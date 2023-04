Lula da Silva: “China será la mayor economía del mundo gracias a su cultura de paz”

(Xinhua) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó este miércoles que China será la mayor economía del mundo gracias a su cultura de paz, ya que el desarrollo de la nación asiática se logró sin guerras.

“China ya es la segunda economía mundial y creo que será la primera del mundo. Con una diferencia: hace muchos años que China no tiene una guerra, lo que demuestra que sólo con mucha paz se puede aprovechar el dinero que produce el pueblo para generar empleo y bienestar social,” dijo el mandatario brasileño en una rueda de prensa acompañado del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Lula destacó todo el proceso que China ha tenido que atravesar desde su revolución, iniciada en 1949.

“Cuando veo a algunos países preocupados por el crecimiento de China me pregunto si recordamos el discurso que se hizo en los años 80, después del famoso Consenso de Washington, después de que se creara la idea de que el mundo dejaría de tener problemas si se globalizaba,” comentó.

“Hubo un discurso que se hizo hace 43 años, la globalización era la salida para la humanidad. Y por eso, todas las megaempresas estadounidenses fueron a invertir a China. ¿Para desarrollar China? No. Para utilizar la mano de obra barata que China ofrecía en ese momento. ¿Qué ocurrió con los chinos? Supieron aprovechar la inversión,” agregó.

En otro aspecto, Lula defendió cambios en el Consejo de Seguridad de la ONU y sugirió la creación de un G20 de la Paz.

“Vivimos en un mundo muy extraño, donde todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son los mayores productores y vendedores de armas del mundo. Y son los mayores participantes en guerras del mundo,” criticó

“Por eso me pregunto si no nos corresponde a nosotros, otros países que no somos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, hacer un cambio. ¿Por qué Brasil, España, Japón, Alemania, India, Nigeria, Egipto, Sudáfrica no están [como miembros permanentes]? Quienes determinan hoy son los vencedores de la II Guerra Mundial, pero el mundo ha cambiado,” dijo.

“Necesitamos construir un nuevo mecanismo internacional que haga las cosas de otra manera. Creo que ya es hora de que empecemos a cambiar las cosas y de que creemos el llamado G20 de la Paz, que debería ser la ONU,” concluyó Lula.