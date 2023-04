El jugador de Central Córdoba de 38 años volcó con su vehículo este domingo por la mañana, se encuentra hospitalizado y bajo observación: "No corre riesgos, pero es minuto a minuto".

Este domingo, alrededor de las 10 de la mañana, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez sufrió un accidente automovilístico en la intersección de rutas 157 y 308, cuando viajaba hacia Tucumán desde Santiago del Estero, donde juega en Central Córdoba. El Pulga habría perdido el control de su camioneta y volcó, por lo que sufrió golpes y contusiones. Fue trasladado al hospital Padilla de San Miguel de Tucumán, donde ingresó a las 12:50 y se encuentra bajo observación en terapia intensiva.

Una fuerte noticia sacudió al mundo del fútbol argentino. El Pulga Rodríguez, de 38 años, volcó con su camioneta cerca de la localidad de Lamadrid, en el interior tucumano, y sufrió politraumatismos. «Otros conductores encontraron a Rodríguez deambulando desconcertado por la ruta: había sufrido un fuerte golpe en la cabeza», informó el diario La Gaceta de Tucumán.

Si bien la información inicial que compartió el hospital en el que se encuentra internado indicaba que su estado no era grave, lo cierto es que el jugador permanece bajo observación en terapia intensiva a la espera de resultados de los estudios a los que se lo sometió. «Está en terapia intensiva. En este momento no corre riesgos de vida, pero no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos», explicó Javier Valdecantos, Director del Hospital Padilla.

Fuentes cercanas al jugador aseguran que el choque «fue muy fuerte» y que los allegados del jugador aguardan por los partes médicos mientras el Pulga permanece bajo observación en terapia. Desde Central Córdoba (SdE), por su parte, informaron lo mismo: «Luis Miguel Rodríguez, jugador del plantel profesional, sufrió un accidente en la vecina provincia de Tucumán, en la intersección de las rutas 157 y 308 en la localidad de Lamadrid. El Pulga fue trasladado al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán en donde el primer diagnóstico fue politraumatismos y TEC (traumatismo encéfalo craneano). Parte de la dirigencia ferroviaria se encuentra ya para seguir de cerca la evolución».

«Es minuto a minuto»: la opinión del director del hospital donde está internado el Pulga Rodríguez

Jorge Valdecantos, Director del Hospital Padilla, se refirió en diálogo con TN a la condición de salud del Pulga Rodríguez y, si bien aclaró que «en este momento no corre peligro», remarcó que trabajan con «conducta expectante» ya que es una condición que evoluciona «minuto a minuto».

«Llegó alrededor de las 13, con politraumatismos. Fundamentalmente un traumatismo de cráneo y cara que, por ahora, no requiere intervención quirúrgica aunque seguramente lo requerirá a futuro para arreglar Lo mantenemos en observación porque tiene una cosa que se llama neumomediastino, que requiere una internación en terapia intensiva. Si bien está consciente, necesitamos controlarlo minuto a minuto», explicó el médico.

En cuanto a si corre riesgo de vida, Valdecantos aclaró que de momento no es así, aunque remarcó que es una situación que evoluciona constantemente y deben estar atentos: «Está en terapia intensiva. En este momento no corre riesgos de vida, pero no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos. Es mejor mantener una conducta expectante en el trauma. Son sectores vitales, tenemos que estar atentos».

De igual manera, aclaró que el jugador fue observado tanto por el jefe de tórax como el jefe de neumonología para «descartar una lesión en el pulmón», seguirán atentos a su evolución en terapia intensiva.

Fuente: TyC Sports