo posible porque la planta recién se está recuperando de todos los avatares del verano, tanto la sequía como las plagas, las enfermedades, entonces por ahí es conveniente aguantar un poquito más. Y aparte también el tema del pago, que sea de contado y efectivo, cheque 30 días máximo.

P: ¿Cómo está el tema de las plantaciones? Si bien no es la época, ¿Se habló algo de autorizar plantaciones, revisión, alguna cosa en marcha por ese lado?

MH: Lo que pasa es que todos los productores que desean plantar, hacen su pedido, su solicitud al INYM, y pueden realizarla una vez que está hecha la autorización. O sea, hasta 5 hectáreas por año por productor pueden hacerlo, también a veces más el 2% de las superficies ya implantadas. Lo que es reponer planta muerta, si no se modifican las instancias de plantación iniciales, no pasa nada, no hace falta ni siquiera que informen al INYM.

P: ¿Se plantó mucho de alta intensidad para cosecha mecanizada?

MH: Sabemos que la zona sur fue la que más se trató de hacer de alta densidad, veremos a medida que vamos haciendo los relevamientos.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/2nouTZVxPV — misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023