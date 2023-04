Posadas | Siguen las acciones para evitar el contagio de enfermedades y la proliferación del Aedes aegypti

La Secretaría de Salud y Desarrollo Humano redobló las acciones preventivas ante la multiplicación masiva en el país. Esta enfermedad vírica es transmitida a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti que también es vector de chikungunya, zika y fiebre amarilla.

Los operativos de saneamiento ambiental y de descacharrización en los barrios se realizan durante todo el año, como también las charlas en los barrios, escuelas e instituciones públicas como privadas y los stands educativos que recorren la ciudad.

Las recomendaciones para evitar la reproducción de este insecto: el mosquito no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares se crían otras especies que no transmiten estas enfermedades. El Aedes Aegypti se reproduce en los recipientes que acumulen agua dentro de las casas, patios, balcones, etc. Por eso se recomienda vaciar los siguientes elementos ya que pueden ser potenciales criaderos. Tales como botellas, floreros, tachos, baldes, palanganas, bebederos de animales, tanques de agua, portamacetas, lonas o bolsas arrugadas o tanques de agua.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos elementos deben ser eliminados. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente, debe evitarse que acumulen agua y vaciarlo permanentemente.

Asimismo, se recuerda que la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades. Por lo que la implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias.

Qué es la Chikungunya: es una enfermedad vírica que se transmite a los seres humanos a través de la picadura de mosquitos infectados. Los mosquitos que propagan está enfermedad son los del mismo tipo que difunden el dengue (Aedes Aegypti), que presenta síntomas similares.

¿Cuáles son los síntomas del dengue y la chikungunya?

Entre los síntomas más frecuentes están: fiebre alta entre 39 ºC y 40 °, dolor detrás de los ojos, vómitos, dolores musculares y de las articulaciones, dolores constantes de cabeza, urticaria, pérdida de apetito y peso. Los mismos pueden ser graves, pero normalmente no son mortales, la mayoría de las personas se recuperan en una semana. Algunas presentan dolor en las articulaciones por meses, o incluso más tiempo. Al principio de la enfermedad no se puede saber si el dengue se curará en una semana o derivará en complicaciones tras el período de fiebre.

