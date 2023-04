Horror en Ecuador: diez muertos y tres heridos, entre ellos una niña, tras ataque a balazos en Guayaquil

Un grupo de personas fuertemente armadas bajó de una camioneta y sin mediar palabra, baleó a un grupo de personas que estaba viendo un partido en la vereda de un local comercial. Las autoridades creen que al taque se enmarca en una lucha entre carteles de la droga

Un grupo de hombres armados abrió fuego contra un grupo de personas en Guayaquil, la ciudad más grande y centro económico de Ecuador que actualmente está bajo estado de emergencia. Según informó la policía, el ataque, que se produjo el sábado por la noche, dejó diez personas muertas y tres heridas, incluyendo a una niña. Sin mediar palabra, los sujetos bajaron de una camioneta negra y dispararon con armas largas, dejando cuerpos tendidos en la acera en medio de charcos de sangre. La policía acordonó la escena y las autoridades han reportado que cinco de los fallecidos tenían antecedentes penales por robo, tráfico de droga y uso de armas.

El ataque se registró contra un grupo de personas que estaban viendo un partido de fútbol y bebiendo en la vereda de un local comercial. Cinco de los fallecidos tienen antecedente penales por robo, tráfico de droga y uso de armas.

Las autoridades creen que el ataque podría ser parte de una lucha de los grupos delincuenciales organizados por el poder y territorio para el transporte de droga. Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, ha visto un aumento en las incautaciones de droga y en las muertes violentas en las calles y cárceles. Para combatir la criminalidad, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha declarado terroristas a los grupos criminales, lo que permite a las Fuerzas Armadas patrullar las calles junto a la policía.

La ciudad de Guayaquil se encuentra en estado de excepción desde el 1 de abril, lo que ha permitido la movilización de militares a las calles e implantar toques de queda. También están en emergencia las provincias costeras de Santa Elena, Los Ríos y Esmeraldas. Las autoridades sostienen que la violencia es producto de los enfrentamientos entre bandas criminales ligadas al narcotráfico, que han convertido a las cárceles en sus centros de operaciones y en un campo de batalla entre facciones. Los choques entre reclusos han dejado más de 420 presos muertos desde 2021, mientras que en las calles la tasa de homicidios casi se duplicó entre ese año y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, según autoridades.

Guayaquil es una de las ciudades más afectadas por el narcotráfico y la violencia en Ecuador, un país sudamericano cuya posición en el Pacífico es estratégica para el envío de droga hacia Estados Unidos y Europa. La situación de inseguridad en la ciudad y en el país en general ha generado temor entre la población.

Fuente: AFP

#BREAKING #ECUADOR

🔴 ECUADOR :#VIDEO 🔴GRAPHIC IMAGES 🔴

MASSACRE IN GUAYAQUIL, ECUADOR'S MAIN PORT CITY!

10 people were killed in an armed attack overnight.

Rising drug violence in Guayaquil.. #BreakingNews #UltimaHora #Guayaquil #Massacre #Masacre pic.twitter.com/h4d8ezbmSK

— LoveWorld (@LoveWorld_Peopl) April 30, 2023