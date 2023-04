FYR and Co detalla todo lo que tenés que saber sobre los fondos comunes de inversión, crowdfunding y otras herramientas para generar rentabilidad

María Lucrecia González Forastier, cofundadura del estudio económico financiero FYR and Co, brindó algunos consejos sobre educación financiera, específicamente en lo referido a herramientas de inversión, como los fondos comunes de inversión, bonos y el crowfunding, y cómo elegirlos de acuerdo a la rentabilidad.

El mundo de las inversiones puede parecer intimidante para muchos, pero existen herramientas y fondos que pueden ser accesibles y rentables para todo tipo de inversores. Entre ellas, los fondos comunes de inversión son una buena opción para aquellos que quieren diversificar sus inversiones en distintos sectores y empresas.

María Lucrecia González Forastier, economista de FYR and Co, explicó que lo bueno de los fondos comunes de inversión es que cada entidad bancaria tiene el suyo propio, lo que hace más fácil para el consumidor acceder a ellos desde su home banking. Sin embargo, es importante prestar atención a ciertos aspectos, como la calificación crediticia del fondo (que puede variar desde AAA hasta D), y la tasa que se va a pagar, así como el tiempo de recupero.

Cada entidad financiera tiene su propia cartera de inversiones, que puede incluir bonos argentinos y acciones de empresas locales y extranjeras. Es por eso que es importante el asesoramiento de FYR and Co, y, de ser necesario, acudir al asesor del banco o entidad financiera para elegir el fondo que mejor se adapte a las necesidades y perfil del inversor.

María Lucrecia González Forastier destacó que el rol de la educación financiera está permitiendo que cada vez más personas se interesen por los fondos comunes de inversión y otras herramientas. En Argentina, por ejemplo, aumentó el porcentaje de personas que migran hacia estos fondos, gracias a los convenios que se están firmando para educar a la población en estos temas.

Otra herramienta de inversión son los bonos: lo importante, a la hora de elegirlos, es analizar el rédito. Actualmente, los más convenientes son los Bonos República Argentina por Ley Extranjera y los ajustados por CER.

Las franquicias son otra tierra fértil en Misiones, ya que “llegan muchos inversores y hay una seguridad jurídica en la provincia”, indicó González Forastier, además de los incentivos que reciben. Invertir en franquicias, sean nacionales o internacionales, da posibilidad de montar el negocio y tener respaldo. En este sentido, FYR and Co asesora a los grandes inversores para apostar en alguna franquicia.

Por otro lado, el crowdfunding, o financiamiento colectivo, es un mecanismo de inversión a partir de la financiación de proyectos entre varios inversores, que se puede utilizar para distintos rubros, desde arte y gastronomía, hasta tecnología. Una de las ramas más novedosas es el crowdfunding financiero.

El real state es la inversión en desarrollos inmobiliarios y loteos. Lo que se debe tener en cuenta en éstos últimos son los servicios asociados con los que ya debería contar el lote al momento de comenzar a construir como tener cordones cunetas, servicios de agua, luz y conexiones para cloacas. También se debe considerar la financiación y rentabilidad neta que se recibirá, un aspecto fundamental al momento de la elección.

Fondos comunes de inversión

Fondos comunes de inversión y otras herramientas: los bitcoins y monedas digitales

Por otro lado, la economista y cofundadora de FYR and Co explicó qué son las monedas digitales y cómo funcionan. Según González Forastier, éstas son un tipo de divisa que no cuenta con soporte físico y se maneja únicamente en línea. Entre las monedas digitales más conocidas se encuentra el Bitcoin, pero también existen otras como las Stable Coins, que están atadas a una moneda fuerte, por ejemplo, el dólar, para garantizar su estabilidad.

A diferencia de las monedas convencionales, las monedas digitales no están respaldadas por ningún gobierno o entidad central. Es decir, son descentralizadas y se manejan a través de una red de computadoras. Además, su valor fluctúa constantemente de acuerdo a la oferta y la demanda, lo que significa que su valor puede aumentar o reducirse de manera drástica en cuestión de días.

Si bien no resultan una inversión garantizada, invertir en monedas digitales puede ser redituable.