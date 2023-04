3 Miradas | Soledad Balán detalló sus propuestas como candidata a intendente de Posadas

Soledad Balán, diputada provincial y actual candidata a intendente de Posadas, contó cuáles son sus ejes de campaña. También destacó la importancia de potenciar la generación de empleo joven y el trabajo en comunidad para lograr una ciudad segura y apropiada para los vecinos: “Ojalá los posadeños nos acompañen para lograr un municipio más justo y seguro”, manifestó.

Entrevistadoras: Hola Soledad, gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros. Primero, ¿qué te llevó a ser candidato a intendente de la ciudad de Posadas?

Soledad Balán: Tengo muchos motivos para querer ser intendente de Posadas. Los ejes de trabajo que hoy elegimos son la generación de más y mejor empleo, una ciudad más integrada, más deporte, más cultura, descentralización y una ciudad más segura. Estoy convencida de que podemos trabajar y aportar a nuestra ciudad en estas áreas.

Pero el por qué, que es lo más difícil de poner en palabras, es el amor y el elegir Posadas todos los días de mi vida. Uno cuando se propone como oficial, como intendente, es un servidor público y ese servicio viene del amor, viene del afecto y es lo más difícil de poder explicar. Pero ahí está el corazón de todo esto.

Entrevistadoras: ¿Cómo describirías tu visión de Posadas y qué cambios agregarías a la ciudad en los próximos dos años?

Soledad Balán: Posadas es hermosa por naturaleza, pero es desigual. Hay barrios que no tienen acceso a espacios culturales, deportivos y servicios básicos como agua potable, cloacas, energía eléctrica segura y cordón cuneta. Mi visión es hacer una ciudad más justa, una ciudad más integrada y una ciudad con más y mejor empleo. Para ello, es necesaria una distribución más igualitaria de los recursos y descentralizar los centros de atención al vecino para que las familias no tengan que recorrer largas distancias. Queremos trabajar juntos con los posadeños y posadeñas para lograr estos objetivos.

Entrevistadoras: ¿Qué destacarías de tu experiencia previa en la política y cómo crees que te ha preparado para ser intendente?

Soledad Balán: Soy diputada provincial y he trabajado en proyectos relacionados con el deporte, la cultura y el medio ambiente. También gestionó recursos para las escuelas, hospitales y organizaciones sociales de la provincia. Mi experiencia me ha enseñado a trabajar en equipo, a escuchar a los ciudadanos ya buscar soluciones concretas para los problemas. Creo que mi formación como licenciada en Comunicación Social y mi compromiso con la justicia social me han preparado para ser una intendente comprometida con las necesidades de la ciudadanía.

Entrevistadoras: Por último, ¿cuál es tu mensaje para los posadeños y posadeñas de cara a las elecciones del 7 de mayo?

Soledad Balán: Les pido que nos acompañen con su voto y nos den la oportunidad de que las propuestas que hemos hecho juntos puedan llevarse a cabo y ejecutarse también juntos. Quiero agradecer a cada posadeña y posadeño por hacer de esta ciudad un lugar que va hacia adelante y por haberme recibido con los brazos abiertos. El 7 de mayo, quienes nos gobiernen son los que tomarán las riendas de la ciudad. Ojalá los posadeños y posadeñas nos den la oportunidad y nos acompañen para trabajar juntos por una ciudad más justa e integrada.