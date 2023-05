El Pulga Rodríguez sufrió un grave accidente de tránsito en Tucumán

El jugador de 38 años viajaba a bordo de su camioneta desde Santiago del Estero a Tucumán, su provincia natal, cuando sufrió el accidente. Luego de la colisión, fue encontrado por otros conductores cuando deambulaba desconcertado por los fuertes golpes que recibió. Enseguida, llegaron las autoridades de la provincia y el jugador fue hospitalizado de inmediato.

El exjugador de Atlético Tucumán y Colón fue derivado al Hospital Ángel Cruz Padilla de San Miguel de Tucumán, donde ingresó a las 12.50. Allí fue atendido por la doctora Magalí Kruzliak, quien lo diagnosticó con un traumatismo craneoencefálico y en su rostro.

El primer parte médico habló de que su estado es «estable», pero con el correr de las horas debieron trasladarlo a terapia intensiva. «En este momento no corre riesgos de vida, pero no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos», explicó en un principio Valdecantos, director del Hospital Padilla.

No obstante, en la tarde-noche del domingo, aseguró en diálogo con el diario deportivo Olé: «Su estado es estable, pero mantenemos cierta precaución». Y agregó: «El corazón está bien, él está consciente pero tiene una tendencia al sueño, que no es normal pero es habitual en un traumatismo de cráneo», dijo el doctor.

«Tiene un enfisema del mediastino (aire entre los dos pulmones), que es algo que estamos siguiendo de cerca porque no nos gusta», agregó Valdecantos. Además, confirmó que sufrió «fractura en ambos senos maxilares». Y cerró: «En principio no se ve nada raro, pero no sabemos si hay algo más. Estamos haciéndole una evaluación constante».

El Ferroviario, club en el que milita actualmente, emitió un comunicado desde sus redes oficiales en el que informó la situación del futbolista y confirmó que parte de la dirigencia de la institución de Santiago ya se encuentran en Tucumán para brindar la asistencia que puedan, tanto al jugador como a su familia.