La Escuela 952 de Posadas está pidiendo donaciones tras haber sufrido un robo en la madrugada de ayer

La Escuela 952 del Barrio Sol de Misiones de Posadas, realiza una actividad para recolectar donaciones luego de sufrir un robo en sus instalaciones. La directora de la escuela, Mariela Agüero, brindó detalles sobre la situación y cómo se llevó a cabo el robo.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/04-28-SantaMariadelasMisiones-Mariela-Aguero-Robo-en-escuela-No-952.mp3

Mariela Agüero- Santa María de las Misiones

“La institución suele sufrir este tipo de siniestro y colocamos cámaras de seguridad para evitar ese tipo de robos, pero en la madrugada de ayer ingresaron y rompieron una puerta de uno de los salones, robaron un ventilador, una radio, y rompieron una de las casillitas de la garrafa y se robaron una de las garrafas que contamos acá en la escuela”, explicó la directora.

La escuela, que cumple siete años en el día de hoy, está solicitando donaciones de cualquier tipo para ayudar a la comunidad humilde a la que sirve. “Por ahora lo que pedimos es que, si alguien tiene un ventilador que no lo utilice, no pedimos cosas nuevas, sino que pedimos que alguien no lo esté utilizando y le sobre, le quede bien, donarnos, porque era de mucho uso acá para la escuela. Lo que puedan donar, estamos hablando desde la garrafa, desde elementos de cocina, desde ropa, todo bienvenido sea”, dijo Agüero.

Tal vez te interese leer: Tres delincuentes encapuchados y armados asaltaron una familia en Bernardo de Irigoyen: la Policía recuperó una camioneta 4×4 robada

Para hacer donaciones, los interesados pueden comunicarse con la directora al número telefónico 3764- 271300 o acercarse directamente a la escuela ubicada en la calle 133 A y calle 212 del Barrio Sol de Misiones.

Respecto a la seguridad en la zona, Agüero señaló que a raíz del robo se colocó seguridad policial por la noche, aunque esta medida se venía pidiendo hace mucho tiempo.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/2nouTZVxPV — misionesonline.net (@misionesonline) March 31, 2023

escuela 952 de Posadas