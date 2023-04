Orgullo misionero: Lisandro Zarza convocado a la Selección Argentina para los Parapanamericanos Juveniles de Colombia

“Licha” como los conocen sus amigos, fue confirmado en la lista de la Selección Argentina de Básquet adaptado, para los Parapanamericanos Juveniles de Colombia que se realizarán desde el 2 al 12 de junio de 2023. El misionero quiere dejar bien alto la bandera de la provincia. Viajan el 31 de mayo a Bogotá.

A poco más de un mes, el pasado sábado le comunicaron que formaba parte de los 12 convocados para viajar al certamen internacional luego de estar previamente entre los 25 preseleccionados. Lisandro Zarza formará será el único jugador, no solo de Misiones, sino de la región, que integrará la Selección Argentina.

La vida de Licha fue una constante superación y hoy corona el esfuerzo con una nueva convocatoria al seleccionado nacional. En diálogo con Misiones Online, expresó: “Nunca me imaginé todo lo que iba a lograr, todo lo que me iba a forzar. Pero bueno, por suerte se dio, por suerte se logró eso que tanto y después de mucho tiempo me esforcé e intenté, hoy puedo decir que todo el esfuerzo valió la pena”.

Hace 6 años que practica la disciplina, desde los 15 que se metió de lleno en el deporte, gracias a la insistencia de sus familiares y todavía cuando estaba terminando con sus cirugías: “Tenía una vida que sinceramente no me gustaba salir de mi casa, no quería salir de mi casa, no quería hacer deporte. Siempre fue un chico que se caracterizó por no estar quieto, siempre me gustó lo físico el deporte y bueno, después de la cirugía tuve un gran cambio en mí y el básquet empezó por un señor que le había hablado a mi papá que preguntando si conocía a algún chico con discapacidad, que hay un club de básquet adaptado si se quiere integrar”.

Lisandro se negó a practicar el deporte desde un principio porque a él le gustaba mucho más el fútbol. Sin embargo, comentó: “Un día me decidí, fui y me gustó. Yo también. Como digo siempre me caracterizo por ser un chico muy competitivo y todo lo que hago, intento de que me salga bien, intento de forzarme para que las cosas salgan bien. Empecé con el tema del entrenamiento, me empezó a gustar, empecé a meterle más ficha y ni nada. Gracias a Dios, como decía, gracias de todo ese esfuerzo y todo lo que lo que acumulé durante años tiene sus frutos”.

En este sentido también destacó el crecimiento de este deporte y del Club Luz y Fuerza: “Gracias a Dios hoy estamos un poco más vistos, crecimos como grupo, como como amigos, porque como siempre digo, ahí no solamente un club, sino también es un grupo, un grupo de amigos, una familia. Así que nada, muy contento de ver al chico que empiezan el básquet, que todavía no saben picar una pelota y ver y decir yo también estuve en ese lugar y sé que si ellos quieren muchos años más pueden estar en mi lugar en el que estoy hoy en día y eso la verdad que me pone muy contento y me pone muy orgulloso”.

Sobre la convocatoria destacó que esperaba el comunicado para el pasado lunes pero el entrenador los tomó por sorpresa y dos días antes, el pasado sábado, le comunico a todos los convocados que viajarían. “Fue una emoción enorme para todos y tanto lo bueno como para lo que quedamos y lo malo para el chico que quedó afuera fue un golpe tanto bueno como malo”.

Asimismo contó: “El 25 (mayo) tenemos que viajar y me tengo que presentar, el 26 antes de 10:00 porque el mismo día a la tarde jugamos contra Uruguay, así que vamos a tener unos días bastante moviditos y el 31 está pactado el viaje para Colombia”.

Luis, un papá genial

Luis es el papá de Lisandro, y no pudo esconder su felicidad y orgullo por la convocatoria de su hijo al seleccionado nacional. Gracias a él y toda la familia, Licha pudo iniciarse en el deporte.

“Estamos realmente muy feliz. La familia y la abuela, los amigos, mis compañeros de trabajo, todo el mundo está muy feliz y bueno, y yo me siento muy feliz porque yo lo viví desde el principio. Fue el que fue, el que le insistió y lo llevó a que practique este deporte sabiendo que por ahí no iba a quedar porque no tenía muchas ganas pero se le puso las pilas”.

Agregó además, cómo lo definiría jugando: “Ahora tiene que disfrutar y dejar todo por la tierra colorada. Es muy intenso, muy intenso, este choca mucho con la silla, este y no quiere perder. Te va a tirar de cualquier lado, te tira. Y fuera del deporte, en la casa, con los amigos, con la familia, es muy gracioso”.

Por último, dejó un gran mensaje para todos los padres de chicos con discapacidad: “Gracias a Dios que nos mandó a Lisandro para demostrar a todos los chicos o personas que por ahí tienen una discapacidad, que se pueden lograr metas no solamente de convencionales, sino también si vos sos una persona de discapacidad y también puede lograr muchas cosas y podés ser feliz como cualquiera. Digo que eso no te impide ser feliz en la vida, digo por ahí no tener la felicidad que puede tener otro corriendo, pero por ahí haciendo otro deporte o haciendo otra cosa, podés ser feliz igual y hacer feliz a tu gente que es lo que él está haciendo para nosotros en la familia”.

