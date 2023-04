Misiones | Avanzan los preparativos para las elecciones del 7 de mayo

Gisela Hendrie, presidenta del Tribunal Electoral de Misiones, proporcionó información sobre las elecciones que se llevarán a cabo en la provincia el 7 de mayo. Mencionó que el sistema de votación electrónica, conocido como VOCOM, se implementará en los municipios de Candelaria y Santa Ana. Hendrie confirma que el horario de votación será de 8 a 18 horas.

Santa María de las Misiones – Gisela Hendrie

¿Cuántos votantes están habilitados para el próximo domingo 7 de mayo y tienes datos sobre qué municipios tendrán más votantes?

Gisela Hendrie: Nuestro registro electoral acaba de aumentar debido a ciertas reclamaciones que surgen a través de la exposición que tenemos, tanto en los momentos provisionales como definitivos, con nuevas modificaciones. Hoy en día, nuestro registro electoral cuenta con 979.882 votantes, incluyendo votantes nacionales y extranjeros (11.482), que juntos estarán habilitados para votar el 7 de mayo. Estimamos que la participación ciudadana en esta elección será altamente positiva, con incluso más votantes que en elecciones anteriores.

De ese número, ¿Cuántos jóvenes tendrán su primer voto a los 16 años?

GH: Por lo general, tenemos alrededor de 30.000 votantes de entre 16 y 17 años de edad, quienes podrán votar por primera vez, y este número se mantiene estable de año en año.

¿Dónde se llevará a cabo la votación electrónica?

GH: Todavía estamos implementando la votación electrónica, y esta vez el municipio de Santa Ana se unirá a nosotros para implementar VO.CO.MI (Voto Codificado Misiones). Como recordatorio, este es un desarrollo tecnológico que combina la tecnología con la forma convencional de votación. La oferta electoral está representada en una pantalla táctil, donde tenemos a los candidatos y elegimos nuestro voto, lo imprimimos, lo ponemos en el sobre y luego en la urna. VO.CO.MI reemplaza la boleta partidaria en una pantalla táctil. Esta combinación de tecnología y forma convencional de votación se utilizará en Candelaria y Santa Ana. Candelaria ha estado utilizando este sistema desde 2019, y también hemos agregado un formato de registro digital que facilita la lectura del registro y la agilidad de la mesa. En Santa Ana, solo se utilizará la votación codificada VO.CO.MI.

En las últimas elecciones todavía había un protocolo especial debido a la pandemia, y en algún momento se pensó en extender las horas de votación. ¿Qué sucederá el 7 de mayo? ¿Cómo será el procedimiento?

GH: En relación con nuestras elecciones de 2021, en las que todos participaron, fue un acto necesario, y no tengo dudas de que también será así el 7 de mayo. Hubo características específicas de la elección que siguen vigentes, como la localización de la mesa de votación, la indicación de nuestro número de mesa y el registro para facilitar el trabajo de las autoridades en la mesa. También tendremos elementos de saneamiento como desinfectante de manos, y mantendremos el uso de sobres autoadhesivos. El proceso de votación será el mismo, con una disminución en algunas medidas de bioseguridad que se tuvieron en cuenta en 2021. El acto de votación sigue siendo el mismo, pero sin las medidas estrictas que se implementaron en 2021, como el corte de la carretera y la presencia de los medios de comunicación. Seguiremos teniendo gel alcoholizado, y una vez que los votantes hayan elegido su voto, lo insertarán en la urna, firmarán el registro y saldrán de la mesa.

¿El horario sigue siendo de 8 a 18?

GH: El horario es de 8 a 18 horas. A las 18 horas se cierran las puertas del centro de votación, y continúan sufragando los que se encuentran dentro de él.

¿Cómo están con el tema de las autoridades de mesa? ¿Tienen todas, a todos?

GH: Estamos muy bien con el tema de las autoridades de mesa. Ya prácticamente cerrando ya que contamos con el 90,34% de autoridades confirmadas en toda la provincia. En Posadas nos falta un poquito más, que es la que lleva mayor cantidad. Esto denota también la participación ciudadana que hay para ser autoridades de mesa, el interés. Hay muchos jóvenes que se han inscrito para ser autoridades de mesa y eso realmente fue algo muy auspicioso.

¿Y ya terminaron la capacitación todas estas autoridades?

GH: Todas las autoridades se capacitan a través de un aula virtual. Ya lo implementamos en elecciones anteriores, pero se refuerza con charlas, con charlas más interactivas, más de despejar dudas, por ahí que uno lee todo el material y le queda alguna cuestión y dice, bueno, eso quiero preguntarle en vivo y en directo y para eso sí, nosotros coordinamos distintas charlas que se van publicando y se van divulgando para que se puedan conectar las autoridades de mesa, se inscriben, programadas en distintos horarios.

¿Cuándo comienzan a enviar el material electoral a las distintas escuelas?

GH: El sistema de despliegue del material electoral arranca el martes 2 de mayo, un día después del día del trabajo. La salida del primer camión arranca con toda la ruta 12 hasta Puerto Piraí. Esa es la primera logística. Así seguimos miércoles la segunda parte, jueves, viernes, sábado y bueno, ya el día domingo ya es día eleccionario.

¿Cómo será el operativo de seguridad?

GH: En cuanto al comando electoral, se conforma con Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia de Misiones. En cuanto a Gendarmería, le toca toda la parte de custodia de los centros de votación en la parte interna, como así también en lo que tenga que ver con el resguardo del material electoral, que en esta oportunidad, volvemos a la Cámara de Representantes, que van a ser resguardadas dentro del recinto de sesiones de la Cámara. Y la Policía de la Provincia hace la custodia externa en los centros de votación y al igual que en las inmediaciones del predio.

¿Rigen las mismas prohibiciones que en cualquier elección respecto al consumo de alcohol, al cierre de locales y demás?

GH: Las prohibiciones están estipuladas en la ley y son las mismas año a año. O sea, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Por ahí uno se olvida y está bueno mirarla de vez en cuando. Pero sí, estamos igual, no hay nada nuevo que debamos agregar.

¿Cuántos fiscales por mesa? La pregunta es también si va a haber límites.

GH: Se fijó, como ya inclusive, se hicieron en elecciones anteriores, se sumó un fiscal más. Ya inclusive en el 2021 habíamos puesto dos fiscales generales por escuela, por centro de votación, y ahora hemos sumado a tres, tres fiscales generales por centro de votación, por partido frente, y a su vez dentro de cada mesa, la conformación de las mesas, que tenemos al presidente, los vicepresidentes, acompañan fiscales de mesa, estos fiscales de mesa también es uno por partido frente. Imagínense la mesa, presidente, dos vice, y son ocho fuerzas políticas participantes en la provincia, lo que debe ser toda esa conformación. Mesa, teniendo en cuenta un fiscal por partido frente, que eso fue lo que estipula el tribunal.

¿Desde cuándo se puede justificar?

GH: El voto, uno lo puede justificar desde el mismo día, por X razones, inclusive, estoy en Posadas y me toca votar en Iguazú, aunque los kilómetros siempre son 500 kilómetros, no 300, que hay acá a Iguazú, pero eso también quita circunstancias ajenas, uno no pueda movilizarse hasta el municipio donde uno debería votar. Está bueno que acá el tribunal va a estar abierto, va a estar abierto para aquel que no puede viajar o lo que fuera, se acerque a justificar su nueva emisión de voto.

Bien, y esa justificación ¿se hace online o hay que hacerlo presencial?

GH: Oportunamente nosotros las vamos a ir divulgando, como ya lo hicimos en oportunidades anteriores, indicando los links si fuera necesario, las modalidades, a veces unos prefieren online, otros dicen no, quiero ir. Así que seguramente más adelante lo vamos a ir divulgando.

Consideramos muy importante, explicar cuándo el voto es válido, cuándo es en blanco y cuándo es nulo.

GH: Nosotros tenemos categorías de votos válidos, inclusive el voto blanco es válido, porque es una expresión de no elección de nada, pero el voto válido cuando uno elige una oferta electoral dentro de lo que se encuentra dentro del cuarto oscuro, decimos por ahí un voto afirmativo en relación a algo sobre una categoría, sobre un candidato o una candidata en específico, tenemos que tener en cuenta que elegir una boleta, ya sea si elijo desde un mismo frente, una misma lista, en una boleta cuerpo entero, lo llamamos cuando están en una sola unión, todas las categorías a elegir, desde lo provincial hasta lo municipal, en un solo cuerpo, si yo elijo toda esa boleta entera, todos en una sola entera y lo introduzco dentro del sobre, ese va a ser un voto válido, solita, tengo solamente el papelito solo. Ahora, si yo ya pongo esa boleta, por ejemplo, es de una lista A en la categoría municipal, y agarro de otra boleta y pongo de otra lista, que es la lista B en la categoría municipal, ahí voy a tener un conflicto con esos votos, porque son listas distintas.

En esos casos es un ejemplo de las múltiples posibilidades que puede suceder, pero en ese caso, esos dos votos, la autoridad municipal, día domingo, no tiene la posibilidad de anular el voto, porque nuestra ley provincial no prevé la nulidad del voto en ese domingo. Entonces, esos dos votos, lo guardo dentro del sobre, que hay un sobre que dice voto observado, nosotros tenemos una categoría que es voto observado, y ese voto observado viene al tribunal. Y acá, en el escrutinio definitivo que se realiza después de concluido el acto eleccionario, en el curso de esa semana siguiente, se abre sobre por sobre dentro del escrutinio definitivo, y se valida o se nulifica el voto en esos casos. Pero no tenemos el voto anulado el día domingo, tenemos el voto observado. Hay una diferencia ahí con la legislación nacional, que sí tiene, la autoridad de mesa, la posibilidad de anular el voto.