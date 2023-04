El presidente de FanIOT, Martín Bueno, presentó un nuevo vehículo eléctrico, Wakure A, diseñado para el sector de la chacra misionera. El mini tractor tiene la capacidad de transportar hasta 1500 kilos, con un bajo consumo eléctrico, una carga completa que dura entre 40 y 70 kilómetros y no emite ruido. El diseño del vehículo surgió a partir de la demanda de los yerbateros y tealeros de Misiones.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/04-28-Canal12-Martin-Bueno-Nuevo-dispositivo-electrico-chacras-Misioneras-8.40-1.mp3

Canal 12 – Martin Bueno

Martín Bueno: Presentamos en el Silicon esta semana un nuevo vehículo eléctrico, que lo denominamos, Wakure A de agro, y a diferencia de los vehículos anteriores que utilizábamos de carácter monoplaza, esté, el usuario va a poder ir sentado. Es una especie de mini tractor eléctrico, por supuesto.

¿Qué tipo de tareas le va a permitir al productor misionero utilizarlo en su chacra?

MB: En referencia a ello, lo importante es que es un mini tractor que tracciona. Atrás soporta hasta 1500 kilos de transporte, obviamente las llantas que tiene son para uso en el campo. No son para uso en las ciudades, y realmente tiene varias ventajas, sobre todo lo que es el consumo. Dicho consumo eléctrico muy bajo, la batería se carga en apenas 4 horas, y tenemos un recorrido con la carga completa entre 40 y 70 kilómetros, y obviamente, bueno, una cuestión interesante también, esta unidad que presentamos, nosotros ya por suerte la vendimos, tuvimos nuestro primer cliente de Andresito, que la estuvo probando también, y bueno, una cosa que pareció muy interesante es el tema del ruido, que no hace absolutamente nada de ruido porque obviamente es eléctrico.

Responde a algún tipo de pedido de demanda del propio sector de la chacra misionera en esto de la construcción de este vehículo, y la segunda pregunta es, ¿Cuándo va a estar en el mercado para la venta?

MB: Realmente después de que lanzamos nuestro primer vehículo, vamos a decir, eléctrico, el Wakure, que uno va parado, y todas las pruebas que se hicieron con Parques Nacionales, que es nuestro principal cliente, tuvimos un montón de pedidos de chacras de Misiones, de yerbateros y tealeros, que necesitaban un vehículo para trabajar durante más tiempo, que puedan estar sentados, no parados, y ahí comenzamos el año pasado con todo el equipo de Hamelbot el rediseño de este segundo producto que no compite con el primero, y bueno, ahí lo fuimos adecuando, el tema de faroles, el tema de asiento, antes el asiento no podía moverse ni ajustarse. El tema de las luces, la potencia, los enganches, y en ese primer desarrollo que hicimos el año pasado, lo ajustamos bastante. Hoy en día quedó el producto terminado, y lo vamos a anunciar, el lanzamiento va a ser el día martes en Andrade con el Ministerio de Agro y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así que ahí lo vamos a presentar ya en sociedad, vamos a llevar la unidad ahí, y esperamos comercializarlo a partir del 15 de mayo.

Tal vez te interese leer: El espacio VR en el Festival Multiversos y un acercamiento al arte a través de los dispositivos de realidad virtual

¿Cómo es el avance, o cuánto avanzada está esta idea de un INVAP del norte grande con sede en la provincia de Misiones? Algo que se viene discutiendo hace bastante ya.

MB: Es un proyecto muy complejo, muy grande, básicamente es agrupar a las 10 provincias del norte grande en un consorcio público-privado que se llama CITEC, para desarrollar ciencia y tecnología apoyado por Nación. Hoy en día, hemos tenido un montón de reuniones con todos los gobernadores del norte grande, con todos los secretarios y ministros de ciencia y tecnología, y bueno, la buena noticia es que hay un consenso, que todos lo quieren hacer, todos quieren trabajar juntos, hay elementos muy importantes, por ejemplo, como el pasaporte CITEC, que si uno está viviendo en Misiones, podría trabajar para otra provincia del norte grande, y así intercambiar y unificar un montón de posibilidades laborales para todo lo que es el norte grande. Pero más allá de eso, hay una reunión que se va a proyectar el día 29 de junio en La Rioja, que es la tercera reunión del norte grande este año, y ahí ya se va a presentar el proyecto, vamos a decir, oficialmente, aunque ya todos obviamente lo conocen los gobernadores, pero empezar a delinear ahí un área de trabajo en conjunto y esperamos que sea positiva.

Martín, volviendo al prototipo diseñado para el agro de la provincia de Misiones, ¿Hay posibilidad de que se extienda la venta a algunos otros puntos del país?

MB: La venta va a ser online, obviamente, y lo van a poder comprar desde Ushuaia hasta la provincia de Buenos Aires, sí, sí. Obviamente, acá en Misiones vamos a tener probablemente una mayor aceptación porque lo van a poder ver, pero sí, la venta va a ser online, así que de cualquier parte del país lo van a poder adquirir.